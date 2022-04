De kassei behoort tot het wielererfgoed, die meedogenloze stenen moet je koesteren

Noord-Frankrijk, een strook kasseien nabij Camphin-en-Pévèle. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De Vrienden van Parijs-Roubaix scheppen en vegen op de rug van kasseistrook 20 een dikke laag zand weg. Ze willen dit weekeinde botbreuken, hersenschuddingen en ander onheil voorkomen bij de deelnemers van de kasseienklassieker. In de vier jaar dat de vrijwilligers deze bijna tweehonderd jaar oude kasseiweg van 2,5 kilometer voor het laatst schoonmaakten, is de zandlaag in het midden door tractorwielen ruim een decimeter aangekoekt.

‘Vorig jaar regende het waardoor het zand op de stenen modder werd, precies daar waar de renners het liefst over de ‘secteurs pavés’ gaan: het midden’, vertelt François Doulcier, de ‘president’ van Les Amis de Paris-Roubaix. Op dit stuk eindigde vorig jaar de Hel van het Noorden voor de Portugees André Carvalho met een salto mortale. Ook de Belg Edward Theuns ging na een moment van onoplettendheid ten onder in de modder van sector 20 tussen Haveluy en Wallers.

Het hele jaar door, elke zaterdag, zijn De Vrienden aan het werk op de dertig kasseistroken waar de mannen zondag overheen moeten: samen 54,8 kilometer van de 257 kilometer. De laatste zeventien zijn zaterdag tevens in het parcours van de tweede editie van de vrouwenkoers opgenomen. In juli dokkert de Tour de France nog eens over liefst elf kasseiwegen waarvan bijna de helft voor het eerst in een wielerwedstrijd zit.

De kasseien definiëren het uit 1896 daterende wielermonument dat voor de 119de keer wordt verreden. Al maken de veelal in het open veld gelegen weggetjes uit de tijd van Napoleon III zondag ‘slechts’ eenvijfde van parcours uit, het gestuiter op de stenen, de klappen die het rennerslichaam krijgt en de hersenen die tot gelei worden geschud maken dat Parijs-Roubaix met geen sportevenement is te vergelijken. Zelfs als, zoals voor dit weekeinde is voorspeld, het weer gunstig is: droog, circa 19 graden en weinig wind.

Wielererfgoed

De taak die de vaak gepensioneerde vrijwilligers van ‘Les Amis’ zich hebben gesteld is niets minder dan het bewaken van het werelderfgoed van de sport, zegt voorzitter Doulcier. ‘Een van de bijnamen van Parijs-Roubaix is La Reine, de koningin van de klassiekers. Wij zien onszelf als haar gepassioneerde dienaren.’

Dat dienen van wielerhistorie is moeilijker dan het lijkt, want hoe ver kunnen de vrijwilligers daarin gaan? Zelfs het schoonvegen van een kasseistrook vraagt een gebalanceerde aanpak. Doulcier en zijn mannen konden een paar jaar terug niet lachen om die grappig bedoelde opmerking van tweevoudig winnaar Marc Madiot (1985, 1991): ‘Jullie moeten stoppen met dit werk, want jullie maken Parijs-Roubaix veel te makkelijk.’

Les Amis de Paris-Roubaix zijn bezig met het onderhoud van een kasseienstrook. Beeld Les Amis de Paris-Roubaix

Bij het gelijk houden van de moeilijkheidsgraad van de koers, die zeker in slecht weer zoals vorig jaar onmenselijk hoog is, hebben Les Amis de Paris-Roubaix, opgericht in 1977, één uitgangspunt: hindernissen wegnemen die onveilig zijn voor iedere renner, hoe voortreffelijk hij of zij ook kan fietsen.

‘Van de vijf problemen waarmee alle renners op elke kasseistrook te maken krijgen’, doceert Doulcier, ‘houden we er drie in stand en proberen we er twee weg te werken.’ Terwijl zeven vrijwilligers uit zijn kofferbak de lunch nuttigen, gaat hun president op de hurken zitten bij een net hersteld stuk ‘pavé’. Hij wijst naar de ruimte tussen de kasseien. ‘Hier kan makkelijk een wiel tussen klem komen te zitten. Maar dat laten we zo.’

Dan aait hij zijn hand over de stenen. ‘Elke kassei is anders in grootte en oppervlak dat nooit vlak is. Veranderen we ook niets aan.’ Ook de derde karakteristiek is heilig, legt Doulcier uit als hij zijn bezoek maant de rechterslaap op de weg te leggen. ‘Je ziet dat niet alleen elke steen anders is aan de bovenkant, maar dat ze ook allemaal op verschillende hoogte liggen. Dat hoort er ook bij.’

