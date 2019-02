De ineenstorting van Ajax: achteraf is het volkomen logisch.

Op de cover van Voetbal International staat deze week geen tekst, op de naam van het blad na. Alleen een foto, in dit geval een spelmoment uit de wedstrijd Feyenoord – Ajax, is ongewoon. Twee weken geleden bijvoorbeeld werden lezers opgewarmd met de uitroep ‘Ajax klaar voor de aanval’.

Ajax was klaar voor de aanval (op PSV en mogelijk ook Real Madrid) na een fantastisch trainingskamp in Florida. De verslaggevers ter plekke waren diep onder de indruk. De hunkering van Ajax was voelbaar, de spelers wisten wat ze te doen stond.

Ajax was een ploeg met een missie en alle neuzen stonden dezelfde kant op. Op de koop toe scheen de zon en zwommen er naast het hotel alligators in een meertje, dat kan allemaal in The Sunshine State (Florida).

Trainer Ten Hag gaf na terugkomst een samenvatting van dit trainingskamp van de eeuw. Hij was opgetogen over het hotel, de velden en de tegenstanders in Orlando, ‘dat is het belangrijkste van een trainingskamp’.

Er was keihard gewerkt aan de groepsspirit, er waren momenten van ontspanning (de alligators) en Ajax had goed en hard kunnen trainen. Bovendien waren alle spelers fit gebleven. ‘We zijn klaar voor de herstart van de competitie.’ Iedereen, ook de deskundigen aan de tafels van de acht of negen voetbaltalkshows op tv, was het met Ten Hag eens. Ajax was klaar voor de herstart van de competitie.

Dus een verrassing was het wel dat Ajax bij nader inzien helemaal niet klaar voor de aanval was. De schitterende foto van Maurice van Steen op de tekstloze cover van VI spreekt boekdelen. Robin van Persie heeft gescoord en is begonnen aan de viering van zijn doelpunt.

Doelman André Onana ligt op zijn buik. Hij heeft zijn ogen dicht. Frenkie de Jong, hij ja, kijkt bozig naar de plek waar de voorzet vandaan is gekomen en maakt een machteloos gebaar. In dat geval is tekst inderdaad niet nodig.

De cover van Voetbal International na Feyenoord - Ajax.

Een gelijkspel (4-4) tegen Heerenveen, een historische nederlaag (6-2) tegen Feyenoord, tien doelpunten tegen: niemand had dit voorzien, zelfs Aad de Mos niet. Iedereen dacht dat Ajax klaar was voor de aanval.

Ik ben lang genoeg sportjournalist geweest om te weten wat je daarna te doen staat. Dat is de oorzaken benoemen waarom Ajax toch niet klaar voor de aanval was. Het beste is om dit te doen zonder een zweem van twijfel. Toegeven dat je volkomen werd overvallen door deze ineenstorting of dat, nog erger, Ajax voor de winterstop ten onrechte zo hoog op het schild is gehesen: dat ondermijnt de autoriteit.

Het spel is oud, voorspelbaar en vermakelijk. Vrijdag zette de NOS een stuk online waarin de ‘insiders’ Jaap de Groot (ex-Telegraaf), Jeroen Elshoff (NOS) en Aad de Mos (Aad de Mos) hun licht lieten schijnen over de ineenstorting. Leestip.

Mede dankzij al die andere insiders weten we inmiddels alles. Er is wrijving tussen de trainer en de spelersgroep. Sommige spelers zijn te individueel ingesteld. De transferperikelen hebben de concentratie verstoord. Door de verkoop van Max Wöber heeft Ajax aan defensieve kracht ingeleverd. Ten Hag heeft zijn zaakjes tactisch niet onder controle. Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn te belangrijk gemaakt.

En toen was het trainingskamp aan de beurt; de trip naar de zon, het mooie hotel, de fijne velden en de alligators. Had Ajax nóóit moeten doen, dat trainingskamp. Vanwege het temperatuur- en tijdverschil met Nederland was het vragen om moeilijkheden, een onverantwoord waagstuk waar de club nu een hoge prijs voor moet betalen.

Stelling 2 van de NOS: ‘Het ligt aan het winterse trainingskamp, waar commercie voorop stond.’

De Mos en De Groot twijfelen niet. Het is het trainingskamp. Financiële belangen hebben de ploeg kapot gemaakt. De Groot, met een opzienbarende onthulling: ‘Ik weet dat er in Orlando spelers niet konden slapen.’

De ineenstorting van Ajax: achteraf is het volkomen logisch.