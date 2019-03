De hele wereld kijkt naar Modric en Messi; op bezoek bij de Clásico, in de machtige voetbaltempel van Real Madrid

Ivan Rakitic verschalkt Reals keeper Thibaut Courtois. Aanvoerder Sergio Ramos, die niet van de partij is tegen Ajax, is te laat. Beeld EPA

Een avondje Clásico is verwennerij voor de zintuigen, al is Real Madrid – Barcelona weleens opwindender geweest dan de uitgave van zaterdag (0-1). Barcelona nadert weer een landstitel. Alles is speciaal: de spelers, hun techniek, de balaannames, het prachtige veld, waarlijk een tovertuin. Dit is wereldvoetbal, zonder kneuterigheid met kunstgras of tweederangs acteurs.

Omhoog dus via Toren C, aan de Noordkant van Bernabéu, naar vak 611, rij 11, stoel 27, helemaal bovenin, tegen de achterwand geplakt. Steil, poeh. In de diepte ligt het voetbalveld. Machtig mooi, beschenen door al dat kunstlicht. Het is eens wat anders dan op de perstribune, laag aan de overkant. Een camera aan een kabel zweeft als een adelaar boven het veld. Overal langs de zijlijn staan lampen met analisten van de internationale wereldpers. Spelers zijn poppetjes, bovenin. Het lijnenspel is fascinerend. De hele wereld kijkt naar Modric en Messi.

Bernabéu is een machtige tempel, met vrij bedaarde gelovigen. Ze zijn verwend in Madrid. Ze komen bovendien van overal. Duizenden dagjesmensen op hun zoektocht naar herinneringen. Het internet heeft van de wereld een dorp gemaakt. Bestel een kaart via een site, ruil een kaart, handel met een plaatsbewijs. In het vliegtuig zit een groepje Canadezen, met Real als voorgenomen hoogtepunt van de vakantie. Mede daarom zitten supporters ook bij elkaar. De ene wereldburger is voor Real, de ander voor Barcelona. Ze pesten elkaar, toeteren in elkaars oren.

De achterburen op de tribune bij Toren C komen uit Saoedi-Arabië. Bandey Brahim is manager in een winkel in Riyad. ‘Ik ben supporter van Real sinds Ruud van Nistelrooij hier spits was’, zegt hij. Hij en twee vrienden reizen door Europa. Maar eerst ook nog Real – Ajax, dinsdag. Dan zitten ze beter, want lager. Wie hij kent van Ajax? ‘Ziyach’, antwoord Brahim, zoals het ook op zijn Marokkaanse shirt stond tijdens het WK. En na enig nadenken: ‘De Jong.’ Hij heeft gelezen over diens transfer naar Barcelona.

De buren links zijn uit Bolivia, uit Santa Cruz. Het stel Enrique Landivar en Ana Arce wil voor de aftrap veel op de foto met elkaar, liefst kussend, met het verlichte veld op de achtergrond. Volgende week gaan ze wandelen, van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela, 700 kilometer in een week of twee. Bedevaart. De buurman rechts is een netjes geklede Spanjaard die vanaf de aftrap begint te schelden, in alle variaties met ‘hoer’ en ‘stront’. Schelden op Messi, op de scheidsrechter, op Piqué. Hij berust als Real op verliezen staat.

Real heeft al geregeld thuis verloren dit seizoen, waaronder de laatste drie duels. Uitgeschakeld in de beker, na de schrobbering tegen Barcelona vorige week, 0-3. Kampioenschap weg, na de nederlaag zaterdag (0-1). Alleen de Champions League blijft over als jachtterrein, met de beker die in de laatste vijf jaar vier keer is gewonnen. Ajax is de hindernis naar de kwartfinales. Real is zonder aanvoerder Sergio Ramos, de uitvretende leider die in Amsterdam de gele kaart pakte om in de kwartfinale weer te mogen spelen. Alleen dat gegeven al zou Ajax tot in het diepst van de ziel moeten motiveren.

De wereld in Bernabéu of thuis op de bank kijkt met afkeuring naar het huidige Real. Het elftal krijgt kansen, maar is vrijwel zonder effectiviteit. Daardoor verdwijnen automatismen, geloof en geduld. Soms staat helemaal niemand in de spits, alsof ze de leemte na het vertrek van Cristiano Ronaldo vrijwillig benadrukken. Talent Vinicius Junior is lerende. Karim Benzema scoort te weinig voor een spits van een absolute topclub. Gareth Bale krijgt een hels fluitconcert te verduren bij zijn wissel.

Maar ook in mindere tijden draait multinational Real altijd door. Dat moet wel, met een recordomzet in het vorige seizoen van ruim 750 miljoen euro, gemeten voor de traditionele lijst van Deloitte & Touche. Kijk de dag na de nederlaag in de Clásico naar de eindeloze rijen voor het museum, of bij de balie waar ze shirts bedrukken. Alles is te koop op drie verdiepingen clubwinkel: van eau de toilette tot een puzzel in de vorm van een bal of het zelf te bouwen stadion in 3D. Op een raam hangen de prijzen voor kaartjes tegen Ajax, van 46 euro tot 850 euro. Voor dat bedrag zit je wel in de Gouden Bal zaal.

Gelukkig voor de sport zeggen die 750 miljoen veel, maar niet alles. Ajax hoeft niet kansloos te zijn tegen het kwetsbare Real. Of, zoals Matthijs de Ligt het deze week zei: ‘De Champions League is een heel ander verhaal dan de beker en de competitie, en daarin schijnen ze wel goed te zijn de laatste jaren. Als wij als team op ons best spelen en vechten, dan is er altijd iets mogelijk.’ En Frenkie de Jong: ‘Zij zijn duidelijk favoriet, maar wij hebben zeker kansen.’

In het hoekje bij Toren C staan opgeschoten jongens te schelden. Ze zingen nationalistische liedjes tegen Barcelona uit Catalonië en wapperen met de vlag van Spanje. Ze ventileren onvrede. ‘Florentino wegwezen’. Florentino is Perez, als voorzitter een man van grote successen. Alleen: succes is vergankelijk. Het opvallendst is de grote groep achter het doel in smetteloos wit. Zij zijn verenigd als Grada Fans, supporters die een contract tekenden dat ze zonder geweld, politiek en racisme zijn, en altijd positief blijven. Madridismo is hun geloof. Zelfs zij vallen stil na de nederlaag. Bijna stiekem verdwijnen ze in de lenteavond.