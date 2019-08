De knie van Dumoulin, die nu ook niet naar Vuelta gaat, groeit uit tot hoofdpijndossier

Tom Dumoulin (tweede van links ) met een bebloede linker knie tussen zijn ploeggenoten in de Giro d’Italia. Beeld Klaas Jan van der Weij

Dumoulin liep de knieproblemen op bij een val in de vierde etappe van de Giro d’Italia, bijna drie maanden geleden. Een dag later probeerde hij het nog wel, maar onderweg moest hij alsnog de strijd staken. Wat een onschuldige kwetsuur leek, groeide uit tot een hoofdpijndossier.

Dumoulin probeerde zich via het Critérium du Dauphiné klaar te stomen voor de Tour de France, maar de pijn in de knie bleef aanhouden door, naar later bleek, een achtergebleven steentje in het gewricht. Onderweg naar een hoogtestage in Frankrijk nam Dumoulin een drastisch besluit: hij keerde om en zegde de Tour af.

Tijdens de Tour werd bekend dat nader onderzoek aan de knie had uitgewezen dat een pees in de linkerknie gescheurd was, waarop Dumoulin rust kreeg voorgeschreven. Ook om mentaal weer fris te worden. Nu blijkt dus ook de Vuelta te vroeg te komen. Zijn knie kan nog altijd niet volledig worden belast, onder meer door een peesontsteking en letsel aan het kraakbeen.

WK in Yorkshire

Geen Giro uitgereden, geen Tour, geen Vuelta, en ook het WK in Yorkshire, eind september, lijkt een onhaalbare kaart te worden. Bondscoach Koos Moerenhout liet eerder al weten dat hij niet tot twee weken voor het begin van het WK wacht op Dumoulin. Vorig jaar werd hij op het WK nog tweede op de tijdrit en vierde in de wegwedstrijd.