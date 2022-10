De ‘klotsbak’ voor Scheveningen vraagt het uiterste van zeilers

49ers 'vliegen' vrijdag tijdens een testwedstrijd over golven voor de kust van Scheveningen. Beeld Arie Kievit

Het is voor wedstrijdzeilers een veeleisend weertje, deze dag voor de kust van Scheveningen. Een potige bries uit het zuidwesten borstelt het schuim op de baren. Tussen de golven diepen zich valleitjes uit. Grondzeeën steken hun venijnige koppen op. Een listig element schuilt onder de oppervlakte: het tij is tegengesteld en blijkt nog krachtiger dan de luchtstroom. Wie zich even laat drijven, gaat zowaar tegen de wind in.

Vaar dan maar eens lekker strakke lijnen met een 49er, een zwaar opgetuigde smalle tweemansboot met een lengte van net geen 5 meter, met alleen een zwaard onder de romp voor het evenwicht. Dit type heeft al de neiging meteen na tewaterlating omver te kiepen.

De duo’s in nauwsluitende wetsuits aan boord dansen alsof ze in een balletuitvoering staan over de wings, verbredingspanelen aan weerszijden. Zo trachten ze het deinende vaartuig overeind te houden bij het overstag gaan en het ronden van de boeien. Daarna worden de zeilen strak getrokken en hangen ze weer in hun trapeze, de voeten geplant op de uiteinden van de vleugels, vrijwel horizontaal boven de knobbelige Noordzee, zo laag dat het water over ze heen spat. Op hoge vaart komt de romp deels uit het water. Snelheden tot 60 kilometer per uur komen binnen bereik. De 49er dankt er de kwalificatie de formule 1 van het zeilen aan.

’s Morgens is een internationaal deelnemersveld aangetreden rondom het nationaal topzeilcentrum van het Watersportverbond. Er zijn 26 boten met mannen, 21 met vrouwen. De zeilers komen onder meer uit Amerika, Italië, Japan, Spanje, Singapore. Nederland is van de partij met wereldkampioenen. Bart Lambriex (23) en Floris van de Werken (27) melden zich. Odile van Aanholt (24) stapt in de 49er FX van de Canadese Antonia Lewin-Lafrance. Haar vaste partner Annette Duetz is verhinderd, die bereidt zich voor op een master in technische natuurkunde.

1.500 deelnemers

Het zijn geen wedstrijden waar resultaat telt. Een doel is er wel: de zeilers kunnen in een test event alvast kennismaken met de grillige omstandigheden. Augustus volgend jaar vormen de wateren tussen Noorder- en Zuiderstrand, waar wind, stroming en diepten aanhoudend veranderen, tien dagen het toneel van een zeilevenement zonder weerga in Nederland: het vierjaarlijkse wereldkampioenschap, in tien olympische klassen. Parazeilers meten de krachten op het Braassemermeer. Gerekend wordt op de komst van 1.500 deelnemers, 450 begeleiders en 400 vrijwilligers. Nadat de afgelopen weken onder meer de categorieën catamaran, kiten, foil surfen en ILCA’s aan bod kwamen, staan nu drie dagen warmlopen ingeroosterd voor de 49ers.

De organisatie wil net zo goed ervaring opdoen. Wedstrijdcoördinator Edwin Lodder (67), nauw betrokken bij de drie pogingen de WK naar Nederland te halen, heeft besloten het programma uit te breiden: deze vrijdag wil hij zowel de heren als de vrouwen vier in plaats van drie wedstrijden laten varen; zaterdag is uitvaren onzeker, het gaat nog harder waaien. Dat betekent dat ze zeven minuten na elkaar zullen vertrekken.

De zeilers hangen ze in hun trapeze, de voeten geplant op de uiteinden van de vleugels. Beeld Arie Kievit

De internationale federatie World Sailing reageerde met een bezorgde vraag: gaan ze elkaar niet in de weg zitten? Lodder overlegt op de steiger met wedstrijdleider Jan van Oosten, schipper op het startschip JAR, een voormalige viskotter. Ze spreken af dat ze er extra alert op zullen zijn. Het kraken van de marifoons op de volgboten van coaches en beveiligers neemt toe.

Er wordt meer getest. In de haven waggelen reusachtige oranje en gele puntmutsen over het water, onzichtbaar aangedreven. Het zijn twee meter hoge robotboeien. Niet langer hoeven bakens met ankers op hun plek worden gehouden. Elektromotoren met twee schroeven onder de ‘SmartMark’ houden op basis van gps-signalen, gyroscopen en tal van aan te passen parameters de boeien op de gewenste positie. De gemiddelde afwijking gedurende de test-events, claimt het bedrijf, bedraagt een luttele 22 centimeter. Dan weet je als zeiler zeker waar je op af koerst.

Vanaf de JAR begint vroeg in de middag het aftellen. Een scheepshoorn schalt over het water. De 49ers dringen zich naast elkaar naar voren, met als ver decor het reuzenrad op de pier en de contouren van het Kurhaus. De eerste diskwalificaties zijn snel een feit. Zeilers vergissen zich: de sterke stroom duwt ze voorwaarts, waardoor ze te snel de startlijn passeren. Dit is dus Scheveningen. Zelfs een ‘SmartMark’ valt uit. Een gulp zeewater maakt de elektronica onklaar bij het vervangen van een zekering. Een ouderwets anker biedt soelaas.

