De Ier Shane Lowry wint het politiek geladen Britse Open in Noord-Ierland

Winnaar Shane Lowry in actie op het Britse Open in Royal Portrush, Noord-Ierland. Beeld EPA

Elke par leidde tot oorverdovend gejuich, elke birdie tot een eruptie van katholiek nationalisme. Een anders zo deftige golfbaan waar het publiek zich normaliter beperkt tot een beleefd applausje, veranderde daardoor in een kolkende voetbalarena.

In de voorgaande 147 edities van The Open, de oudste golfmajor, was nog nooit een golfer zo fanatiek ondersteund als de Ier Shane Lowry (32) op de 148ste. Zondag won hij het Britse Open met een reuzevoorsprong van zes slagen (15 slagen onder par) op de baan van Royal Portrush in Noord-Ierland, het Britse deel van het eiland dat van de republiek dreigt te worden geïsoleerd door een dreigende Brexit.

Lowry woont op slechts vier uur rijden van Royal Portrush – ‘het enige voordeel is deze week dat ik met de auto naar een toernooi kan in plaats van met het vliegtuig’, zei hij op voorhand – en genoot zichtbaar van alle steun.

Met name het katholieke deel van Noord-Ierland is gekant tegen het voornemen van de man die mogelijk morgen premier wordt om desnoods zonder akkoord uit de EU te treden. Dit betekent dat er een grens moet worden getrokken tussen Ierland en Noord-Ierland, 22 jaar nadat met het Goede Vrijdag-vredesakkoord juist die grens werd geopend. Elke goede slag van Shane Lowry die op de fairway eindigde, elke welgemikte putt, elke grijns op zijn gezicht werd geïnterpreteerd als een protest tegen de Brexit hoewel Lowry zich beperkte tot diplomatieke opmerkingen: ‘Dit is een van mijn favoriete plekken op het eiland Ierland. Van de green naar de volgende tee liep ik telkens door een mensenmassa die je op nog geen armlengte afstand van alles toeschreeuwt. Het valt niet mee om dan weer goed af te slaan.’

Lowry, nummer 33 van de wereld, was op voorhand niet meer dan een outsider. Grote favorieten waren Rory McIlroy die op zijn zestiende jaar op Royal Portrush – een van zijn thuisbanen – al eens een rondje maakte van 61 slagen, en Brooks Koepka, die in de laatste vier majors twee keer eerste werd en twee keer tweede. Maar McIlroy zakte al meteen door het ijs en overleefde de cut niet eens. Koepka – de speler die het verste slaat van allemaal – was heel lang in de race voor de titel, maar had uiteindelijk te veel af­zwaaiers en putte te slecht om Lowry echt onder druk te kunnen zetten. De Engelsman Tommy Fleetwood, een van de helden van de Ryder Cup van vorig jaar, kon nog het beste bij hem in de buurt blijven. Veel Engelse kranten hoopten dat er voor het eerst in 27 jaar (de laatste was Nick Faldo in 1992) weer een Engelsman zou winnen. Dat het een Ier werd was uiterst pijnlijk.

Lowry, zoon van een bekende Gaelic footballspeler, won op zijn zestiende jaar het Ierse Open. Maar de eerste prijs van 500 duizend euro ging toen aan zijn neus voorbij omdat hij nog amateur was. In 2016 had Lowry al een keer de dans geleid op een major. Toen stond hij op het US Open aan de leiding met vier slagen voorsprong, maar verspeelde die op de laatste dag. Dit keer bezweek hij niet onder de druk. Zelfs in de storm met slagregens op de laatste negen holes hield hij de voorsprong in stand.

Lowry nam zaterdag in wat met recht moving day wordt genoemd al een beslissende voorsprong, nadat het veld vrijdag na bijltjesdag nog even dicht bij elkaar lag als een wielerpeloton. Alleen mocht de helft van het deelnemersveld toen al de koffers pakken. Daaronder behoorde Tiger Woods, die vanaf het begin niet lekker in zijn vel zat. Hij was na de eerste dag al kansloos met een ronde van 77 – zes boven par. Van Woods is bekend dat hij niet van kou, wind en regen houdt. Hij won drie keer het Britse Open, maar altijd bij on-Brits stralend weer. De afgelopen vijf weken had Woods niet meer gespeeld om zich voor dit toernooi te sparen. Maar tijdens het toernooi speelde zijn rug weer op, waardoor hij niet vrijuit kon slaan spelen.

Joost Luiten deed het een stuk beter. Hij eindigde in zijn zesde Britse Open op een gedeelde 36ste plek. Daar mocht hij niet ontevreden over zijn nadat hij in de weken daarvoor op het Ierse en Schotse Open nog de cut had gemist.