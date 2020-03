De intrinsieke kwaadheid van Gianni Moscon is onderdeel van zijn talent

De renner die uit koers was genomen peddelde op zijn dooie akkertje door de velden. Desondanks bleef een motor met cameraman schuin achter hem rijden. De renner kreeg het in de gaten, trok hierop in woede zijn twee rugnummers af en wierp die in de berm. Voor dit gebaar, het deponeren van afval buiten de daarvoor bestemde zones, kreeg hij een boete van omgerekend 465 euro. Ik denk dat Gianni Moscon de boete niet gaat betalen zonder begeleidend protest: hoe kan iemand die niet meer meedoet in godsnaam een regel overtreden!

Het gebaar in het machtig lege landschap riep vragen op. Was Moscon kwaad op de cameraman die als een stalker bleef kleven? Was hij kwaad op de jury die hem onterecht gediskwalificeerd had? Was hij kwaad op zichzelf omdat de jury hem terecht gediskwalificeerd had?

Ik gok erop dat hij kwaad was omwille van de kwaadheid. Kwaadheid maakt deel uit van zijn talent.

Het was de VAR die hem zondagmiddag de das omdeed. Een opstopping zoals zovele op de smalle wegen van Kuurne-Brussel-Kuurne. Er kruipen er een paar uit de sloot, op het asfalt is het dringen als aan een toog. Moscon gooit een fiets naar Jens Debusschere die soepel afweert maar zich toch bezeert aan de tanden van een kettingblad. Je ziet het pas in de replay binnen zo’n cirkeltje dat de plaats delict markeert.

Sommige talenten rijgen de overwinnen aan elkaar, sommige de diskwalificaties. Gianni Moscon heeft voor wat betreft het laatste een aansprekende erelijst opgebouwd: losse handjes, racistische uitlatingen, plakbidons, en nu dus als laatste exploot: fietswerpen.

Jens Debusschere was na afloop van de koers kordaat maar toch mededogend: het is altijd Moscon. Over de hem toegeworpen fiets zei hij in een bijzin: ‘Het was niet eens mijn eigen fiets’. Een eigen fiets toegeworpen krijgen is toch net iets hoffelijker.

Gianni Moscon, bijgenaamd de tractor, kan zich blijven verheugen in de steun van Team Ineos. Het team kan zich vinden in de uitsluiting, en de entourage blijft hard werken om de pupil moreel in het gareel te krijgen. ‘Maar er zijn geen garanties’. Ik zou ook hard blijven werken aan Moscon, tractoren zijn uiterst zeldzaam.

De intrinsieke kwaadheid van Moscon fascineert me. Naar eigen zeggen was zijn kindertijd, zijn jeugd, absoluut gelukkig. Maar er zit geen garantie op de woorden. De zoon van een appelboer in Val di Non waar beroemde appels aan de takken hangen verdeelde zijn aandacht tussen de appelteelt en de fiets. Techniek had ook zijn aandacht, met name de techniek van tractoren.

Om Moscon helemaal zen te krijgen zou de human resource afdeling van Team Ineos kunnen overwegen hem tussen de koersen en trainingen door defecte tractoren te laten repareren, al dan niet onder supervisie van een type als Keith Bakker.