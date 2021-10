De Jong is Wüst twee tienden de baas op een belachelijk snelle 1.500 meter

Antoinette de Jong juicht na het winnen van de 1.500 meter vrouwen tijdens de eerste dag van de NK Afstanden in Thialf. Beeld Vincent Jannink / ANP

‘Dit slaat eigenlijk nergens op’, zegt Ireen Wüst als ze een beetje is afgekoeld na haar 1.500 meter. ‘Ik ben gewend om 1.55 te rijden aan het begin van het seizoen. En nu rij ik gewoon 1.53,48. Zo vroeg heb ik dat nog nooit gedaan. Er is belachelijk hard gereden.’

En dan won ze de 1.500 meter op de NK afstanden niet eens. Met 1.53,20 was Antoinette de Jong nog twee tienden sneller. In een directe race tegen Wüst gaf ze de olympische titelhouder al vroeg in het seizoen een eerste tikje: met een persoonlijk record won ze haar eerste nationale titel op deze afstand.

‘Vroeger zag ik altijd als een berg op tegen de 1.500 meter’, zegt De Jong, die aan het begin van haar carrière juist uitblonk op de langere afstanden. Op het koningsnummer hield ze zich naar eigen zeggen vaak in, was ze bang om ‘volle bak’ te rijden.

Knop

‘Sinds vorig seizoen gaat het beter’, legt De Jong het verschil uit. Ze heeft gewerkt aan haar explosiviteit en een knop omgezet in haar hoofd. ‘Ik weet dat ik nog sneller moet worden in het eerste deel’, zegt ze zelfkritisch. Maar inmiddels is de 1.500 al wel haar gedeelde favoriete afstand. ‘De 3 kilometer vind ik ook nog steeds heel leuk.’

Toen De Jong en Wüst in de een-na-laatste rit startten, was al duidelijk dat er hard werd gereden. Veel persoonlijke records sneuvelden en Jutta Leerdam dook met 1.53,64 als eerste onder de 1.54.

Leerdam is een relatieve nieuweling op de 1.500 meter, maar mag door haar derde plek als een van de vijf Nederlandse vrouwen meedoen aan de wereldbekers. Ook Irene Schouten plaatste zich daarvoor, net als Jorien ter Mors. Vorig jaar won zij nog de nationale titel met een tijd die bijna een seconde langzamer was.

‘Aan de start dacht ik wel: vandaag is wel de kans om 1.53’er te rijden’, zegt de olympisch kampioen van Sotsji. ‘Maar als het lichaam niet meer geeft dan moet je daar genoegen mee nemen. En ik ben blij dat ik daarmee wel mijn worldcupplek binnen heb.’

Dominant

Ter Mors is een van de vrouwen die ervoor zorgden dat Nederland de 1.500 meter het laatste decennium domineerde. Op de mijl harkten de schaatsters tussen 2010 en 2020 de ene na de andere medaille binnen. Ireen Wüst werd olympisch kampioen in 2010 en 2018, in 2014 haalde ze zilver, achter winnares Jorien ter Mors.

Wüst won ook vijf keer goud op de WK afstanden, Ter Mors een keer. En op dat mondiale podium was er in die jaren altijd minimaal zilver voor een Nederlandse.

Tot vorig jaar. Toen ging de Noorse Ragne Wiklund er in Thialf met het WK-goud vandoor, voor de Amerikaanse Brittany Bowe en de Russin Jevgenia Lalenkova. Antoinette de Jong en Wüst eindigen toen op de vierde en vijfde plaats. Wiklund won toen met een tijd van 1.54,61.

‘Vorig jaar is niet met nu te vergelijken’, vindt Wüst. ‘Toen was het soms goed, soms niet goed. Maar dat was ook zo’n raar seizoen. Wat denk je dat het doet als je tien dagen niet kunt schaatsen omdat je in quarantaine moet? Gewoon een strik eromheen en vergeten dat seizoen.’

Lonkende Spelen

Er was weer publiek bij, dat deed alle schaatsers goed. Ze prezen ook het ijs in Thialf. Maar de snelle tijden verklaren ze toch vooral door de lonkende Spelen in Beijing in februari. ‘We hebben hier vier jaar lang naartoe kunnen werken’, zegt winnares De Jong. ‘Je zag dat iedereen gebrand was om hier ook al snel te rijden.’

Dat Wüst niet won, kon haar pret niet drukken. Ze staat bekend als een slow starter, maar ‘heeft een knopje gevonden waardoor ze ook in het voorseizoen kan presteren’. De deelname aan de wereldbekers geeft haar de kans op een ideale voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in december. ‘En niet met de hakken over de sloot, ik word hier gewoon tweede.’

Ter Mors weet dat ze nog veel moet verbeteren, wil ze kans maken op Beijing. ‘Ik heb gedaan wat ik kon op dit moment’, zegt ze. Ze heeft de zware training nog in haar lijf en weet dat ze pas later dit jaar echt klaar moet zijn. ‘Ik heb er weleens beter voor gestaan. En dan merk je gaandeweg dat je niet meer genoeg hebt om te pieken, dus voor nu denk ik: voldoende.’