De Jood Ben Bril werd in 1943 verraden door medebokser Sam Olij

Hij droeg in 1928 de Nederlandse vlag het Olympisch Stadion van Amsterdam binnen. De zwaargewichtbokser Sam Olij was de uitverkoren vertegenwoordiger van de Nederlandse sport bij die Zomerspelen. De vlag was nog nooit binnengedragen. Negentien jaar later, in 1947, werd Olij als jodenjager, NSB'er en collaborateur ter dood veroordeeld. Later werd dat na een psychiatrisch onderzoek een gevangenisstraf, waarna hij in 1954 vrijkwam.