De grote vraag is nu: wel of niet stoppen met de eredivisie

Jens Toornstra van Feyenoord wordt geïnterviewd in de perskamer in plaats van de mixed zone, vanwege het coronavirus. Beeld ANP Sport

Ajax, koploper:

‘De competitie is dood, het leven is eruit’, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars in een veelbesproken interview met de Telegraaf. Overmars benadrukte bij Ajax’ wens onmiddellijk te stoppen met de eredivisie het belang van de volksgezondheid. Alsof niet iedereen in het voetbal handelt naar de richtlijnen van overheid en RIVM.

Het is te eenvoudig om te stellen dat Ajax als koploper de titel pakt bij staking en zo rechtstreeks de Champions League inwandelt. Allereerst dreigt de Uefa met straf als het seizoen zomaar wordt gestaakt. Daarbij ontrolt de KNVB dinsdag twee scenario’s: hervatting rond half juni, of definitief stoppen. Met alle consequenties. Zeker is dat de altijd drukke transfermarkt eenvoudiger verloopt voor Ajax bij staking. Dan kan Hakim Ziyech bijvoorbeeld rustig bij Chelsea arriveren, terwijl hij anders tot augustus met Ajax om de titel strijdt, mits contractueel mogelijk.

AZ, tweede, vanwege minder doelsaldo:

AZ had Ajax kunnen achterhalen en is de opvallendste naam in het rijtje. Het advies aan de KNVB: ‘Te veel onzekerheid hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.’ Van belang is ook dat AZ het ingestorte dak wil repareren. In een wat ouder filmpje op de site van AZ vertelt directeur Robert Eenhoorn over fase I, die zich in de zomer moet voltrekken: het plaatsen van het nieuwe dak. Als de competitie tot begin augustus doorgaat, kunnen de bouwplannen voorlopig in de kast.

PSV, vierde:

‘We vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden te spelen’, zei algemeen directeur Toon Gerbrands. ‘Wij zitten in de regio die het hardste is getroffen. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of is overleden.’ Er speelt meer. De Brabantse artiest Guus Meeuwis geeft tussen 10 en 16 juni concerten in het stadion. De optredens zijn nog niet afgelast, in afwachting van de uitspraak van de overheid over evenementen na 1 juni. En de nieuwe trainer Roger Schmidt begint normaliter op 1 juli.

VVV, dertiende:

Manager voetbal Stan Valckx verwijst naar algemeen directeur Marco Bogers, die duidelijk was op de website van Voetbal International. Bogers vond het simpelweg ‘niet realistisch’ om de eredivisie uit te spelen. ‘Er zijn nu andere prioriteiten in het leven.’ Maandag nuanceert hij die uitspraak. Hij wil toch het overleg van dinsdag afwachten. ‘We maken liever even pas op de plaats.’

PEC Zwolle, vijftiende:

PEC was, bij monde van voorzitter Adriaan Visser, de eerste club die onomwonden vroeg om afbreking. Visser maandag: ‘In de wereld waarin we nu leven, vinden wij het ongepast om te voetballen. We kunnen daarbij ook rationele zaken aanhalen, over de problemen rond duur van contracten en zo. Het lijkt me beter diep na te denken over de structurele financiering van het voetbal vanaf seizoen 2020 – 2021. Er zullen harde klappen vallen, ook bij sponsoren. En ik heb nog geen supporters gehoord die iets anders willen.’

Fortuna Sittard, zestiende:

Fortuna heeft nog aantrekkelijke thuisduels, tegen PSV, AZ en op de slotdag tegen Ajax. Maar als voetbal zonder publiek dient plaats te vinden, hetgeen niet valt uit te sluiten, zijn kosten hoger dan opbrengsten. Bovendien is Nederland normaliter met zijn bescheiden tv-markt altijd in het nadeel van bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, voor wie staking bijna onoverkomelijke problemen oplevert. Nu is de kleine markt juist een voordeel. Het Nederlandse clubvoetbal hoeft zich niet te laten meeslepen in de problematiek van grote landen. Devies: stoppen en fris aan het nieuwe seizoen beginnen.

RKC, achttiende:

RKC was normaliter vrijwel zeker gedegradeerd, met een achterstand van elf punten op een plek in de nacompetitie. Doorvoetballen zal niet tot redding leiden. De club wil zich liever concentreren op een nieuw seizoen, in welke divisie dan ook.

Ook ADO fungeert op menig lijstje van voorstanders van stoppen met de competitie. Onterecht, stelt woordvoerder Koen Jans: ‘Wij hebben geen standpunt ingenomen in de publiciteit en wachten op het overleg.’ Ook andere clubs willen pas reageren na de vergadering dinsdag. FC Utrecht bracht dat standpunt het duidelijkst naar buiten, in een poging eenheid uit te stralen. Duidelijk is dat het overleg pittig zal zijn, met drie topclubs als drijvende krachten achter de wil tot onmiddellijke beëindiging.

Coronamaatregelen en gevolgen: een gesloten hek. Beeld BSR Agency