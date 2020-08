De Jong schiet Sevilla naar finale Europa League

Luuk de Jong juicht. Beeld AP

De Jong is vaak bankzitter bij de vijfvoudig winnaar van de Europa League, maar hij maakt geregeld belangrijke doelpunten. Manchester United kreeg in de halve finale in Keulen meer kansen, maar kon de beslissing niet forceren. Sevilla treft in de finale van vrijdag de winnaar van het duel tussen Internazionale uit Milaan en Sjachtar Donetsk uit Oekraïne, dat maandag wordt gespeeld.