De Grote Louis van Gaal Show wil niemand missen

Het Nederlands elftal was amper gearriveerd in Qatar, het land dat onder meer bekend staat om de grootschalige mensenrechtenschendingen, de sharia, de uitbuiting van arbeidsmigranten en tot overmaat van ramp een bierverbod, of het eerste, massaal gedeelde nieuws kwam al binnen. Louis van Gaal had aan het begin van zijn persconferentie gevraagd of de loeiende airco wat lager gezet kon worden. Het was te lawaaiig, vond hij.

Het was begonnen. Een grote stroom nieuws over de bondscoach volgde. Van Gaal onthulde dat hij de rugnummers van de spelers had gekozen op grond van hun leeftijd en zei dat hij op persconferenties nooit grapjes maakt. De faciliteiten in Qatar beoordeelde hij als ‘top’ en hij liet weten dat alles perfect was geregeld.

Het hotel van Oranje was ook geweldig. Van Gaal kreeg het traditioneel aan de stok met zijn sarrende Nemesis, Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen. Toen het toch weer even over dat vermaledijde Qatar ging, zei hij dat in Nederland ook dingen fout gaan. Was dat onderwerp ook weer afgevinkt.

Meer nog dan tijdens het WK in Brazilië is Van Gaal de ster van de nationale ploeg. Hij is groter dan de grootste speler. Hij is de zonnekoning van Oranje, de man om wie alles draait, die alle aandacht naar zich toezuigt en uitdagend zwaait met de sleutel naar succes. Hij is coach, waarzegger, orakel, clown, conferencier en allesweter tegelijk.

I believe that we can come an end, zei hij over de kansen van Oranje in Qatar. Hup, weer een voor in het boekje met legendarische uitspraken. Naar het eerste deel van de film Louis keken zondag meer dan anderhalf miljoen mensen. Zijn onthulling dat hij drie oranje onderbroeken naar Qatar heeft meegenomen, sloeg in als een bom.

Niet eerder was de bondscoach zo groot. Bij Van Gaal verbleekt zelfs Rinus Michels in 1974 en 1988. Om alles in kaart te brengen introduceerde het AD na de eerste persconferentie ‘De Louis van Gaal-Barometer’ – goed idee – en VI stelde de retorische vraag of dit het WK van Van Gaal is of van de spelers.

Oranje is een onemanshow geworden. Ook in het buitenland blijft het niet onopgemerkt. ‘Louis van Gaal’s final act will be a gripping piece of World Cup theatre’, schreef The Guardian deze week.

In het stuk werd onder meer de vraag gesteld hoe hij straks als coach zal worden herinnerd. ‘Van Gaal is een genie. Van Gaal was misschien ooit een genie. Van Gaal gedraagt en praat in elk geval als een genie. Hmmm. Is Van Gaal eigenlijk wel een genie?’ Dat stadium van twijfel is de Nederlandse pers allang gepasseerd. Aan hem zal het de komende wedstrijden niet liggen.

In zijn kielzog is ook zijn vrouw, Truus, tot grote hoogte gestegen. Deze maand is ze gasthoofdredacteur van Nouveau, een glossy voor ‘leuk 40+-vrouwen met stijl’. Daar konden mevrouw Michels, Hiddink en Advocaat alleen maar van dromen. Uit het twintig pagina’s tellende interview door Antoinnette Scheulderman werd voor de cover de volgende quote gekozen: ‘Na twintig jaar liggen we nog steeds lepeltje-lepeltje.’

Zelfs dingen die je liever niet wilt weten, over het afbrokkelende seksleven van het echtpaar bijvoorbeeld, komen ter sprake. In het schijnsel van haar man is Truus de voetbalvrouw der voetbalvrouwen. Never a dull moment met Louis, zegt ze. Zeg dat wel.

De oproepen van actievoerders om niet naar het WK te kijken, zullen tevergeefs zijn. De Grote Louis van Gaal Show wil niemand missen. Ik ben God niet, ik ben Louis van Gaal, zong Meindert Talma al in 2014 in zijn lied Ik ben Louis van Gaal. Over de stelling van Talma bestaat inmiddels grote twijfel, Van Gaal is minstens Zijn gelijke geworden.