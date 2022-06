De hele familie Van den Goorbergh is begaan met het project-Zonta, de jongste Moto2-coureur ooit. ‘Hij staat hier al, op z’n zestiende’

Zonta van den Goorbergh voorafgaand aan zijn Moto2-race op de TT van Assen. Beeld ANP

‘Moet je kijken, papa.’ Zonta van den Goorbergh wijst zijn vader op de kniebeschermer van zijn motorracepak. Die is flink afgesleten door het contact met het asfalt op het circuit van Assen. De jongste Moto2-coureur ooit is deze zondagmiddag achttiende geworden in de TT van Assen op 28 seconden van de nummer 1, de Spanjaard Augusto Fernández. Van den Goorbergh is 16 jaar, Fernández 24 jaar.

‘Een ongelooflijke prestatie, zo solide als hij reed,’ vindt zijn vader, begeleider, monteur, manager en oud-coureur Jurgen, die het prompt te kwaad krijgt. ‘Sorry, ik weet niet wat het is. Ik had het kort voor de start ook. Ik zag al die mensen op de tribunes, ik heb daar twintig jaar voor gereden. Staat je zoon daar op de grid. Het was de spanning ook van het hele weekeinde. Maar ik was niet bang dat hij het niet zou waarmaken.’

Ze zitten tegenover elkaar na te beschouwen in een kamertje boven de paddocks op het circuit, ruim een uur na de race die 24 ronden (totaal 109 kilometer) duurde en waarbij de 16-jarige soms bijna 260 kilometer per uur haalde op zijn 145 kilo zware driecilindermotor.

104 duizend man

Voor volle tribunes, voor het eerst in drie jaar: 104 duizend man, geen sportevenement in Nederland trekt meer bezoekers. In de uitrijdronde had hij een Nederlandse vlag gekregen van een official. Landgenoten stonden massaal op, zoals ze dat ook deden voor zijn 22-jarige landgenoot Bo Bendsneyder, die verrassend vijfde werd in de Moto2, de klasse onder de topdivisie, de MotoGP.

Van den Goorbergh geldt als een groter talent dan Bendsneyder, hij is de jongste rijder die ooit in de Moto2 uitkwam. Als een mitrailleur verlaten de antwoorden zijn mond. Zelfverzekerd vertelt hij nog harder te hebben gekund als hij meer uit de wind had kunnen rijden. En een tikje zuur hoe hij in de laatste ronde nog een plekje verloor doordat Marcos Ramírez hem uit de bocht duwde. ‘Maar dat gebeurde fair. Na afloop stak hij een duimpje naar me op, dat betekent dat hij het een goed gevecht vond.’

Hij moet tevreden zijn, zegt hij met een zuchtje. Maar dat is Zonta van den Goorbergh niet snel. Een dag eerder spuwden zijn ogen vuur, omdat hij gehinderd werd tijdens de kwalificatie, terwijl hij voelde dat hij dichterbij de grote jongens in zijn klasse komt.

Dat hij zijn ‘thuis-GP’ reed, was niet zozeer een voordeel. ‘Bij de start denk ik normaal niet aan wat er om me heen gebeurt. Hier wel. Ik dacht nog: waarom denk ik hieraan?’ En normaal trekt hij na een Grand Prix direct zijn pak uit en gaat daarna lekker niks doen. Nu heeft hij dat strakke, zware pak nog steeds aan en zit hij ‘nog steeds met de media’.

Nog geen WK-punten

Hij zegt het een beetje geïrriteerd. Vader mag dik tevreden zijn dat de achterstand van een minuut op de winnaar aan het begin van het seizoen nu al ruim gehalveerd is (‘hadden we pas aan het eind van het seizoen voorzien’), zoonlief hunkert al openlijk naar een plek bij de beste vijftien. Dat levert hem WK-punten op. Na 11 races is hij daar nog van verstoken. Het liefst zou hij volgende week weer op zijn motor klimmen in plaats van vijf weken vrij te zijn, ondanks de pijn die hij momenteel in zijn onderarmen voelt.

Racen zit hem in het bloed. Zijn vader reed in Assen ooit kort aan kop in de koningsklasse, crashte er ook een keer keihard, net als oom Patrick. Opa Piet was ook al motorcoureur. De hele familie is begaan met het project-Zonta, zijn vader in een duizendpootrol, oom Patrick is zijn riding coach, neef Tiger zijn monteur, zus Quincy monteert video’s van zijn races en moeder Misha is zijn office manager. Of er nog vrienden zijn komen kijken? ‘Vrienden buiten de racewereld bedoel je? Eentje, maar daar had ik weinig tijd voor. Ik ben de hele tijd bezig.’