Lessen zijn al getrokken na de eerdere test events, vertelt sailing manager Ilse Jansen. Zij stuurt de organisatie van de WK aan. Lichtere weersomstandigheden blijken juist voor kiters loodzwaar. Die belanden dan herhaaldelijk in het water. Dat maakt inzet van extra boten met beveiligers noodzakelijk. Het in- en uitvaren van foilers, die behoorlijke snelheid nodig hebben, vraagt intensief contact met de havendienst; de bedrijvigheid aan de kades gaat tijdens de WK gewoon door.

In de ‘klotsbak’ (de omschrijving is van Jansen) voor de kust wegen weersverwachtingen zwaar: ze moeten van uur tot uur worden bijgehouden: windsterkte, stroomrichting, golfhoogte, neerslagkansen. Zeilers en coaches krijgen de opdracht rekening te houden met omwonenden en bedrijven in buurt. Het zal dringen worden met het aan- en afrijden van 450 trailers. Kan het wel, zo’n groot evenement op die plek? Jansen: ‘Het is een schitterende locatie. Tegelijkertijd beseffen we dat we veel vragen van de omgeving, gedurende een behoorlijk lange tijd. Het is op het randje, maar het kan.’

De 49er is niet de stabielste boot. Beeld Arie Kievit

Kapseizen

Met opbollende gennakers, de extra zeilen waarmee zowel voor als aan de wind kan worden gevaren, stuiven de boten over een blikkerende watervlakte af op de finish van de eerste wedstrijd. Dansen op de wings is er niet meer bij, het is hangen in het harnas. Zeker vier boten kapseizen kort na het passeren van de lijn. Als de snelheid eruit is, brengt de Noordzee de wiebelige eigenschappen van de 49er aan het licht.

De eerste uitvaller is een Deense. Josefine Nøgaard is in haar eentje onderweg terug, ze staat rechtop met de helmstok in de hand. Haar crew (in deze klasse de metgezel van de stuurman) Esther Bosjen-Møller bleef met haar voet haken in een band toen de boot omsloeg en raakte geblesseerd. Haar coach heeft haar aan wal gebracht. Nøgaard: ‘ Wij zeilen vooral bij Aarhus, aan de Oostzee. Daar is het eigenlijk altijd rustig. Nu weten we wat ons volgend jaar te wachten staat. Het is fun, hier varen. Maar ook lastig.’

Het wispelturige water verrast zelfs een wereldkampioen. Na het passeren van de bovenboei in de derde wedstrijd boort de boot van Odile van Aanholt zich in een golf en slaat zo’n beetje over de kop. Met de Canadese besluit ze op te geven, tussen terugkerende visserstrawlers varen ze naar de haven. Na de wedstrijd: ‘Antonia was al op weg naar voren om de gennaker te hijsen, terwijl ik liever had dat we allebei nog even aan de achterkant waren gebleven. Maar ja, dit zijn besluiten die je in een fractie van een seconde neemt.’

Van Aanholt was niettemin blij te kunnen racen. Weliswaar traint ze hier geregeld, maar in wedstrijden komen strategie en techniek intenser aan bod. ‘Dan wordt uitvergroot wat belangrijk is.’ Scheveningen is iets speciaals, vindt ze. ‘De golven zijn hoog en steil. De stroming kan supersterk zijn.’

Toegegeven, ze hebben thuisvoordeel in augustus 2023. Daartegenover staan hoge verwachtingen. Ze zijn favoriet, familie en vrienden zullen op de wal toekijken. Maar ze hoopt vooral tijdens de WK de jeugd te inspireren. Toen ze laatst werd gehuldigd op haar zeilvereniging in Loosdrecht werd ze aangeschoten door ouders. ‘Die zeiden dat hun doorgaans verlegen kindje ineens had gezegd: dit wil ik óók! Zo mooi! Daar doe ik het voor.’

Wereldkampioenen Lambriex en Van de Werken eindigen vrijdag na vier wedstrijden als achtste. ‘Het ging niet super.’ Ze hebben wel weer wat opgestoken, zegt Lambriex. Om te voorkomen dat de punt te veel de golven opzoekt, kun je ofwel de gennaker loeistrak zetten, zodat de boot wat meer het water uitkomt, of juist loslaten om de druk te verminderen. Het vereist nog verdere precisie, maar het kan ze volgend jaar van pas komen.

Wedstrijdcoördinator Lodder blikt tevreden terug. ‘Met een wind van 18 tot 22 knopen kunnen zeilers hier prima varen. Dat er weleens een paar omgaan, hoort erbij in deze klasse.’ Een marge van zeven minuten tussen de start van mannen en de vrouwen is toereikend gebleken. Nergens zaten ze in elkaars vaarwater.

Zoals voorspeld wordt zaterdag alles afgelast. Zondag gaan de boten weer het water op. Dat hoort er nu eenmaal bij, in uitdagend Scheveningen.