De koeltorens van Shougang staan juist voor duurzame renovatie

Freestyle skiën in de schaduw van de koeltorens van de voormalige staalfabriek Shougang. Beeld AP

Toegegeven, het zag er op het eerste gezicht wat grimmig uit. Waar freestyle skiërs en snowboarders hun sprongen normaal tussen witte sneeuwtoppen maken, gebeurde dat in Beijing tussen betonnen koeltorens en schoorstenen. Enkele weinig flatterende beschrijvingen in westerse (sociale) media leidden tot een relletje in China. Met in de hoofdrol: onwetendheid en vooringenomenheid, aan beide zijden.

De Big Air, de skischans waar de wedstrijden freestyle skiën en snowboarden plaatsvonden, staat op het terrein van de voormalige staalfabriek Shougang. Ooit was dit de grootste staalfabriek van China, met 260 duizend werknemers en een jaarproductie van 8 miljoen ton. Maar Shougang was ook de grootste vervuiler van Beijing en moest omwille van de Zomerspelen van 2008 zijn deuren sluiten. De lege koeltorens, silo’s en hoogovens vormen nu de basis van een imposant erfgoedproject.

Shougang is voor veel Beijingers een bron van trots. Het was niet alleen een staalfabriek, maar ook een symbool van moderniteit en industriële vooruitgang en een thuis voor veel arbeidersgezinnen. Nu de oude fabrieksgebouwen een tweede leven krijgen als kantoren, koffiebars, hotel en museum, is Shougang een symbool geworden van verandering en van nieuwe tijden. Geen vervuilende fabrieksarbeid meer, maar duurzame renovatie en hoogwaardige stadsontwikkeling.

Maar dat was niet wat veel westerse kijkers dachten, toen ze skiërs en snowboarders tussen koeltorens zagen springen. Op sociale media vroegen sommigen of de Big Air naast een kerncentrale stond. Traditionele media pikten de reacties op, meestal vergezeld van een correcte uitleg. Al verwees een sportverslaggever van The Washington Post in zijn beschrijving naar ‘Homer Simpsons werkplek’, waarna hij nog wat Chinaclichés als ‘dystopisch’ en ‘postapocalyptisch’ liet vallen.

Onwetendheid

De reactie in China was voorspelbaar: Chinese (sociale) media waren boos, het nationalistische Global Times op kop. En uiteraard waren alle ‘westerse media’ de gebeten hond, zelfs degene die gewoon netjes de geschiedenis van Shougang hadden gemeld. CNN noemde het terrein een ‘gedurfde en bruisende stadsomgeving’, maar kreeg ervan langs omwille van de kop ‘Is dit een kerncentrale? Het verhaal achter de torens van de Big Air op de Winterspelen’. Tja.

Het relletjes illustreert twee zaken. Één: de nog steeds grote westerse onwetendheid over China. Bij Shougang zijn tal van kanttekeningen te plaatsen: zo werd de staalfabriek niet gesloten, maar verhuisd naar de naburige provincie Hebei, samen met de vervuiling. China heeft nog steeds een enorme overcapaciteit in zijn staalsector, en heeft de deadline voor het afbouwen van de uitstoot in de staalindustrie net met vijf jaar uitgesteld. Dat is problematisch, niet die lege koeltorens.

Twee: de Chinese autoriteiten blijven rampzalig op vlak van publiciteit. Met Shougang hebben ze goud in handen: een rijke industriële geschiedenis en een spectaculair renovatieproject, dat doet denken aan Unesco-erfgoed als Völklingen en Landschaftspark Duisburg-Nord. Stond Shougang in Nederland, dan trok het hipsters uit de hele wereld aan. Maar Beijing blijkt niet in staat dat verhaal voor het licht te brengen.

Wat niet helpt, is het inperken van de persvrijheid. De Volkskrant meldde zich aan voor de olympische fakkeltocht in Shougang. Geen toestemming. En voor de wedstrijd freestyle skiën. Geen toestemming. Vroeg een interview aan met een voormalige staalarbeider, die nu voor het olympisch comité werkt. Geen toestemming. Als zelfs positieve verhalen niet meer kunnen, wees dan niet verbaasd als negatieve reacties de bovenhand krijgen.