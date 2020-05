Hoewel ik in mijn blauwe periode (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, zeg maar mijn adolescentie) nooit een fan was van de band, naar mijn smaak produceerden ze al te modieuze door flauwe elektronica gestutte deuntjes, flakkerde bij het lezen van het nieuwsbericht toch de naam op van het Liverpools ensemble: Orchestral Manoeuvres in the Dark.

Het nieuwsbericht: ‘Tom Dumoulin zegt lidmaatschap MPCC op’.

Al had Tom zijn lidmaatschap opgezegd ver voor, of juist na de coronacrisis –wanneer dat ook mag zijn, waarschijnlijk is het dat ook dan de jongens van Orchestral Manoeuvres in the Dark tevoorschijn waren gesprongen.

De MPCC. Omdat het met een ‘M’ begint denk je al gauw aan een motorclub. Maar met leer en benzine heeft het niks te makken. MPCC staat voor Mouvement Pour un Cyclisme Crédible. Het is een beweging, opgericht om een moreel zonnetje te brengen in de duistere wielergeschiedenis; een platform voor deelnemers die het onderling wantrouwen zat waren.

De leden van de MPCC conformeren zich aan nobele zelfkastijding: het strengste anti-dopingreglement is nog niet streng genoeg. Wat officieel geen doping is kan het toch zijn. De beweging zit, hoewel ze neigt naar sektarisme, vol goede bedoelingen. De beweging stelt de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de renners centraal.

De hele wereld loopt over van goede bedoelingen, en dat is een goede zaak.

Tom wil af van de goede bedoelingen van de MPCC. Ik snap dat. Ik wist overigens niet dat je als individu lid kon zijn van die club; ik meende dat het lidmaatschap alleen voor ploegen was. Niet dus.

De breuk met MPCC lichtte Tom toe in een videogesprek met Wielerflits.nl. Dat hij het niet kon verkroppen dat de MPCC niet ingreep toen er in Parijs-Nice nog gekoerst werd terwijl de corona-uitbraak een feit was. En dat zo, tegen het idealisme in, de gezondheid van wielrenners in gevaar werd gebracht.

Ik herinner me de rechtstreekse uitzendingen van Parijs-Nice. Ik zag ze slalommen tussen de virussen door. Eng spannend was het. Maar de MPCC had niks kunnen uitrichten. De MPCC had geen bevoegdheid wat dan ook te kunnen uitrichten. De MPCC zat waarschijnlijk net zo gebiologeerd voor de tv als ik.

Tom Dumoulin was wel zo eerlijk om iets later in het videogesprek to the point te komen. De MPCC is tegen het gebruik van ketonen, maar in de nieuwe ploeg van Tom, Jumbo-Visma, bestaat er absoluut geen bezwaar tegen de inname van ketonen – mits wetenschappelijk begeleid.

Ketonen, in principe gaat het om een (heel duur) maar waarschijnlijk erg profijtelijk voedingssupplement, niet verboden ook, maar het tart de ethische grenzen van MPCC.

Jumbo-Visma is allang geen lid meer van MPCC. Dat Tom ook afhaakt lijkt me een tribale consequentie.