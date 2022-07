De ‘klauwschoenen’ van hordenloper Karsten Warholm leveren hem geen wereldtitel op

De schoenen van de Noor Karsten Warholm tijdens de WK in Eugene, in de Amerikaanse staat Oregon. Beeld ANP / EPA

In het tijdelijke museumpje van de wereldatletiekbond op de universiteitscampus waar de WK plaatsvinden, is een aantal kleinoden uit de atletiekgeschiedenis verzameld. Tussen een shirtje van Jesse Owens, de accreditatie van Fanny Blankers-Koen uit 1948 en een trui van marathonlegende Emil Zátopek liggen ook de spikes van Karsten Warholm, in een vitrine. In weer een ander glazen kastje tentoongesteld: de schoenen van Rai Benjamin.

Dat dubbele schoenenpaar ligt er niet voor niets. Ze waren het middelpunt van een controverse in Tokio, vorig jaar. Warholm was boos over de zogenoemde ‘superspikes’ van Nike die zijn Amerikaanse uitdager had aangetrokken. Met hun dikkere schuimzolen en carbonplaat zouden die bij elke stap de loper een zetje meegeven. De Noor moest er niets van weten. ‘Als je een trampoline onder je schoen doet, dan is dat bullshit. Het gaat ten koste van de geloofwaardigheid van de sport.’

Een jaar later, bij de WK in Eugene, treedt de 26-jarige Noor zelf op voorheen onbekende spikes van Puma aan. Heeft hij beseft dat in de sport dergelijke conservatieve principes zelden van waarde zijn voor wie topprestaties nastreeft? Dat wie niet meegaat in de technologische sprong voorwaarts, de aansluiting kan verliezen? Zoiets is het schrikbeeld voor elke ambitieuze sporter.

Maar Warholms nieuwe schoenen helpen hem niet in de finale op dinsdagavond. Na een razende start waarmee Warholm de leiding pakt, valt hij steeds verder terug, zeker na de zevende van de tien horden gaat het snel. Eerst komt Alison dos Santos voorbij, de Braziliaan die in Tokio brons pakte. Hij wint in 46,29. Daarna volgen Benjamin (46,89) en diens landgenoot Trevor Bassitt (47,39). De olympisch kampioen stelt teleur met de zevende tijd: 48,42.

Innoveren in schoenen

Hij had meer verwacht van zijn schoenen. Het model dat hij op Hayward Field draagt, is ontsproten aan het brein van zijn eigen coach, Leif Olav Alnes, en was een frontale aanval op de spikes van zijn concurrenten. ‘Het liefst zie ik lopers op blote voeten, de mens in zijn natuur, maar zo lang de regels toelaten dat we innoveren in schoenen, moet je daarin mee’, zegt de coach, die eveneens bewegingswetenschapper is.

De zool is, net als bij de schoenen van Nike, gemaakt van een met schuim omhulde carbonplaat, maar het geheime wapen is een klein zwart haakje aan de punt van de schoen, dat tijdens het lopen een klikkend geluid maakt. Die ‘klauw’, zoals Warholm het noemt, moet het contact tussen voet en ondergrond verlengen. Zo kan hij zijn kracht nog beter kwijt, is de theorie. ‘Dit zal een revolutie teweegbrengen’, zei hij overtuigd.

De Noor heeft gevoel voor humor. Als knipoog naar zijn eigen kritische uitspraak liet hij #BS printen op de hiel van zijn klikschoen. Die twee letters zijn de afkorting voor ‘bullshit’. Maar Alnes benadrukt dat de werking van zijn vinding dat niet is. ‘Ze werken echt.’

In Tokio maakte het schoeisel van Warholm uiteindelijk weinig uit. Op zijn iets traditionelere spijkerschoentjes – wel met carbonzool, maar zonder schuim – was hij rapper dan Benjamin op zijn kersverse hightech wondersloffen. De Noor vestigde zelfs een nieuw wereldrecord: 45,94. Het oude record stond al 29 jaar op naam van de Amerikaan Kevin Young op 46,78. Die prestatie onderstreepte zijn status als hordenwonder.

Achttien titels op rij

De Noor geldt als een fenomeen op zijn discipline. Voor zijn goud in Tokio was hij ook al tweemaal de beste op de WK, in 2017 en 2019. En tussen die titeltoernooien door werd hij ook maar zelden verslagen. Drie jaar lang, tussen 30 mei 2019 en afgelopen juni won hij alle finales waar hij aan mee deed, achttien op een rij.

Dit seizoen sloeg bij de Diamond League in Rabat, zijn eerste wedstrijd van het seizoen, het noodlot toe. De Noor, die in zijn vrije tijd graag met Lego in de weer is, liep bij de eerste horde een scheurtje op in zijn rechter hamstring en kon niet verder. Hij kreeg voor het eerst ‘DNF’ achter zijn naam op het uitslagenblad: ‘did not finish’.

Bij zijn rentree in Eugene wilde hij de draad als de koning van de 400 meter horden weer oppakken, weer beginnen aan een nieuwe zegereeks. Hij zeilde eenvoudig door de series en de halve finale. Maar in de finale was dat allesbehalve het geval. Het is een gebrek aan uithoudingsvermogen, legt Alnes uit. De eerste 250 meter lieten zien dat het met het tempo wel goed zat. ‘Zes weken geleden raakte hij geblesseerd en we hebben weinig kunnen trainen. Hij raakte daardoor te snel verzuurd.’

Het was de tweede teleurstelling voor de Noren, want even ervoor was Jakob Ingebrigtsen ook verslagen, zij het nipter. De regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter moest in de laatste halve ronde toestaan dat Jake Wightman hem voorbij kwam. De Brit klokte 3.29,23, Ingebrigtsen 3.29,47.

Alles of niets

Met zijn geel-oranje spikes in de hand doet Warholm na afloop zijn verhaal, teleurgesteld maar zakelijk. ‘De hamstring was niet het probleem. Dat is eigenlijk het enige positieve aan deze race. Het laat zien hoe belangrijk training is, want ik heb onvoldoende kunnen doen op weg naar deze WK. Het was alles of niets vandaag en het werd helaas niets.’

En de spikes? Hij houdt ze even omhoog en kijkt ernaar. ‘Ik denk dat dit de toekomst’, zegt hij. ‘Maar het blijkt wel dat het uiteindelijk niet aankomt op schoenen, maar om de kerel die ze draagt.’

Karsten Warholm springt over een hekje tijdens de 400 meter hordenlopen in Eugene. Beeld ANP / EPA