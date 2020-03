De Klassieker uit 2019: voldoende stof voor jaren

De laatste Feyenoord – Ajax blijft voorlopig die van vorig seizoen, de legendarische 6-2. Een wonderwedstrijd, voor deze gelegenheid opgepoetst na de opschorting van de Klassieker van afgelopen zondag.

Supporter Dennis de Kreij kijkt op 27 januari 2019 naar zijn vader, naast hem in Vak J van de Kuip. Bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord heeft hij zo hard geschreeuwd en gejuicht, dat zijn stem brak is. Hoe vaak gebeurt het ook dat Feyenoord vaker dan twee keer scoort, thuis tegen Ajax?

‘Ik ging om me heen kijken in het stadion, naar de mensen op de tribunes, naar de spelers, naar het scorebord. Ik denk dat ik tegen mijn pa heb gezegd dat dit toch geen Bananasplit was, dat Frans Bauer of wijlen Ralph Inbar het veld op zou lopen om te zeggen dat het allemaal een grap was. Mijn vader had niet door dat ik naar hem keek. Ik observeerde hoe hij genoot en was zo blij dat hij dit meemaakte, na een reeks behandelingen aan een kwaadaardige ziekte. Hij schudde geregeld zijn hoofd, uit verbazing.’

De Klassieker Feyenoord – Ajax van 27 januari 2019 is de samenballing van alles dat voetbal mooi maakt. Het defaitisme op de tribunes na de snelle voorsprong van Ajax, de wederopstanding van Feyenoord, de veegpartij, het glorieuze juichen, de wilde dans op de tribunes, de alles wegspoelende regenbui op het eind. Uitblinkers: Robin van Persie, Jens Toornstra, Steven Berghuis en, niet te vergeten, linksachter Calvin Verdonk. En omdat stilstand achteruitgang is, zeker in de sport, is het legitiem om bij de afgelaste Klassieker van afgelopen weekeinde terug te kijken naar vorig jaar, toen de vooruitgang nog in het verschiet lag.

Een zeldzame strafexpeditie dus van Feyenoord, dat het seizoen uiteindelijk zonder prijzen afsluit. Dat dan weer wel. Terwijl Ajax het kampioenschap wint plus de beker, en bijna de finale van de Champions League bereikt. Voor Feyenoord is het nochtans een wedstrijd met eeuwigheidswaarde, een piketpaal in een gewoon seizoen, getypeerd door het afscheid van trainer Giovanni van Bronckhorst en spits Robin van Persie. Voor Ajax is het de wekker, zoals assistent-trainer Alfred Schreuder ruim een jaar later stelt. Nodig om te ontwaken uit de apathie van na de winterstop.

‘Niemand de toto gewonnen zeker’, zegt Van Bronckhorst na afloop, als hij lopend op veren de perskamer binnenwandelt. Van Persie is intens gelukkig. Het ultieme moment beleeft hij bij het ingaan van de rust, een paar minuten na de 3-2 van zijn voet, als hij met rechts een voorzet van Toornstra in de touwen jaagt. ‘Ik nam de blijdschap in me op’, zegt hij na afloop.

De volgende dag roept de Nederlandse Sport Pers hem uit tot sportpersoonlijkheid van het jaar. In de coulissen, na de verkiezing, stelt hij dat het na een rijke loopbaan in bepaald opzicht zijn mooiste seizoen is. Hij durft meer te genieten van voetbal. Openlijk.

Uniek, hoe hij de met oceaanvreugde gevulde tribunes aanschouwt, een dag eerder, met mensen als Dennis de Kreij en zijn vader. Hoe hij even tegen de rand van de geopende spelerstunnel tikt en met zijn armen een wild gebaar maakt. Zo vrij van geest voelde hij zich nooit. Altijd was het presteren. De volgende wedstrijd.

Ook Van Bronckhorst is ontspannen op deze topdag. Na al die jaren, na die zeldzame hoeveelheid prijzen met Feyenoord, heeft hij deze week zijn afscheid aangekondigd, zodat ‘dat maar uit de wereld is. De weken daarvoor waren onrustig.’ Feyenoord heeft een weekeinde eerder van Zwolle verloren. Het kampioenschap is ver weg. In de beker volgt nog nieuwe confrontatie met Ajax, een maand later.

