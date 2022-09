De Jumbo-schaatsploeg is flink opgeschud: gelukkig geen vastigheid meer

Nieuwkomer Jutta Leerdam tijdens de teampresentatie van de schaatsploeg Jumbo-Visma in Wolvega. Beeld ANP

Soms vraagt Jutta Leerdam zich af wie de leider is in de sprintploeg van schaatsteam Jumbo-Visma. Als er gedraald wordt voor een training bijvoorbeeld. Dan kijkt ze Thomas Krol aan, olympisch kampioen op de 1.000 meter, maar hij neemt lang niet altijd het voortouw. ‘Moet ik dan diegene zijn, als enige vrouw tussen de mannensprinters?’

De schaatsploeg van Jumbo-Visma is flink opgeschud na afgelopen winter. Sven Kramer stopte nadat hij acht jaar lang met zijn bravoure de sfeer had bepaald. Zijn opvolger op allroundgebied, Patrick Roest, vertrok naar de ploeg van coach Gerard van Velde. Van twee boegbeelden beroofd haalde Orie op zijn beurt de jonge sprinter Leerdam en ervaren stayer Jorrit Bergsma binnen.

Voor iedereen is het schakelen: voor Bergsma, die dertien jaar lang trouw was aan de schema’s van Jillert Anema. Voor Leerdam, die bij Orie veel meer aan haar conditie werken moet dan ze de afgelopen jaren gewend was. Maar ook voor de coach zelf.

Keihard trainen

Orie ziet dat de interactie tussen zijn pupillen anders is. ‘De filosofie is gelijk gebleven en ze willen allemaal keihard trainen. Er is een hele goede samenwerking’, zegt hij. ‘Maar er is nog niemand die zijn stempel wil drukken.’

Leerdam was het altijd wel, zo’n leiderstype. Nu is ze wat voorzichtig om die rol weer te nemen. ‘Ik wil ook niet meteen de eerste zijn die zegt: let’s go, een beetje pit erin.’

Twee jaar lang stond ze aan het hoofd van haar eigen schaatsploeg. De rijdersgroep was om haar heen gebouwd en de sponsoren stapten in vanwege haar prestaties en uitstraling. Soms heel direct. ‘Vorig jaar werd er letterlijk gezegd: je moet in het begin van het seizoen presteren om sponsoren aan te trekken, anders hebben we een begrotingstekort.’

Nu heeft ze die druk niet meer. Ze stapte na de olympische winter over naar de formatie van coach Jac Orie. Daar wordt het gewicht verdeeld over meerdere schouders. ‘Nu kan ik me soms wat verschuilen in het team’, constateert Leerdam. Dat kan ze letterlijk, achter de ruggen van de sprintmannen op het ijs, maar ook figuurlijk als het op aandacht en verplichtingen aankomt.

Haantjes

‘Ik had wat meer haantjes verwacht, maar er is een heel chille vibe’, zegt de 23-jarige Leerdam bij de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma in Wolvega.

Een vergelijkbare conclusie trekt Bergsma, die verhalen over machocultuur kende. Zo kreeg Krol bij zijn komst bij de ploeg in 2018 plagerig commentaar van Kramer dat hij te weinig kopwerk deed tijdens fietstrainingen. Nu gebeurt dat niet meer zo snel. Bergsma: ‘Ik hoor dat de dynamiek anders is geworden. Het zijn allemaal rustige nuchtere jongens.’

De 36-jarige Bergsma, olympisch 10-kilometerkampioen van 2014, moest vooral in trainingstechnisch opzicht zijn draai vinden. Na jaren waarin zijn gevoel en dat van Anema zijn koers bepaalden, zijn het nu de wetenschappelijke inzichten, onderzoeken en data van Orie die hem de juiste richting op moeten duwen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij veel meer tijd op de racefiets doorbrengt. ‘Vroeger fietste ik misschien één keer per week, nu soms vier keer.’

Hij vindt het spannend. Een decennium lang wist hij wat te verwachten aan het begin van de winter omdat hij wist wat het trainingsschema hem opleverde. Die vastigheid is weg. Tegelijkertijd geniet hij daarvan. De keuze om Anema te verlaten is de juiste, weet hij nu al. Het geeft energie. ‘Soms is het goed om uit elkaar te gaan.’

Aftasten wat verandering zal brengen

Ook voor Leerdam is het aftasten wat de verandering van ploeg zal brengen. Bij haar oude team was zij het middelpunt en kreeg ze veel aandacht van coaches Kosta Poltavets en Rutger Tijssen. ‘Ik had bijna twee personal coaches.’ Nu moet ze Orie delen met dertien andere schaatsers. ‘Dat was in het begin wel eng.’

Sinds een paar weken is het enge ervan af. Tijdens het trainingskamp in het Italiaanse Cecina voelde het alsof ze nooit ergens anders gereden had. Ze weet nu dat het geen nadeel dat ze in die grotere groep meer op zichzelf wordt teruggeworpen. En dat het goed is dat ze niet voortdurend feedback krijgt van trainers, of van haar ex-vriend Koen Verweij. ‘Het is uiteindelijk beter dat ik mijn eigen stabiele factor ben.’

Meer dan Bergsma heeft de veel jongere Leerdam al heel wat coaches en teams meegemaakt. Hij wisselde dit voorjaar voor de eerste keer van profploeg en zij maakte de afgelopen vier jaar alleen al deel uit van drie verschillende teams. Ze ziet er het positieve van in. ‘Ik heb er veel van geleerd. Al die veranderingen hebben me gebracht waar ik nu ben.’

Verandering mag soms vrees inboezemen, maar uiteindelijk hoeft het successen niet in de weg te staan. Leerdam spiegelt zich aan de inmiddels afgezwaaide Ireen Wüst. ‘Zij heeft in zoveel verschillende situaties gezeten en toch altijd goud gepakt omdat ze haar trucje kent.’