De grote afwezige bij Den Bosch is een tijdelijke kracht: Van Hanegem

Een vrije trap van Go Ahead vliegt over een muurtje van FC Den Bosch. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vlak voor de wedstrijd Go Ahead Eag­les – FC Den Bosch zoemt in de perskamer de vraagt rond: is hij er wel of is hij er niet? De een denkt van wel, de ander vermoedt van niet. Niemand die het zeker weet. Tot Ester Bal, persvoorlichter van Den Bosch, in de rust duidelijkheid verschaft. ‘Nee, hij is er niet.’

Hij is Willem van Hanegem. De 75-jarige oud-international en voormalig trainer van Feyenoord verbond zich onlangs als adviseur aan FC Den Bosch. Tijdens de play-offs helpt hij de club uit de eerste divisie in de jacht naar een plek in de eredivisie. Maar zondag ontbreekt elk spoor van hem.

‘Willem doet het op zijn manier’, zegt Bert Ruijsch, manager voetbalzaken bij Den Bosch. ‘We hebben geen officieel contract getekend en geen harde afspraken gemaakt. Hij bezoekt trainingen en wedstrijden wanneer hij kan. Willem is een bijzondere man en dit is een bijzondere situatie.’

Onrust op het veld

Halverwege het seizoen leek Den Bosch als koploper in de Keuken Kampioen Divisie recht op de titel af te stevenen. Maar na de winterstop kwam de klad erin. De club kreeg in maart te horen dat de licentiecommissie van de KNVB een stokje stak voor de beoogde overname door de Georgische eigenaar Kakhi Jordania.

De onrust op de burelen was terug te zien op het veld. De ploeg van trainer Wil Boessen kwam in een vrij val terecht. Het kostte Boessen twee wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie zijn baan. Ruijsch: ‘Toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en onszelf de vraag gesteld: wie of wat zou in de laatste weken van het seizoen iets los kunnen maken?’

De namen van Hans Kraay jr. en Leo Beenhakker vielen. Tot clubicoon Wim van der Horst Willem van Hanegem opperde. De twee speelden in de jaren zeventig samen bij AZ’67 en hebben altijd een goede band onderhouden. Waarom niet een belletje wagen?

Zo kan het dat Van Hanegem anderhalve week geleden voor het eerst langs het trainingsveld van Den Bosch staat. Niet als trainer, maar als adviseur. Hij wil het interim-duo Erik van der Ven en Paul Beekmans (voormalig assistenten van Boessen) op de achtergrond wel helpen, maar heeft geen zin in de show eromheen. Ruijsch: ‘Als je als Den Bosch zijnde gebruik kan maken van zijn voetbalkennis, moet je dat altijd doen.’

Wie?

Van Hanegem bezocht tot nu toe drie trainingen en een oefenwedstrijd. En hoewel hij zich niet bemoeit met de tactiek of de opstelling, heeft zijn aanwezigheid wel degelijk invloed, merkt interim-trainer Van der Ven. ‘De eerste keer dat hij er was, zetten alle spelers een stapje extra op de training. Het is wel Van Hanegem die staat te kijken.’

De ene keer babbelt hij na de training aan de rand van het veld even met Van der Ven. De andere keer trekt hij een speler tijdens de training aan zijn mouw als hem iets opvalt. Van der Ven: ‘Het zijn kleine dingetjes. Waarschijnlijk heeft de speler die tip ook al van ons gehad, maar als Van Hanegem het zegt komt het toch binnen.’

Hoewel ze bij Den Bosch maar al te blij zijn met zijn uitgereikte hand, wisten niet alle spelers meteen met wie zij van doen hadden. Doelman Wouter van der Steen, die tegen Go Ahead Eagles (2-2) belangrijk is door een strafschop te stoppen, herinnert zich de busrit drie weken geleden na de uitwedstrijd tegen Roda JC. Hij zat naast zijn Italiaanse teamgenoot Stefano Beltrame toen op sociale media de eerste berichten over Van Hanegem en Den Bosch verschenen. ‘Who is this guy?’, vroeg de 26-jarige Beltrame. ‘Ik heb hem toen maar verteld dat hij na Johan Cruijff de beste Nederlandse voetballer ooit is’, zegt Van der Steen. ‘Toen besefte hij meteen met wie hij te maken kreeg.’

Onwerkelijk

Voor Van der Steen voelt het soms nog een beetje onwerkelijk aan wanneer Van Hanegem vanaf de tribune de trainingen gadeslaat. ‘Als we een positiespel doen en het loopt voor geen meter, dan vraag ik me weleens af: wat moet hij wel niet van ons denken. Als oud-speler van Feyenoord en het Nederlands elftal is hij een heel ander niveau gewend.’

Hoe lang de samenwerking duurt, hangt af van hoe ver Den Bosch in de play-offs geraakt. Als de club woensdag in de return verliest van Go Ahead zit het er alweer op voor Van Hanegem. Wint Den Bosch, dan blijft hij nog een week langer aan de club verbonden. Ruijsch: ‘Met zijn komst hoop je iets teweeg te brengen. Het maakt dan niet uit of het 5 of 50 procent verschil maakt.’

In de eerste wedstrijd van het tweeluik tegen Go Ahead blijft Den Bosch op de been door Van der Steen. De doelman ranselt de ene na de andere bal uit zijn doel. Of hij het jammer vindt dat Van Hanegem niet in het stadion zat? ‘Hij zal toch wel ergens hebben gezien dat ik een strafschop heb gestopt?’