Vader Jurgen en zoon Zonta van den Goorbergh. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wat niet vergeten mag worden: Zonta is geen normale 16-jarige, zegt vader Jurgen tijdens een gesprek een paar dagen eerder. ‘Hij is mentaal veel verder in zijn ontwikkeling dan andere jongens van zijn leeftijd. We hebben hem altijd vrijgelaten in zijn keuze, nog steeds: als hij volgend jaar wil stoppen dan stopt hij.’ Dat verwacht Jurgen trouwens niet. ‘Hij is al vanaf zijn tiende serieus bezig met zijn trainingsopbouw. Negen van de tien redden het dan alsnog niet. Hij staat hier al. Op zijn zestiende.’

Van den Goorberghs entree dit seizoen in Moto2 was deels noodgedwongen. Met zijn lengte past hij beter in deze klasse dan in de lichtere Moto3 waar talenten doorgaans beginnen. En er komt nieuwe regelgeving, in 2023 moeten debutanten minimaal achttien zijn. Jurgen: ‘Daarmee wint hij twee jaar op jongens die vanaf hun achttiende instappen.’

Niet uitgaan, geen alcohol

De Nederlandse renstal RW Racing had plek voor hem. Dan nog rijst de vraag: waarom een puber al laten rijden tussen mannen van soms tweemaal zo oud? Voorbeelden genoeg in de sport van 15-, 16- en 17-jarigen die door de druk vroegtijdig opbrandden en zelfs in een zwart gat belandden of die hun jeugd wilden inhalen. ‘Hij is er klaar voor. Zonta heeft nooit naar uitgaan of alcohol getaald. Hij wil dit, racen.’

Hij wordt vaak vergeleken met Formule 1-coureur Max Verstappen, ook die debuteerde piepjong, ook diens vader was eerder coureur. ‘Max is een uitzonderlijk talent. Maar ik snap dat die vergelijking gemaakt wordt. Zonta is er nog niet, hij moet fysiek nog groeien, ervaring opdoen. Nou, daar nemen we de tijd voor. Hij moet niet overtraind raken. Dit is en blijft een leerjaar. Punten halen hoeft echt nog niet.’

Het is een dure hobby, vooralsnog. ‘Je werkt met een budget van twee miljoen. Maar dat hoeft hij niet te weten, moet hij niet over nadenken.’ Het wordt vooral opgehoest door ‘een paar goede sponsors’ die in zijn talent geloven. ‘Natuurlijk is er druk, nou en of. Er zijn vijftien man met hem bezig. Maar je ziet in alle sporten dat de nieuwe generatie verder is in hun ontwikkeling, dat die jongens al vroegrijp zijn.’

In tegenstelling tot de Formule 1 is het niet mogelijk om via simulatiemodellen vast te oefenen op circuits. De eerste drie races dit seizoen finishte Van den Goorbergh niet, maar daarna telkens wel. Van oom Patrick mag hij ‘nog iets agressiever rijden, iets meer peper in de kont’. Zonta zelf vond het belangrijker om te finishen dan nog risico te nemen in de laatste bocht. ‘Of ik nou achttiende of zeventiende wordt; het is allebei buiten de punten.’

Kraamkamer

De Moto2 is de uiterst competitieve kraamkamer voor de MotoGP waarin coureurs flink kunnen verdienen. Coureurs hebben in de Moto2 allemaal hetzelfde motorblok (Triumph) en bijna allemaal dezelfde frames (Kalex). Jurgen: ‘Het gaat vooral om de klasse van de rijder.’

Financieel verwacht Van den Goorbergh senior over een à twee jaar ‘het omslagpunt’. ‘Ga je op jonge leeftijd top-10 of top-5 rijden, dan word je heel interessant voor MotoGP-teams. Ik begon pas op mijn achttiende, pas op mijn 23ste reed ik op het niveau waar Zonta nu al is.’

Zonta is blij dat hij al zo jong rondrijdt met 160 PK onder zijn kont, maar stelt ook dat het ‘van de buitenkant mooier lijkt dan als je erin zit’. ‘Het is keiharde topsport, niet alleen dit weekend, ook als je thuis bent, moet je flink trainen. Tenminste als je echt goed wil worden. Dat is altijd mijn doel geweest.’

Jurgen voorspelt: ‘Als je straks in de punten rijdt, wordt het alleen maar leuker.’

Zonta denkt dat dat moment niet ver weg hoeft te zijn, zeker met de aankomende wedstrijden straks buiten Europa, waar veel meer coureurs onbekend zijn met de circuits.

Dan vindt Jurgen het welletjes. Zonta slaakt een opgeluchte zucht. Ze trippelen de trap af, stappen op een elektrische scooter richting paddock. Zonta rijdt, Jurgen zit achterop.