De jeugd van PSV bloeit op door de gemoedelijke sfeer

Jorrit Hendrix (24 jaar) waarschuwt zijn jongere ploegmaat Michal Sadilek (19) in de kantine van PSV’s trainingscomplex De Herdgang als hem gevraagd wordt of er nóg meer talenten aankomen. ‘Niet verklappen, hoor. Het moet een verrassing blijven.’

Het is een waar jongerenbal bij PSV dit seizoen onder de nieuwe coach Mark van Bommel. Cody Gakpo (19 jaar, ­Mohammed Ihattaren (17), Dante Rigo (20), Donyell Malen (20) en Sadilek krijgen volop vertrouwen, zelfs om vastgeroeste wedstrijden om te keren. Pablo Rosario (22) is sinds dit seizoen basisspeler, Armando Obispo (19) vast selectielid. Ze steken zelfs dure aankopen als Érick Gutiérrez (gekocht voor 6 miljoen euro), Bart Ramselaar (4,75), de inmiddels verkochte Derrick Luckassen (5) en de blessuregevoelige Maxi Romero (10) voorbij. In de basis staan al de zelfopgeleide ­Jeroen Zoet, Hendrix en Steven Bergwijn.

Het is een vruchtbare bekering. PSV verdiende uitstekend aan de verkoop van Memphis Depay (verkocht voor 34 miljoen euro), Jürgen Locadia (17) en Joshua Brenet (3,5).

Instapmomenten en afkomst verschillen. Limburger Hendrix kwam op zijn negende vanuit SV Panningen naar PSV, de Tsjech Sadilek op zijn zestiende van FC Slovacko. Er was meer interesse voor laatstgenoemde: Juventus, VfB Stuttgart, FC Twente, Feyenoord. ‘Maar ik had meteen een thuisgevoel bij PSV.’

Hendrix: ‘De gemoedelijke, zorgzame sfeer typeert deze club. Die is gebleven ondanks de professionalisering. Dat ervaren ook de jongens uit de Randstad, de Latijns-Amerikanen. In de Randstad heerst een hardere cultuur.’

Hendrix en Sadilek zijn beiden controlerende middenvelders, en dus concurrenten.

Sadilek: ‘Jorrit helpt me, geeft zijn mening als ik iets verkeerd doe. In de kleedkamer zitten we bijna naast elkaar en praten we ook veel. Dat gebeurt echt niet overal.’

Hendrix: ‘Ik vind dat normaal. Je doet het met zijn allen.’

Sadilek verwonderde zich over de aanwezige kwaliteit. ‘In Tsjechië heb je in de jeugd misschien drie echt goede ploeggenoten. Hier is elke positie uitstekend bezet in de jeugd. Of misschien is dit toevallig een heel goede generatie.’

Hendrix: ‘Wat me opvalt: de talenten die doorkomen zijn direct mentaal en fysiek klaar om mee te doen. Ze zijn zelfs al beslissend.’

Depay en Bergwijn getemd

Zoals Sadilek. Hij maakte december jongstleden indruk met zijn volwassen spel in San Siro in de Champions League tegen Internazionale, bij zijn eredivisiedebuut scoorde hij met een hakje achter zijn standbeen. De vergelijkingen met Van Bommel zijn sindsdien niet van de lucht. Sadilek: ‘Het tempo is hoger bij het eerste, het denkniveau ook. Ik heb het voordeel dat ik al gewerkt heb met de trainer.’

Hendrix: ‘Dat had ik ook met Cocu (voorganger van Van Bommel als coach, red.). Maar debuteren is één ding, een basisplaats afdwingen duurt meestal langer. Zeker als het goed draait. Je moet met teleurstellingen leren omgaan. Er komt vanuit de jeugd niemand met kapsones binnen, niemand die zegt: ik doe het wel effe. Toen ik in de jeugd speelde, waren er genoeg met zo’n houding. Dat mentale deel klopt nu beter. Je ziet ook dat jongens die elders afvielen, hier wel doorbreken.’

Depay en Bergwijn zijn er het sprekende voorbeeld van. Niemand leek ze te kunnen temmen, PSV wel. Ook de randstedelingen Malen en Rosario kwamen tot bloei in Eindhoven.

PSV investeerde in mental coaches, lifestylecoaches en coaches die de trainers coachen om de jeugd nog beter te benaderen. Sadilek: ‘Dat ging dan twee weken goed en dan zakte het weer weg en gingen ze weer in gesprek. Ze lieten die jongens niet vallen.’

Hendrix: ‘Dat is ook zonde als ze wel de kwaliteiten hebben. Bij het eerste weet je: als je niet doet wat het team vraagt, dan is het klaar. Dan wordt er niet naar leeftijd of status gekeken.’

Zelfs de Mexicaanse sterspeler Hirving Lozano is niet zeker van zijn plek, zo bleek afgelopen weekeinde tegen Heerenveen. Hij werd in de rust vervangen door Gakpo. Sadilek: ‘Alle jonge jongens zijn klaar om in te vallen. Omdat je weet dat het echt kan gebeuren. Je zit er niet voor de show, als opvulling.’

Sadilek looft de ervaring die hij opdeed in de eerste divisie en de Uefa Youth League voor de Onder 19-teams van Champions League-deelnemers. ‘Tegen Sparta op Het Kasteel speelde ik voor elfduizend mensen. Dat is een geweldige ervaring.’

Hendrix: ‘Ik had dat niet. PSV stond ook niet te boek als echte opleidingsclub toen ik er begon. Fred Rutten nodigde talenten uit de B- en A-jeugd uit om af en toe mee te trainen. Daarna kwam Dick Advocaat en die pakte alleen Memphis erbij. Toen Cocu doorschoof, nam hij vier spelers uit zijn jeugdteam mee, onder wie ik. Dat was echt een bewuste verjonging, er werden toen ook veel oudere spelers verkocht.’

Afgelopen zomer viel het met de uittocht wel mee. En toch piept de jeugd ertussendoor. Hendrix: ‘Dat zegt veel over de kwaliteit van die jongens.’