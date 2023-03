‘De grote verrassing wordt wie er vanmiddag bij de Formule 1 in Bahrein als derde eindigt’

Max Verstappen start vandaag van poleposition tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Beeld ANP

Dag Robert. Max Verstappen was zaterdag tijdens de kwalificatie weer eens de snelste. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Sergio Perez, noteerde de tweede tijd. Verwacht je nog een beetje spanning vanmiddag?

‘Alles wijst er op dat Red Bull zeer dominant zal zijn. Voor de kwalificatie stellen teams hun auto’s anders af dan voor een race. In de kwalificatie moet je één rondje zo snel mogelijk afleggen, tijdens de race moet de auto het anderhalf uur volhouden. Red Bull heeft naar eigen zeggen een auto die vooral heel goed zal zijn tijdens de race. Toch hebben de Red Bull-coureurs de kwalificatie gewonnen.

‘De grote verrassing vanmiddag wordt wie er als derde eindigt. Niet Mercedes of Ferrari maar Aston Martin staat na de kwalificatie op die plek. Bij dat team rijdt tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Hij is 41 jaar en rijdt zijn twintigste Grand Prix-seizoen. Hij begon in 2001 in de Formule 1: toen moest coureur Oscar Piastri, die vanmiddag ook start, nog geboren worden.’

Wordt de strijd om de eerste plaats de rest van het seizoen wel enerverend?

‘Ja, dat denk ik wel. Op zich zijn de verschillen nu al klein. In de kwalificatie van zaterdag zat er iets meer dan een seconde tussen de eerste negen coureurs. Dat is heel weinig. In de loop van het seizoen worden de auto’s doorontwikkeld en zullen de coureurs nog dichter bij elkaar komen te liggen. Dat Red Bull net als vorig jaar 17 van de 23 races zal winnen, is niet de verwachting.’

‘Daar komt bij dat Red Bull allerlei straffen heeft gekregen wegens budgetoverschrijding. Daardoor heeft het team minder tijd gehad om de auto in de windtunnel te testen. Dat kan dit seizoen in het nadeel van Red Bull werken.’

Hoe wil Verstappen zijn concurrentie voorblijven? Heb je een idee van zijn strategie?

‘Als je het hem zelf vraagt, zegt hij gewoon: harder rijden dan zijn teamgenoot Perez. Het is lastig om daarvoor één strategie aan te wijzen. Formule 1 is eigenlijk een en al strategie. Verstappen moet voortdurend proberen zijn concurrentie voor te blijven, met allerlei innovaties en aanpassingen. Elk circuit is anders. Wie daar met zijn auto het beste mee om weet te gaan, wint.

‘Verstappen moet ook rekening houden met concurrentie uit onverwachte hoek. Normaal gesproken heb je drie topteams: Red Bull, Ferrari en Mercedes. De zeven overgebleven teams vechten doorgaans een eigen kampioenschap uit. Maar Aston Martin staat er dit seizoen misschien wel zo goed voor dat het de topteams naar de kroon kan steken.’

Voor de Nederlandse racefans is het extra leuk dat dit seizoen ook Nyck de Vries meerijdt. Wat kunnen we van hem verwachten?

‘Tot dusver heeft De Vries het moeilijk. Dit weekeinde, maar ook eerder tijdens het testen, was hij niet indrukwekkend. De belangrijkste opdracht voor De Vries is nu om zijn teamgenoot Yuki Tsunoda te verslaan. Dat is het eerste wat je als coureur in een nieuw team moet doen. Dat gevecht heeft hij zaterdag verloren: De Vries eindigde in de kwalificatie als negentiende, Tsunoda als veertiende.

‘De Vries is zelf druk bezig alle verwachtingen naar beneden bij te stellen. Maar misschien is zijn auto wel geschikter voor de race dan voor de kwalificatie. Dat zou me overigens wel verbazen. Vooralsnog rijdt hij redelijk anoniem rond.’

Zijn er dit seizoen nog belangrijke veranderingen in de regelgeving?

‘Eigenlijk niet. De grootste en belangrijkste regelveranderingen hebben vorig jaar plaatsgevonden. Toen moesten teams een compleet nieuwe auto bouwen. Dit jaar zijn er enkel kleine nuances op de regels van vorig jaar. De organisatie gaat wel experimenteren met meer sprintraces, een korte race om de startvolgorde te bepalen. Ook wil de organisatie kwalificaties uitproberen waarin vastligt met welke band de coureurs moeten rijden, al waren de coureurs daar helemaal niet positief over.’

Dit seizoen wordt het eerste dat jij als verslaggever op de voet volgt. Wat maakt de sport voor jou interessant?

‘In de Formule 1 zit een contrast dat ik fascinerend vind. Buiten de race zijn de coureurs eigenlijk gewone jongens, die je hier ook gewoon ziet rondlopen. Welbespraakt en zeer capabel, maar wel normale jongens. Toen ik vrijdag langs de baan stond, kwamen diezelfde jongens in loeizware auto’s met een afgrijselijke snelheid en een verpletterende remkracht op je afgestormd.

‘Ik heb erg uitgekeken naar de race van vandaag, met het hele circus rondom de opening van het seizoen. Eind mei ga ik ook naar Monaco. Dat circuit heb ik eens tijdens een vakantie helemaal afgelopen. Als je een willekeurige voorbijganger vraagt welk beeld die van Formule 1 heeft, zal een groot deel uitkomen bij het smalle stratencircuit van Monaco. Ik verheug me erop om daar de sfeer van weleer te proeven.’