Het meeste werk van zijn organisatie is het schoonmaken van kasseistroken, maar soms zijn die zo verzakt aan de zijkanten door de landbouwvoertuigen die eroverheen gaan, dat een deel van de weg opnieuw wordt gelegd. ‘Daarbij zorgen we dat de nieuwe weg die drie eigenschappen blijft houden: ongelijke kasseien op ongelijke hoogte met flink wat ruimte ertussen.’

Bos van Wallers

Wat dan wel aangepakt wordt? ‘Grote gaten aan de rand van de pavé en alles wat we een spoor vinden’, legt Doulcier uit. In de gaten komt water te staan, waardoor geen renner weet hoe diep het gat is. De vrijwilligers graven geulen om het water weg te laten lopen en vullen de gaten zo goed mogelijk op. Sporen kunnen lange, diepe groeven opzij van de kasseiweg zijn of bergen zand in het midden ervan. ‘Die maken het voor elke renner onveilig', zegt Doulcier terwijl hij met een schep de kasseien weer zichtbaar maakt, ‘dus dat herstellen we.’

Na deze strook komt nummer 19, het gevreesde Bos van Wallers (officieel Trouée d’Arenberg geheten). Hier, op 95 kilometer van de finish, begint de finale van de koers vaak. Het stuk geldt met nummer 4, de Carrefour de l’Arbre op 17 kilometer, als de zwaarste.

2019. Philippe Gilbert trotseert de Hel, het samenspel van stenen, stof, greppels en kuilen voor het oog van duizenden supporters. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Wie met een racefiets de 2,3 kilometer lange de strook test, de banden breed en niet te hard, voelt meteen in extremis de drie eigenschappen die De Vrienden van Parijs-Roubaix zo belangrijk vinden. De buitensporig grote keien liggen op willekeurige hoogte en op ruime afstand van elkaar. Elke kassei deukt de band in tot de velg en fiets en berijder gaan klapperend vooruit. Johan Museeuw brak hier zijn knieschijf, Philippe Gaumont zijn dijbeen.

De Carrefour de l’Arbre, waar de winnaar van vorig jaar, Sonny Colbrelli, aanviel, is een strook met kleinere kasseien die dichter op elkaar liggen, waardoor temporijden zelfs voor de recreant mogelijk is. Wat deze vijfsterrenstrook zwaar maakt zijn de haakse, rommelige bochten, het puntvormige midden van de weg, ontbrekende stenen en de 240 kilometers die de renners er al op hebben zitten.

Concentratie is alles

Wat De Vrienden betreft kan alleen een coureur die fit is in het hoofd de concentratie opbrengen om zonder problemen en met hoge snelheid te denderen over de kasseistroken die ‘Les Amis’ onder handen hebben genomen. Ook als daarop nog scherpe steentjes ter grootte van een dobbelsteen liggen. ‘We gaan niet de hele sector schoonvegen’, zegt Doulcier met instemming van de pauzerende Vrienden, ‘het is wel Parijs-Roubaix; daar hoort wat rommel bij.’

Kom er bij de voorzitter niet mee aan dat je ook een dosis geluk moet hebben om de koers te winnen. ‘Een lekke band, door een steentje, of door een klap op een kassei, komt door een gebrek aan concentratie. Wie fit is, ziet alles.’ Want een scherpe renner zit steeds vooraan als een strook opdoemt. ‘Vóór elke ‘pavé’ is een sprint en dat dan dertig keer. Dat is ook zo uniek aan La Reine’, legt Doulcier uit. ‘Ben je niet top, dan zit je niet vooraan, maar klem tussen andere rijders, waardoor je geen zicht hebt op de kasseien. En dan rij je lek. Of je valt.’

Onder leiding van de president François Doulcier (links) wordt strook 20 van Haveluy naar Wallers ontdaan van een laag zand die zich door het vele landbouwverkeer heeft gevormd op de kasseienstrook. Beeld Robert Giebels

Doulcier, zelf geen wielrenner, hoorde vaak van ervaren coureurs dat de koers een geestelijke beproeving is. Zoals van de winnaar van ‘Roubaix’ in 2015, de Duitser John Degenkolb, tevens ambassadeur van Les Amis: ‘Parijs-Roubaix is de moeilijkst te winnen wielerwedstrijd, omdat geen koers zo zwaar is voor het brein.’

Tweevoudig winnaar Gilbert Duclos-Lassalle (1992, 1993) vertelde Doulcier dat hij altijd een week nodig had om bij te komen. ‘Niet fysiek, maar mentaal.’ Vijftien keer draaide Duclos-Lassalle het Vélodrome op, de wielerbaan in Roubaix waar de finish ligt. ‘En echt elke keer’, bekende hij aan de president van Les Amis de Paris-Roubaix, ‘voelde het alsof mijn hersenen niet meer werkten.’