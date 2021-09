De koning is even een prinsje dat Max wil zijn

Huizenhoog steekt de deinende, oranje muur van supporters af tegen de staalblauwe hemel boven Zandvoort. Rook van vreugdevol vuurwerk kringelt door het zwerk. Duizenden kelen juichen rauw en euforisch. In de bijna lege plastic bekers van het bier schittert de zon.

Overal zijn telefoons in de aanslag, voor het vastleggen voor de eeuwigheid. Max Verstappen wint de Grand Prix. De koning is weer even een prinsje, dat zijn ogen sluit en zich inbeeldt hoe dat moet zijn, racen in zo’n auto als Max heeft.

Relativeren is eenvoudig: twintig snelle auto’s rijden in optocht door het duingebied en op het eind is Max Verstappen de snelste. Saai. Wat heet saai. Vreselijk saai. Is dat het allemaal waard? De herrie, de schade voor de salamander, de overlast?

Bekritiseren is ook simpel. Ja, het is schandalig, de willekeur in de coronaregels van het rariteitenkabinet dat de demissionaire status een nieuwe dimensie geeft; dat een petieterig festival is verboden en in Zandvoort duizenden mensen opeengepakt staan te hossen en schreeuwen, onder het mom van geplaceerd evenement. De gotspe.

Alle kinnesinne en de pure boosheid van al degenen die zich tekort gedaan voelen, is begrijpelijk, net als de totale verwarring en de groeiende aversie tegen regelgeving sowieso, als gevolg van afbladderend vertrouwen in de overheid. Tijdens de zoveelste demonstratie in Amsterdam schreeuwen ze om vrijheid. Op het strand vieren ze de vrijheid. Dat dus.

Wat overeind blijft na al die overdenkingen: de terugkeer van de Formule I in Nederland na 36 jaar is een fantastisch evenement geweest, door vrijwel iedereen geprezen, bepaald niet alleen door de zelffelicitatiedienst van zender Ziggo. Ook door Lewis Hamilton. Hij spreekt van een geweldige tijd, zegt dat Zandvoort tot zijn favoriete circuits behoort, al is hij dan uitgefloten door een deeltje van het publiek.

En Max Verstappen is echt een fenomeen. Zonder hem was de GP nooit teruggekeerd naar Zandvoort. Wat hij zoal teweegbrengt. Doe het maar eens na, als de verwachtingen zo hoog zijn, als de koning en koningin een uurtje voor de start nog even in je kuipje zijn komen kijken. Stel, hij was in de eerste ronde uit de bocht gevlogen, of door Hamilton geraakt en van het asfalt geschoven, dan was al het zeewater voor de kust van Zandvoort onvoldoende geweest om verdriet en ongenoegen weg te spoelen.

Maar dat gebeurde allemaal niet. Verstappen startte perfect, nam meteen een voorsprong die hij nooit meer weggaf, ondanks de altijd aanwezige bandenspanning en de tactiek van Mercedes om hem te achterhalen. Hij deed precies wat al die duizenden wilden zien voor hun peperdure kaarten en heroverde en passant de leiding in het WK-klassement. Hij luisterde geëmotioneerd naar het door Davina Michelle gezongen volkslied, sloeg een nationale driekleur om en liet zich bejubelen door de oranje muur.

Wie weet, is hij straks wereldkampioen. Moet u zich dat eens voorstellen: een Nederlander, wereldkampioen in de Formule I. Bovendien is Verstappen, zonder dat het overigens zijn doelstelling of diepste wens is, een van de Nederlanders die vreugde schept in een tijd die vraagt om scheppers van vreugde.