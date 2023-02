De handen en het winnende doelpunt van ceo Van der Sar

Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, heeft vier maanden geleden een heupoperatie ondergaan, maar hij slaapt prima. Dat was het eerste nieuwtje. Ruud Gullit (nieuwe knie) daarentegen wordt vaak middenin de nacht wakker. ‘Het is afzien.’ Kortom, de start van het media-event van de maand, het optreden van Van der Sar in de wekelijkse talkshow Rondo op Ziggo Sport, was maandag veelbelovend.

Iedereen keek, dat wil zeggen: iedereen in de media die het voetbal volgt. Op Twitter barstte het los. Jack van Gelder onderbrak zijn aanvallen op Sigrid Kaag en wat hij de ‘asielstroom’ noemt er zelfs even voor. ‘Prima optreden van Edwin van der Sar bij Rondo’, oordeelde hij.

Naar Rondo keken maandag gemiddeld 24 duizend mensen, en 86 duizend in totaal. Dankzij een herhaling, later op de avond, werden de kijkcijfers verdubbeld. De lage cijfers staken schril af tegen de hoeveelheid reacties. De nieuwsstroom sport werd 24 uur beheerst door het interview/optreden van de ceo van Ajax.

Zijn woorden werden gewikt en gewogen en door tientallen media uitgebreid geanalyseerd. Toen Van der Sar toegaf dat het vertrek van Daley Blind bij Ajax ‘anders had gemoeten’ en over een eventuele terugkeer zei dat ‘die boot is gepasseerd’, kwam de stroom goed op gang. De Telegraaf, het AD, VI, nu.nl plus een half dozijn voetbalsites knalden hun eerste berichten online.

Het hek was van de dam toen Gullit aan Van der Sar vroeg of hij zichzelf een cijfer wilde geven voor zijn werk in het afgelopen halfjaar. Een onvoldoende, zei hij, en hij toonde een voortreffelijk inzicht in de werking van de media: ‘Je weet nu al wat op de knip- en plaksites de kop gaat worden.’ Voetbalzone.nl: ‘Edwin van der Sar beoordeelt zijn eigen prestaties als algemeen directeur van Ajax met een onvoldoende.’

Van der Sar zei ook nog iets over Wesley Sneijder, hij had hem een speler aangeboden, Azzedine Ounahi. Sneijder was pissig dat Van der Sar niet meteen zijn portemonnee had getrokken. FCUpdate.nl: ‘Edwin van der Sar baalt van Wesley Sneijder.’

De volgende dagen stonden de professionele duiders en de recensenten klaar, voor de diepgang. Het optreden werd in een half dozijn podcasts en aan talkshowtafels van alle kanten bekeken. In de podcast Weereendag merkte Marcel van Roosmalen op dat Van der Sar had zitten ‘kakelen’ en dat er ‘onzin’ uit hem komt als hij meer dan drie zinnen achter elkaar zegt.

In een podcast van VI werd intussen opgemerkt dat Van der Sar het makkelijk had gehad, want Ziggo is de hoofdsponsor van Ajax. Het oordeel was gematigd positief: ‘Edwin van der Sar herstelt zich in de thuiswedstrijd bij Ziggo.’

Dat was ook de teneur van een analyse op de site van het marketing- en reclameplatform Adformatie. In een stuk van ruim duizend woorden werd onder meer vastgesteld dat op televisie een ‘relatief gespannen man’ te zien was geweest die op zoek was naar een ‘prettige houding voor zijn handen.’ Ook hier kon Van der Sar op krediet rekenen. ‘Dat vind ik niet zo erg, het is menselijk.’

Van der Sar was op zijn menselijkst toen hij na een opmerking van Marco van Basten (‘Het is een zwaar vak’) zijn eigen positie schetste: werkweken van 60, 70 uur, een jaar dat hij als ‘extreem zwaar’ had ervaren en al vier maanden geen minuut tijd om te fietsen met zijn vrienden. Soccernews.nl, met een hysterische samenvatting: ‘Edwin van der Sar zit tegen burn-out aan’.

Van der Sar won. Soms is hij jaloers op oud-collega’s die hun dag op een andere manier invullen, zei de ceo, knikkend naar Gullit en Van Basten, twee mannen die tegenwoordig vanuit een comfortabele positie en zonder enige verantwoordelijkheid hun meningen verkondigen. In de studio werd hard gelachen, maar het winnende doelpunt was gemaakt.