De grootste verrassing van de Spelen: pandamascotte Bing Dwen Dwen

Rijen, rijen en nog eens rijen: overal in de olympische toeschouwersbubbels zie je rijen. Voor een man in pandapak, waarmee je op de foto kan: tien minuten aanschuiven. Voor een kiosk met pandapostzegels: vijftien minuten. Voor de winkel met officiële merkproducten van de Winterspelen: ruim anderhalf uur. Een jonge vrouw vooraan in de rij houdt zich klaar om haar winkelmand tot de rand te vullen. Wat ze wil kopen? ‘Maakt niet uit, als er maar een panda op staat.’

Het is misschien wel de grootste verrassing van deze Winterspelen: de ongekende populariteit van pandamascotte Bing Dwen Dwen, min of meer te vertalen als IJsdikkiedik. De mollige panda is zo’n enorme hype in China dat alle Bing Dwen Dwenprullaria – van pluchebeesten tot sleutelhangers, van pins tot magneten – de rekken uitvliegen. En dat zelfs het ondenkbare is gebeurd: in het land van de goedkope maakindustrie is er zowaar een tekort aan pandaprullen.

Ik sta er met verbazing naar te kijken. Een pandamascotte is niet echt origineel in China, en deze versie is niet eens zo fraai. Het bolle beest zit in een plastic omhulsel, dat zowel een ijslaag als ruimtepak moet voorstellen, maar nogal goedkoop overkomt. Toen de mascotte in 2019 gelanceerd werd, werd hij in expatkrant The Beijinger beschreven als ‘een ruimtepanda met overgewicht’. Bert Wagendorp had het in een column over een ‘wit doodshoofdje’. Daar lijkt hij inderdaad wel wat op.

Maar dat maakt de Chinese consument niets uit. Bing Dwen Dwen is hot, dus iedereen wil Bing Dwen Dwen. Staan de uitverkoren bezoekers in de toeschouwersbubbels anderhalf uur in de rij, bij erkende verkooppunten buiten de bubbel loopt de wachttijd op tot twaalf uur. Sommige klanten kamperen de hele nacht voor de winkel, om de beperkte voorraad niet mis te lopen. De spullen doorverkopen op tweedehandssites is verboden, nadat ze daar tegen woekerprijzen werden aangeboden.

De pandamania past op zich in een patroon: Chinese consumenten zijn enorm trendgevoelig, en willen geen enkele rage missen. In Beijing staan regelmatig lange rijen voor de nieuwste hippe winkels of eettentjes, aangeprezen door internetsterren. Was roomkaasthee een tijdlang aanschuifwaardig, tegenwoordig staan de files voor een bakkerij met Beef Wellington-croissants en een taartenwinkel met inktvismuffins (ja, Chinezen zijn avontuurlijke eters).

Marketingdeskundigen verklaren de Chinese vatbaarheid voor rages vanuit een mix van kapitalisme en collectivisme, een vorm van kuddegedrag en fear of missing out aangewakkerd door flink gestegen koopkracht. Het creëren van schaarste is daarbij een beproefd recept. Dat lijkt ook het geval bij Bing Dwen Dwen: Chinese sociale media, waarvan de algoritmes politieke wenselijkheid promoten, gaven de mascotte volop aandacht, en ondertussen was de productie opvallend laag. Het gevolg: een hype.

Beijing heeft nu aangekondigd de productie te zullen opvoeren, zodat iedereen kans maakt op zijn eigen Bing Dwen Dwen. De pandaspullen kunnen naar schatting 340 miljoen euro aan omzet opleveren. De 29 licentiehouders zagen hun aandelen de afgelopen dagen zo snel in waarde stijgen dat ze zelfs een waarschuwing afgaven dat deze gekte niet blijvend is. Zodra de Spelen voorbij zijn, wordt Bing Dwen Dwen weer een gewone panda. En verplaatsen de rijen zich naar het volgende hebbeding.

Wei Ling is de Chinese naam van correspondent Leen Vervaeke.