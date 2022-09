De jonge aanvoerder als investering bij PSV en Feyenoord

Orkun Kökcü: 21 jaar en toch al aanvoerder. Beeld Pro Shots

Bij PSV - Feyenoord staan zondag de jongste aanvoerders van de eredivisie aan de aftrap. PSV’er Cody Gakpo is 23 jaar, Feyenoorder Orkun Kökcü zelfs pas 21. Bij het andere topaffiche van dit weekeinde, AZ - Ajax, staan de dertigers Bruno Martins Indi en Dusan Tadic bij de toss. Maar ook die clubs kozen in het recente verleden voor jonge kapiteins, met de pas 18-jarige Matthijs de Ligt bij Ajax en achtereenvolgens Guus Til, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal bij AZ.

Dat is geen toeval. Directeuren en scouts van clubs zien het aanvoerderschap als een plus, weten kenners van de markt. Het kan invloed hebben op de transfersom en voor de speler gloort bij een overgang een hoger salaris bij zijn nieuwe club. Daarom kiezen clubs voor een jongere aanvoerder, terwijl die rol traditioneel vaak door een oudere speler werd vervuld. De Ligt, Til, Koopmeiners en Wijndal werden voor goed geld verkocht.

Steeds moeilijker te vinden

‘Hij komt toch binnen als aanvoerder, als iemand die leiding kan geven, dat scheelt,’ weet Zeljko Petrovic, trainer en voormalig aanvoerder bij meerdere clubs. ‘Van die types wil je er een paar in je selectie, maar ze zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom ben je er meer op gespitst,’ zegt FC Groningen-directeur Mark-Jan Fledderus.

Gakpo is dit seizoen tweede aanvoerder bij PSV, achter de momenteel geblesseerde Luuk de Jong (32). Maar Kökcü werd recentelijk aangewezen als eerste kapitein van Feyenoord. Als assistent-trainer van Feyenoord werkte Petrovic met Kökcü samen. ‘Hij heeft de kwaliteit en de mentaliteit om deze verantwoordelijkheid te dragen. Hij is een van de beste spelers van Feyenoord, Turks international.’

Kökcü’s contract loopt tot 2025. Verlengt hij dat niet, dan wordt hij idealiter komende zomer door Feyenoord verkocht. Door hem aanvoerder te maken weten geïnteresseerde clubs: met zijn gedrag zit het wel goed. Petrovic: ‘Het is een slimme zet. Al kijken clubs natuurlijk niet alleen daar naar.’

Iemand aanvoerder maken, kan een middel zijn om een speler te vormen, bevestigt Jan Streuer, directeur van FC Twente. Iemand die te veel temperament toont, zal zich moeten beheersen. Iemand die te weinig uit zichzelf haalt, kan gepusht worden om dat meer te doen. Streuer: ‘Maar idealiter is je aanvoerder een ervaren speler, vind ik. Jonge spelers hebben het vaak druk genoeg met zichzelf.’

Waardering

Soms is het aanvoerderschap een blijk van waardering. Fledderus: ‘Er was twee jaar geleden veel belangstelling voor Azor Matusiwa. We wilden hem graag houden bij FC Groningen. Dat gebeurde en daarop werd hij aanvoerder. Zo kon hij toch verder groeien en verbeterde zijn profiel.’

Fortuna Sittard maakte Perr Schuurs al aanvoerder toen die pas 17 was. Fledderus: ‘Dat zal denk ik echt iets met zijn transferwaarde hebben gedaan.’

Kökcü kreeg vorig seizoen het felbegeerde rugnummer 10, het aanvoerderschap noemt Feyenoord-coach Arne Slot ‘een nieuwe prikkel’ voor de Haarlemmer. Petrovic had afgelopen zomer meerdere Italiaanse clubs aan de lijn met belangstelling voor Kökcü, maar de middenvelder bleef als een van de weinige basisspelers in Rotterdam.

‘21 is ontzettend jong om aanvoerder te worden,’ beaamt scheidend directeur van Feyenoord Frank Arnesen, die ook bij PSV, Chelsea, HSV en Anderlecht werkte en zelf als speler op zijn 24ste aanvoerder werd bij Ajax. ‘Maar door de vele mutaties bij ons is het eigenlijk heel logisch. Hij speelde van deze ploeg de meeste wedstrijden voor Feyenoord.’

Arnesen bevestigt dat het aanvoerderschap als ‘een dikke pre’ wordt gezien door clubs op het gebied van mentaliteit. ‘Maar scouts speuren veel dieper, hoor. Via de sociale media van een speler kom je al veel te weten, je belt mensen die met hem gewerkt hebben en kijkt hoe hij reageert bij een tegenslag.’

Het moet passen

Bij Feyenoord bepaalt Slot wie aanvoerder wordt. De trainer zei al vaak dat hij is aangesteld om Feyenoord-spelers meer waard te laten worden. Maar vorig seizoen koos hij voor de ervaren Toornstra (destijds 32), die niets meer opleverde bij vertrek naar FC Utrecht. Slot: ‘Je kijkt bij wie het past en het past Orkun. Justin Bijlow legt nu bijvoorbeeld liever de focus op zijn eigen prestaties.’

Bijlow (24), die eerder aanvoerder was, kent een mindere periode. En een aanvoerder moet altijd minimaal een voldoende halen, stelt Petrovic. ‘Anders wordt het lastig een ander te corrigeren.’

Kökcü, opgeleid als aanvallende middenvelder en volgens oudere broer Ozan in de jeugd zelden aanvoerder, werd een vaste waarde onder vorige coach Dick Advocaat. Die gaf hem een meer controlerende positie. Kökcü stelde zelf vorig seizoen veel fitter te zijn geworden.

De nieuwbakken aanvoerder liet zich verbaal direct flink gelden door zijn irritatie uit te spreken over spits Giménez die tegen Lazio een strafschop had genomen (en benut), terwijl Kökcü die had willen nemen. Ook het aantal doelpunten helpt mee bij het verhogen van de marktwaarde van een speler, al zei Kökcü dat het hem ging om het nakomen van afspraken. Later vertelde hij dat hij het ‘misschien niet goed aangepakt had’, gezien de ontstane commotie.

Petrovic: ‘Als aanvoerder moet je goed opletten wat je zegt en doet, je krijgt meteen na de wedstrijd die microfoon onder je neus. Maar binnenskamers en op de training moet je ook hard kunnen zijn, ruziemaken als dat nodig is. Nou dat kan Orkun wel, hoor. Zo! Hij is een dappere Turk, altijd met een lach op zijn gezicht. Hij heeft alles om de volgende klapper op de transfermarkt voor Feyenoord te worden.’