De Kluivert-dynastie is nog lang niet uitgevoetbald

Justin Kluivert heeft zojuist een contract getekend bij de Premier Leagueclub Bournemouth en showt met bravoure zijn nieuwe shirt. Beeld AFC Bournemouth via Getty Images

Op de foto van zijn presentatie bij Bournemouth, afgelopen week, verwijst de zoon naar zijn vader. Hij heeft het korte mouwtje van zijn nieuwe rood-zwarte clubshirt wat opgestroopt en de arm naar binnen gedraaid, zodat iedereen de tatoeage kan zien: Patrick, 9, staat op de rechterarm van de nieuwe aanvaller van de club uit de Premier League. Een andere baan voor de aanvoerder van de voetballende dynastie van de Kluiverts, wier namen overigens allemaal op het lijf van Justin zijn gezet.

Een nieuwe uitdaging trouwens ook voor de vader van vier voetballende zoons. Patrick Kluivert (46) is voormalig spits van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje. Hij kan volgens meerdere media aan het werk bij Adana Demirspor, in de Süper Lig van Turkije. Als trainer wel te verstaan. De Telegraaf en Turkse kranten melden dat hij snel een contract ondertekent voor twee seizoenen.

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Justin is links- of rechtsbuiten en als aanvaller minder gelauwerd dan zijn vader, maar hij heeft een opmerkelijke loopbaan. In 2018 vertrok hij voor ruim 17 miljoen euro van Ajax naar AS Roma, als tiener, na een seizoen waarin hij behoorlijk wat speeltijd kreeg in het eerste elftal van Ajax. Kritiek was zijn deel, want wat moest zo’n jonge speler bij een topclub in het buitenland?

Vijf grote competities

Sindsdien ging het ook lang niet altijd goed. Als hij straks aan de aftrap verschijnt bij Bournemouth, dat hem voor ruim 11 miljoen euro overnam van AS Roma, is hij toe aan zijn vijfde grote competitie, exclusief de eredivisie dan, tegenwoordig zesde op de Europese lijst. Dat is pas een enkeling gelukt. Hij is de eerste Nederlander. Roma leende hem uit aan Leipzig in Duitsland, Nice in Frankrijk en Valencia in Spanje.

Daar maakte hij vooral in de slotfase van het afgelopen seizoen belangrijke doelpunten en dwong hij een contract af in de Premier League. ‘Ik ben pas 24 jaar en sta voor mijn gevoel aan het begin van mijn loopbaan. Toch heb ik al veel ervaring opgedaan’, zegt hij tegen de clubmedia van Bournemouth, de club met de bijnaamd ‘the Cherries’. Bournemouth speelt in het kleine Vitality Stadium, voorheen Dean Court.

Kluivert scoorde zeven keer voor Valencia (zes in de competitie, eentje in de beker), waarin hij ook zijn veelzijdigheid toonde: drie goals met rechts, drie met links, waarbij met beide voeten een handig stiftje, plus een kopbal. Hij maakte onder meer een belangrijke treffer tegen Rayo Vallecano, waarvan trainer Andoni Iraola eveneens de overstap naar Bournemouth maakte.

Lichtpuntje

‘Justin was in een tamelijk rampseizoen een van de lichtpunten’, aldus journalist Jurriaan van Wessem, die altijd een speciaal oog heeft voor Valencia. ‘Hij werd onder trainer Ruben Baraja een van de bepalende spelers en aanjagers van de ploeg. Ik had hem ook wel verwacht in de voorselectie van Oranje, op basis van zijn prestaties in het voorjaar. Hij speelde aanvallend vooral vanaf rechts, maar ook als pure spits ten koste van Cavani. Hij maakte een energieke indruk en heeft meer betekend voor Valencia dan zijn vader.’

Patrick Kluivert speelde in de latere fase van zijn loopbaan één seizoen voor Valencia, met één doelpunt.

Maar ook Patrick Kluivert heeft een veelzijdige loopbaan, ook nadat hij in 2008 stopte als voetballer. Zijn echtgenote Rosanna oordeelde in zijn laatste jaren als speler al dat hij een potentieel goede trainer was, omdat ze hem zo goed zag omgaan met jonge spelers bij Lille, in een tijd dat hijzelf door versleten knieën nog maar af en toe speelde en collega’s met tips bestookte.

Shane (15 ) en Ruben Kluivert (22)

Hij bekleedde de meest uiteenlopende functies, van assistent van Louis van Gaal bij Oranje (WK 2014) tot trainer van Jong FC Twente (kampioen), van bondscoach van Curaçao tot assistent van Clarence Seedorf in Kameroen, van hoofd opleidingen bij Barcelona tot directeur voetbal bij Paris SG.

Daarnaast was hij altijd die gezellige Amsterdamse jongen die verbinding zocht met familie of vrienden. Op sociale media zijn talloze foto’s te vinden met oud-voetballers, soms na een wedstrijd voor veteranen, vaak in tropische oorden. En nu wil hij toch weer trainer zijn, gezien zijn verbintenis in Turkije, bij Adana Demirspor, dat afgelopen seizoen als vierde eindigde en in de voorronde van de Conference League speelt.

Meer Kluiverts? Jazeker. Shane (15), zoon van Patrick met zijn tweede vrouw Rosanna en halfbroer van Quincy, Ruben en Justin, maakte al furore als jonge kok, met vlogs en boeken ‘Koken met Shane’, maar hij wil toch vooral uitblinken als voetballer. Hij speelt in de onder-16 van Barcelona en ook in de jeugdploeg van het Nederlands elftal.

En dan is Ruben Kluivert (22) verdediger bij FC Utrecht. Hij deed al mee in het eerste elftal en wacht op zijn definitieve doorbraak. Quincy Kluivert (26), de oudste van de broers, stond recentelijk onder contract bij de Amsterdamse club AFC, hoewel hij weinig speelde. Hij concludeerde dat hij met het draaien van muziek meer kan bereiken dan met voetbal, en is te boeken als diskjockey.