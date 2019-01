De Jong grijpt met grote overmacht Europese titel in Collalbo

De afgelopen tien allroundtoernooien bij de vrouwen werden steevast gedomineerd door Ireen Wüst en Martina Sablikova: vijf keer won de één, vijf keer de ander. Je kon er de klok op gelijk zetten.

Dit jaar doorbrak een Fries meisje met wapperende paardenstaart van rode haren eindelijk die hegemonie. Met grote overmacht greep de 23-jarige Antoinette de Jong uit het Friese Rottum zaterdag de Europese titel, vóór Sablikova en de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

De Jong rijdt al langer goed, maar nooit stond ze op het hoogste schavot. Veelzeggend was haar bijnaam: koningin van het brons. Ze kan een reeks aan ereplaatsen overleggen. Maar dit keer, in Collalbo, lukte het wél om op de hoogste trede van het podium te staan.

Een verslaggever wilde na afloop weten of het nu welletjes is geweest met die oudjes. De Jong kon er om lachen. ‘Dat is wel een lekkere kop hè, als ik nu ja zeg.’ Na een korte pauze. ‘Nou, laat ik het dan zo zeggen: ik ben hard op weg om tussenbeide te komen.’

Afgelopen drie seizoenen zat De Jong in de ploeg van Ireen Wüst. Ze moest genoegen nemen met een plek in de schaduw, en dat begon steeds meer te wringen. De onderlinge verstandhouding was niet je-van-het. ‘Ik was zoekende’, zegt ze terugblikkend over die periode.

Het was Jac Orie van de Jumbo-Visma die dit seizoen een reddingsboei uitwierp voor De Jong. Het bleek, zegt ze, het ontbrekende puzzelstukje. Alle energie die voorheen in de randzaken ging zitten, kon ze nu in trainingen kwijt. Niet alleen in fysiek opzicht werd ze sterker, ook mentaal. ‘Dit team bestaat uit winnaars. Die hele vibe die rondom de ploeg heerst, geeft me enorm veel vertrouwen.’

Vrijdag won De Jong de 500 meter. Ze ontving na afloop de felicitaties van Orie. ‘Maar hij vroeg ook meteen: waarom rij je hier geen persoonlijk record. Dat vind ik prachtig. Je mag best tevreden zijn, maar het kan altijd beter.’

De Jong had zaterdagavond bijna geen hap door haar keel kunnen krijgen van de zenuwen. De helft van haar bord had ze laten staan. ‘Ik was altijd gewend dat ik seconden goed moest maken. Nu moest ik mijn voorsprong behouden. Dat is zo’n ander gevoel.’

De Jong deed wat ze moest doen, zaterdag. De 1.500 meter won ze overtuigend in 1.57,03. Maar nog altijd durfde ze niet te juichen. ‘Kop erbij houden’, sprak ze zichzelf toe. ‘Niet vallen, niet gediskwalificeerd worden.’ En zo geschiedde. Op de afsluitende 3.000 maakte ze geen fouten. Ze moest alleen de zege overlaten aan Sablikova.

Na afloop kwamen, tot haar eigen verrassing, de tranen. ‘Je bent zo gefocust, je zit zó in het toernooi. Dat is best slopend. Ineens is het dan voorbij en komt alles eruit.’ Als klein meisje keek ze altijd naar de allroundtoernooien, naar Sablikova en Wüst. ‘Nu win ik van ze. Dat is niet te bevatten. Het voelt bevrijdend.’

Wüst eindigde in Collalbo als vierde. De vijfvoudig Europees kampioen kende een moeilijke aanloop, vanwege het overlijden van haar ex-collega en hartsvriendin Paulien van Deutekom. Wüst reed het EK vooral als eerbetoon aan haar. Prestatie was ondergeschikt.

Vrijdag vertelde Wüst uitgebreid over haar verdriet. Een dag later zei ze: ‘Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Nu moet alle aandacht naar Antoinette gaan. Dat verdient ze.’