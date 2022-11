De karaktermoord van Ajacied Steven Bergwijn in Emmen

Voor een sponsorbord in Emmen laat Steven Bergwijn niets heel van Ajax, zijn trainer en wat dies meer zij. Hij trekt na het gedrocht, qua Ajax tenminste, een zuinig, verongelijkt gezicht als hij zinnen als kogels afschiet. Hoe voorzichtig hij ook was op het tapijt van kunstgras, verbaal is zijn been gestrekt. Hij pleegt collectieve karaktermoord. Hij gooit de ruiten van het eigen huis in en rent weg.

Het is alsof hij nog even snel een boodschap bij de clubleiding achterlaat. Zo van: kijk, ikzelf ga naar het WK in Qatar en hoop pas kort voor Kerst terug te zijn. Zorg dat het dan is opgelost met die gekkigheid. Zijn zinnen betreffen de tweede helft tegen Emmen, dat van 1-3 tot 3-3 komt. ‘Geen flauw idee wat we aan het doen waren. Ik heb ook niet het gevoel dat we wisten wat we moesten doen. Het is gewoon schandalig.’

Hij had ook louter over zichzelf kunnen praten. De duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax heeft een redelijk vrije rol op de vleugels, om heerlijk te voetballen. Hij kan dribbelen, schieten, pingelen en scoren, al heeft hij dat veel te weinig laten zien de laatste tijd. Afschuiven is dan veel makkelijker dan in de spiegel kijken.

Zijn uitspraken wakkeren de crisis aan, waarbij het de vraag is of de trainer overeind blijft. Wat Alfred Schreuder te verduren krijgt, op sociale media en via gescandeerde liederen (rot op), is ook een gevolg van jarenlange verwendheid van Ajax-aanhangers. De strekking is, en dat is in bepaald opzicht lachwekkend: oh, wat hebben wij het zwaar nu we even op een gewone club lijken en meer dan gemiddeld wedstrijdjes verliezen.

Velen zijn klaar met Schreuder, al heeft hij met veel minder kwaliteit slechts drie punten minder dan Erik ten Hag vorig jaar na veertien duels. Ja, Ten Hag had een geweldige reeks in de Champions League. Als de club Schreuder ontslaat, zijn de sores niet voorbij. De club verkocht na het gedwongen vertrek van directeur spelersbeleid Overmars veel goede spelers en kocht dus mindere spelers, mede omdat de opvolgers van Overmars groentjes zijn in het spel van loven en bieden. Het elftal toont weinig samenhang en de hiërarchie staat onder druk, door de prestaties van de leiders Daley Blind en Dusan Tadic. Ajax is kwetsbaar en oogt chagrijnig, zeker sinds de afgang in de Champions League. De trainer ziet het ogenschijnlijk gelaten aan.

Van sommige Ajacieden is de vorm zo slecht dat je je afvraagt wat ze te zoeken hebben op het WK. De wijze waarop doelman Remko Pasveer het derde doelpunt doorliet, is een belediging naar Jasper Cillessen en vrijwel iedere andere Nederlandse doelman die niet naar het WK gaat.

En dat uitgerekend nu voor het WK een bus is volgeladen met Ajacieden. Het is aan bondscoach Louis van Gaal om ze in recordtempo vertrouwen te geven, om ze zo te raken dat ze Ajax op slag vergeten. En het gekke is: het is goed mogelijk dat Bergwijn over ruim een week hartstikke goed voetbalt tegen Senegal. Intussen monsteren ze bij Ajax het slagveld.