Van Bronckhorst nu, vanuit China, waar hij trainer is van Guangzhou R & F: ‘Ik herinner me dat de voorbereiding op de Klassieker niet super was. Verloren van Zwolle. Twee trainingen slechts, na een bekerwedstrijd tegen Fortuna op donderdag, waarvan eentje met publiek. Er was wat sneeuw gevallen. We trainden op een kwart veld. De aanloop hadden we anders ingevuld dan normaal. Meer met video. De bespreking was gedaan in linies, en daarna een algemeen verhaal.

‘Het plan was Ajax pijn te doen in de omschakeling, vooral over onze linkerflank. We wisten dat Hakim Ziyech veel naar binnen trok en niet steeds achter onze linksback Calvin Verdonk. We wilden dat Calvin vaak werd aangespeeld en Ajax’ rechtsachter Mazraoui naar hem toe zou komen, waardoor die de verdediging verliet en Ajax overal één op één kwam te staan. Alle ruimtes die open vielen moesten we benutten door steeds diep te gaan. Onze tactiek was om er een renwedstrijd van te maken. Na het eerste kwartier ging het precies zoals wij wilden.’

Verdonk kijkt met plezier terug: ‘Iedereen was heel goed. Het ging vanzelf. Van te voren was voorspeld dat ik veel vrijheid zou krijgen, omdat Ziyech me niet altijd zou volgen. Zo gebeurde het precies. Ik ging mee met de vibe. Ik heb de wedstrijd later nog weleens teruggezien. Alle ballen vlogen er ook in.’ Met Tyrell Malacia vocht hij doorgaans om een plek in de basisploeg. Nu voetbalt hij op huurbasis voor FC Twente. Hij wilde meer zekerheid over speeltijd.

Bij Ajax is linksachter Nicolas Tagliafico geblesseerd. Daley Blind staat linksachter, Lisandro Magallan is in het centrum gekoppeld aan Matthijs de Ligt. De Argentijn weet niet wat hem overkomt. Hij ziet overal Feyenoorders langs flitsen. Met Ajax komt het nog goed, zal blijken. Met hem niet meer. Althans, niet bij Ajax.

Ajax schrikt wakker in de Kuip. Schreuder, vorig seizoen assistent van Erik ten Hag: ‘Die wedstrijd was voor ons een wake up call. Zo kon het niet verder.’ Ajax was afgedreven van de basis. Er was transferpraat, er waren niet nagekomen afspraken. ‘We waren al een tijdje niet top. Dat moest veranderen. Feyenoord liep totaal over ons heen. De vlam sloeg in de pan. Dat moet je in de Kuip altijd voorkomen. Robin van Persie nam het publiek mee. Ik weet dat we in de busreis terug met de staf al uitgebreid hebben gesproken, over dat het anders moest. Dat iedereen terug moest naar de basis. Niet 95 procent, maar 100 procent. Je kunt het allemaal zo goed bedenken, maar de hoofdzaak in voetbal is dat je iedereen nodig hebt. Het gaat om de klik tussen de spelers onderling, tussen de spelers met de staf. De volgende dag hebben we een groepsgesprek gevoerd. Alle belangrijke spelers deden hun zegje. Dat is een van de belangrijkste gesprekken van het seizoen geweest.’

Niet dat alles vanaf dan goed gaat met Ajax. Een paar weken later is daar een uitglijder bij Heracles, maar het seizoen krijgt alsnog een gouden glans. Feyenoord verliest dus de bekerwedstrijd van Ajax (0-3), opnieuw thuis. Ajax laat zich veel meer inzakken. Van Persie is dan melancholisch na afloop, en reëel. Hij beseft dat het zijn laatste topwedstrijd was en hij spreekt mooie taal, zoals altijd eigenlijk: ‘Voetbal speel je omdat je dat leuk vindt. Of het nu op het pleintje is, of Feyenoord – Ajax.’

Maar die 6-2 blijft staan, voor altijd. Van Bronckhorst, toen: ‘Over de wedstrijd zullen de mensen nog jaren praten.’ En nu: ‘Ajax kwam bijna op 0-2 via Dolberg, maar vanaf de 1-1 viel het langzaam onze kant op. Het geeft de meeste voldoening voor een coach met zijn staf als een wedstrijd loopt zoals je dat hebt bedacht. Zoals in de bekerfinales tegen AZ en FC Utrecht, en op die dag tegen Ajax.’

Dennis de Kreij denkt dat de wedstrijd in zijn toptien aller tijden staat, maar we moeten niet overdrijven. Zonder Ajax te noemen: ‘Ze hoeven daar niet te geloven dat deze overwinning de allermooiste is geweest. Zo belangrijk moet je ze niet maken.’