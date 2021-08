De Italiaanse Serie A, topcompetitie van weleer, heeft moeite de sterren te behouden

Matthijs de Ligt met leermeester Giorgio Chiellini, het hart van de defensie bij Juventus. Beeld Reuters

Zo lang geleden is het nog niet, dat de topclubs uit de Serie A heersten op het internationale podium. Tussen 1993 en 2010 stond in liefst de helft van de Champions Leaguefinales minimaal één Italiaanse club op het veld.

Inmiddels moet de Serie A knokken om niet als lelijke eendje van de ‘Grote Vijf’ competities in Europa te worden gezien. Met de komst van Lionel Messi naar Parijs lijkt zelfs de Franse Ligue 1 de Italiaanse competitie te zijn gepasseerd qua internationale allure.

De transferzomer van 2021 is in meerdere opzichten een pijnlijke voor de Serie A. Dat blijkt uit de situaties bij de drie grootste clubs.

Internazionale

Eindelijk leek er dan een wisseling van de wacht te komen, in de top van Italië. Na negen achtereenvolgende landstitels voor Juventus doorbrak Inter de hegemonie. Met een sterk verdedigingstrio (geleid door Stefan de Vrij), een hoog tempo in balbezit en een bewierookt spitsenkoppel werden de zwartblauwen, de Nerazurri, zelfs met overmacht kampioen afgelopen seizoen.

Maar van doorpakken na dit succes lijkt geen sprake te zijn. De Chinese geldschieters van elektronicagigant Suning zaten krap bij kas na een lastig coronajaar en dus moest Inter kort na het binnenhalen van zijn eerste landstitel sinds 2010 plots afscheid nemen van enkele sterspelers.

Achraf Hakimi, vorig seizoen een revelatie als onvermoeibare wing-back op de rechterflank, mocht voor een flink prijskaartje (60 miljoen euro) naar Paris SG, waar hij een van de vele ondersteunende sterren wordt in het ensemble rondom Messi en Neymar.

De vertrokken sterren bij Inter: Achraf Hakimi en Romelu Lukaku. Beeld Reuters

Maar tot ontzetting van de Milanese fans vertrok ook Romelu Lukaku deze zomer, toen Chelsea bereid bleek om de absolute hoofdprijs (115 miljoen euro) voor de Belg te betalen. Opmerkelijk, want de club uit Londen haalde Lukaku als 18-jarig talent al eens naar Engeland, maar beoordeelde de spits toen als de licht voor de Premier League. Trainer Antonio Conte, de vormgever achter het succes van Inter, was al met ruzie vertrokken, zoals hij ook bij vorige werkgevers Juventus en Chelsea had gedaan.

Vooral de terugkeer van Lukaku naar Engeland is een behoorlijke knauw voor de status van Serie A als topcompetitie. De grote spits, vorig jaar goed voor liefst 30 goals en 11 assists, was naast Cristiano Ronaldo de enige echte ster die de competitie nog had. Italië mag dan wel het EK hebben gewonnen, een eindbestemming voor de allergrootsten is het in het clubvoetbal in de afgelopen jaren nog zelden.

AC Milan

Niet alleen Inter kende vorig seizoen een revanchejaar, ook Milan deed voor het eerst in tijden weer mee in de top. Sinds 2012 was het niet meer geëindigd in de topdrie, of zelfs maar een plek die recht gaf op deelname aan de Champions League.

Dankzij een herboren Zlatan Ibrahimovic, die 15 keer scoorde in 19 competitieduels op zijn 39ste, en een gerenoveerde, piepjonge selectie was Milan plots weer een club om rekening mee te houden. Maar evenals bij stadgenoot Inter, staat deze zomer bij Milan in het teken van zij die níét meer bij de club zullen spelen.

Gianluigi Donnarumma (22), die op het EK nog verkozen werd tot speler van het toernooi, koos ook al voor de miljoenen van PSG. Donnarumma was sinds zijn 16de eerste keuze onder de Milanese lat, maar zal zijn beste jaren dus elders slijten. Maar het vertrek van spelmaker Hakan Calhanoglu was nog saillanter: de Turkse technicus heeft getekend bij aartsrivaal Inter.

Zlatan Ibrahimovic overlegt met zijn trainer Stefano Pioli. Beeld AFP

Het roodzwarte deel van Milaan rest alleen hoop. Hoop dat Zlatan nog een jaar met voetbalwetten spot. Hoop dat de andere sterspelers, linksback Theo Hernández en midmid Franck Kessié, de club wel trouw blijven ondanks interesse uit het buitenland. En hoop dat jongeren als controleur Ismail Bennacer (23), rechtsbuiten Alexis Saelemaekers (22) en aanvaller Rafael Leão (22) hun ontwikkeling doorzetten.

Juventus

Door de transferzomers bij de concurrenten uit Milaan is Juventus weer ruim de grootste titelfavoriet. Met Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci is de verdedigende ruggengraat van de ploeg nog altijd solide. Daarnaast doet Ronaldo op zijn 36ste nog altijd wat hij het beste kan: scoren. In 2020/21 kroonde hij zich zelfs in een rampjaar met speels gemak tot topscorer.

Cristiano Ronaldo in actie in een oefenduel met Barcelona. Beeld Reuters

Op het middenveld krijgt trainer Andrea Pirlo, die ondanks de vierde plaats van vorig seizoen mag aanblijven, nu eindelijk de door hem zo gewenste versterking. Manuel Locatelli (23), een van de uitblinkers deze zomer bij Italië tijdens het EK, kwam over van Sassuolo en mag de ‘Pirlo-rol’ als smaakmaker in balbezit voortaan bekleden. Daarnaast lijkt een andere jonge EK-held, Federico Chiesa (23), op de flank een grote rol te krijgen in jaar twee in Turijn.

Toch mikt Juventus op meer dan een landstitel. Het fortuin dat het in 2018 over had voor de komst van Ronaldo, besteedde het niet om de binnenlandse dominantie uit te breiden. Eindwinst in de Champions League is nog altijd het doel.