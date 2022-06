De kampioen van 2017 vindt het niet erg om als underdog naar het EK te gaan

Sari van Veenendaal luistert naar bondscoach Mark Parsons tijdens een oefentoernooi in Frankrijk in februari. Beeld AFP

Sari van Veenendaal zou niet terug willen naar de tijd voor 2017, de tijd voordat de Nederlandse vrouwen Europees kampioen werden. Zo erg is het nou ook weer niet. ‘Maar als je me vraagt of ik weleens anoniem op een veldje zou willen spelen’, zegt de keepster. ‘Oh zeker, ik kan ook genieten als niemand naar me kijkt.’

Vijf jaar na het gewonnen EK in eigen land doet Nederland in juli weer een gooi naar de Europese titel, nu in Engeland. Gisteren begon in Zeist de voorbereiding met een klein clubje van tien vrouwen, de andere spelers sluiten volgende week aan. Voor Veenendaal is het kampioenschap het zesde internationale toernooi. Sinds 2013 doet ze al mee, maar vooral sinds haar derde is alles veranderd.

‘2017 is echt een kantelmoment geweest’, zegt ze na afloop van de eerste training. De vrouwen wilden het vrouwenvoetbal toen heel graag op de kaart zetten. En dat is ook meer dan gelukt. Ze zijn uitgegroeid tot voorbeelden voor heel veel jonge meisjes. En vooral daar is de keepster van PSV erg trots op.

‘Maar het heeft alles ook serieuzer gemaakt’, zegt Van Veenendaal. ‘Ik ben een liefhebber, en ik wil sowieso de beste zijn, maar er zijn ook andere dingen bijgekomen. Bekendheid bijvoorbeeld. Voor de sport vind ik dat fantastisch, en voor mezelf, ja, misschien iets minder fantastisch.’

Van Veenendaal wilde er niettemin ‘heel graag’ vanaf de start bij zijn. Dat is het leukste, vindt ze, beetje rustig opstarten, fijn dat het nog niet zo heel erg druk is. ‘Maar het is vooral ook voor mezelf, ik wil er alles aan gedaan hebben om een goed EK te kunnen spelen.’

Naar de regerend Europees kampioen wordt natuurlijk meer gekeken dan naar de outsider die Nederland in 2017 was. Ook dat is veranderd. Toen was de druk zelf opgelegd, die is er nu ook, maar er zijn verwachtingen van de buitenwereld bijgekomen.

Bondscoach Mark Parsons probeert die wel flink te temperen. ‘Wij hebben een paar stappen terug gedaan’, zei de opvolger van Sarina Wiegman bij de bekendmaking van de selectie, ‘we moeten weer laten zien dat we een stap vooruit kunnen zetten.’

De Engelsman heef de selectie flink vernieuwd met acht spelers die nog niet eerder aan een toernooi meededen. Volgens de bondscoach Nederland wel bij een groepje van zes landen dat het EK zou kunnen winnen, maar zijn andere landen op dit moment verder. Hij verwacht veel van Engeland, Zweden, Frankrijk, Spanje en het relatief jonge Duitsland.

‘Ik wil ons niet per se in de underdogpositie schuiven’, zegt ook Van Veenendaal,’ maar we moeten wel de werkelijkheid blijven zien. Ik denk dat er om ons heen wel heel veel is gebeurd. Er zijn toplanden bijgekomen, topcompetities, en speelsters die zich ontwikkeld hebben. Het is gewoon allemaal dichter bij elkaar komen te liggen.’

Feit is in ieder geval dat de stijgende lijn van de Nederlandse vrouwen de laatste jaren is doorbroken. Na het EK in 2017 won Nederland nog zilver op het WK in 2019, daarna viel op de Olympische Spelen het resultaat een beetje tegen. Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinale, al was het nipt en tegen de Verenigde Staten, de latere finalist.

‘Ik denk niet zozeer dat wij stappen terug hebben gezet’, zegt Merel van Dongen, die aan de laatste vier toernooien meedeed. ‘Maar andere landen zijn in de vijfde versnelling gegaan. En dat is op zich alleen maar goed voor het vrouwenvoetbal natuurlijk. ’

Dat Nederland niet favoriet is, erkent de verdediger van Atletico Madrid wel. Tegelijkertijd zegt het haar ook niet zoveel. ‘Het gaat er ook om of je goed kunt presteren op eindtoernooien. En dat hebben wij al laten zien. We gaan die gaan die titel absoluut met elke vezel in ons lijf verdedigen, maar het is natuurlijk wel zo dat andere landen ook voor die cup gaan.’

Aan de training gisteren was niet veel af te lezen. Wat rondo’s, pass- en trapoefeningen, partijtjes, tussendoor wat onwennig kijken naar de nieuwe rode trainingstenues. Parsons zei dat de spelers vooral van de zon moesten genieten. Volgens Van Veenendaal baalde hij nogal dat het de afgelopen twee weken veel had geregend. ‘Maar ik vind dat hij als Engelsman daar weinig over mag zeggen.’

In de aanloop naar het EK speelt Nederland nog oefenwedstrijden tegen Engeland in Leeds en Finland in Enschede. Tussendoor moet ook nog de uitgestelde WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus worden afgewerkt. Op 9 juli wacht de eerste groepswedstrijd tegen Zweden, meteen een van de favorieten.

‘De grootste kanshebbers kunnen het ook niet goed doen en andersom’, hoopt Van Veenendaal. ‘Ik wil geen harde uitspraken doen over onze kansen, ik denk dat dat niet goed is voor ons. We moeten er gewoon alles doen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen shinen op een toernooi.’