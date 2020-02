De jacht op het wankelende Ajax is geopend

Cyriel Dekkers juicht uitbundig na een prachtige goal. De topscorer van Eredivisie liep uit de rug van Daley Blind en pegelde de bal onhoudbaar in de kruising. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een heerlijke, hemelse knal van Cyriel Dessers doorboorde het doel en drukte Ajax dieper in de depressie. Weer een uitwedstrijd verloren, deze keer in Almelo, van Heracles, 1-0.

De jacht op kampioen Ajax is in volle hevigheid geopend. De rivalen voelen en ruiken de kwetsbaarheid. De Amsterdamse ongenaakbaarheid is volledig verdwenen. Sterker: de kampioen wankelt en waggelt. AZ, zelf nogal wisselvallig, is weer tot op drie punten genaderd.

‘Met deze resultaten is het altijd crisis’, antwoordde trainer Erik ten Hag op de verwachte vraag over het C-woord. Ajax verloor immers twee keer op rij, bij Getafe en Heracles, en het spel is al weken ondermaats. Ajax lijkt soms een wandelclub die afhaakt als het tempo omhoog gaat. Terwijl Ajax voorheen juist het tempo aangaf.

Feyenoord staat op zeven punten, wetende dat Ajax op 22 maart te gast is in de Kuip. Feyenoord heeft slechts drie keer verloren in de competitie, tegen Ajax vier maal. Wie een paar maanden geleden had voorspeld dat Feyenoord eind februari weer zou meedoen om het kampioenschap, was afgevoerd als carnavaleske prietprater. In december verloor Ajax pas voor het eerst in de competitie, maar sindsdien gaat nogal wat fout. Uitschakeling in de Champions League, verloren van Getafe in de Europa League, enzovoorts.

‘Het was totaal onnodig’, zei Ten Hag beduusd, de goochelaar met opstellingen. Deels noodgedwongen, maar ook omdat hij het blijkbaar telkens anders wil. De ene keer staat het middenveld zo, dan weer zo. De ene keer is Lassina Traoré spits, dan weer Klaas Jan Huntelaar. Ajax buigt zich intern over het grote aantal blessures. Toeval of gevolg van training en beleid?

Andre Onana maakt zijn goal klein en Cyriel Dessers mikt naast, net geen goal in de eerste helft. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Verschil

Het schitterende doelpunt van de vrolijke topschutter van de eredivisie markeerde het verschil tussen Ajax en Heracles. Tussen een jonge, sterke, opportunistische spits die alles durft, die zijn elftal kracht en vertrouwen geeft, contra een bangige oude aanval van dertigers, de voorste linie van een elftal dat vorm, zelfvertrouwen en diepgang ontbeert. Ze schieten bijna nooit of ze schieten te laat, de Ajacieden, ze blijven het zoeken in vaak mislukte passes.

Dusan Tadic is een schim van vorig seizoen. Een man met een aanvoerdersband, grossierend in obligate passjes en mislukte passeerbewegingen. Ryan Babel valt eigenlijk nooit op met een goede aanname. Hij moest de diepte brengen die verloren was gegaan met de blessures van Quincy Promes en David Neres. Huntelaar weet zijn glorietijd als spits achter zich. Hij maakt nog weleens een doelpunt, maar hem in de basis zetten is een kwestie van armoede.

‘Het was het doelpunt van de maand’, kraaide de winnende trainer Frank Wormuth. Hij loofde de vrijheid in de hoofden van zijn overwegend jonge spelers. Waarom die vrijheid tegen Ajax groter is dan tegen pakweg Zwolle? ‘Dat moet je aan God vragen.’ In de rust moedigden zijn mannen elkaar aan. Tegen Ajax is elke ploeg nu eenmaal gemotiveerder. Ajax heeft één extra tegenstander in de competitie.

Heracles – Ajax was spannend en in zekere zin opwindend, in een decor van wind en regensluiers, met een tot het einde ongewisse afloop. Ajax nam gaandeweg de tweede helft risico’s, om de voorsprong van zes punten op AZ intact te houden voor de topper van volgend weekeinde in Amsterdam. Met dus fatale afloop.

Dat was best sneu voor Daley Blind, van wie in elk geval iets uitging, maar de manier waarop Dessers hem bij een hoge bal in de diepte opzij zette was veelbetekenend. Dessers gaf een handig duwtje in Blinds rug. Net geen overtreding. Dessers nam de bal na de stuit op de wreef zoals spitsen doen in dagdromen. De bal sloeg vlak onder de lat in. Doelman André Onana was kansloos.

Hier was precies te zien wat Ajax in het centrum mist: vorig seizoen waren Matthijs de Ligt en Blind complementair. Met de mindere Joël Veltman dacht Ten Hag een weliswaar mindere kopie te maken. Ook Veltman is geblesseerd. Schuurs is een mooie speler, maar de manier waarop hij zich laat wegzetten of inschattingsfouten maakt, is soms bizar. De meedogenloosheid zit in Lisandro Martinez, maar die was middenvelder en al gewisseld bovendien.

Perr Schuurs schreeuwt het uit van frustratie nadat een schot op goal geen doelpunt werd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Traditioneel lastig

‘Ongelooflijk’, vond Wormuth intussen. ‘Dit herinnerde me aan vorig seizoen, toen we ook wonnen van Ajax.’ Het jaar daarvoor trouwens ook. Heracles-uit is traditioneel lastig voor Ajax, dat zonder de niet wedstrijdfitte Hakim Ziyech was. Ziyech doet donderdag vermoedelijk mee tegen Getafe, als Ajax tracht in de Europa League te blijven.

Een voorhoede met drie dertigers, met Tadic (31), Huntelaar (36) en Babel (33), is ook niet de beste reclame voor een club die mondiale bekendheid verwierf dankzij jonge aanvallers. De onzekerheid van Perr Schuurs is schrijnend, al was diens solo prachtig. Schuurs stak het halve veld over, had een schot in gedachten dat hij vroeger in de eerste divisie geregeld liet zien. De bal ging naast.

Hij en Blind hadden het moeilijk met de voor rust nog niet zo gelukkige Cyriel Dessers. Heracles kwam naarmate de wedstrijd vorderde steeds dichter bij het doelpunt. En toen haalde Dessers uit, in de 77ste minuut. Bam. Het was tevens de gongslag voor nieuwe ronden in de competitie, met nieuwe kansen.