De kopman van Sunweb piekert. Eraf gereden door drie meesterknechten

Er is veel gespeculeerd, gediscussieerd en gebekvecht op de internetfora over de vraag of Wilco Kelderman de Giro had gewonnen als zijn ploegmaat, zeg maar gerust meesterknecht, Jai Hindley hem had opgewacht toen hij donderdag met de billen bloot moest op de Stelvio maar toch nog nipt in het roze terechtkwam. En er zijn tranen geplengd van woede, verdriet en ongeloof toen in de bergrit van zaterdag min of meer dezelfde situatie ontstond en Wilco royaal uit de leiderstrui gereden werd. Grofweg waren er twee kampen te onderscheiden. Eén, de Sunweb-ploegleiding boorde Wilco de Giro door de neus, en twee, Wilco boorde zichzelf de Giro de neus door gewoon de benen niet (meer) te hebben.

Wilco zegt nu zelf dat hij trots is op zijn derde plaats – zijn beste score ooit in een grote ronde. Op zijn raadselachtige commentaar van een paar dagen eerder waarover hij niet in detail trad (hij voelde zich soms in de steek gelaten door de ploegleiding) kwam hij niet meer terug. Maar het is voer voor vervolgspeculaties. Wedde het management liever op Hindley dan op Kelderman die de ploeg toch gaat verlaten?

Terug naar donderdag. Kelderman loste in het peilloze decor van de Stelvio. Rohan Dennis was de locomotief van het onheil. Tao Geoghegan Hart beet zich vast in het wiel van zijn ploegmaat, Jai Hindley volgde. Vanuit de ploegleidersauto wordt contact gelegd met Wilco.

‘Hoe hangt de vlag erbij, Wilco?’

Wilco piept: ‘Weet ik veel, ik los, dat zien jullie toch ook’.

‘Koppie niet laten hangen Wilco, pak je eigen tempo, het is nog een gruwelijk eind’.

‘Bedankt, zeg’.

Over naar Jai: ‘Hoe gaat-ie?’

‘Op de limiet. Die Dennis, is dat een spook of zo?’

‘Wij zien alleen maar spoken. Laat je er niet af rijden, dan is alles om zeep’.

‘Kan ik niet beter op Wilco wachten?’

‘Op Wilco? Die is al op zichzelf aan het wachten’.

Wilco vangt de conversatie natuurlijk ook op in zíjn oortje. Hij voelt zich beledigd, wil met de vuist op tafel slaan maar bedenkt zich. Wie met de vuist op tafel wil slaan moet er de benen voor hebben. ‘Jullie zijn nog niet van me af’, roept hij in stilte. De hele godganse beklimming, de hele afdaling en het dodelijke stuk in het dal, de hele slotbeklimming lang zeurt dat liedje in zijn kop waarvan het refrein eindigt met ‘Ik voel me zo verdomd alleen’.

Die avond slaapt Wilco in zijn roze truitje. De kopman van Sunweb piekert. Eraf gereden door drie meesterknechten. Jai Hindley is zijn meesterknecht, Rohan Dennis is de meesterknecht van Tao Geoghegan Hart, en Tao Geoghegan Hart is de meesterknecht van Geraint Thomas die er na een paar dagen Giro al niet meer bij is. Dat belooft niet veel goeds.