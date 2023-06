De grootste sterren van de NBA zijn steeds vaker niet-Amerikanen, zoals nu Serviër Nikola Jokic

De Servische basketballer Nikola Jokic, met nummer 15 de ster van Denver Nuggets, afgelopen maandag in actie tijdens de door Denver gewonnen finaleserie tegen Miami Heat. Beeld AP

In de met champagne en sigarenrook gevulde kleedkamer van kampioen Denver Nuggets klonk maandagnacht Servische volksmuziek uit de luidsprekers. In vijf wedstrijden (4-1) had de ploeg Miami Heat verslagen in de finale van de NBA. Dat was vooral te danken aan Nikola Jokic (28), de beste in een select gezelschap van buitenlandse spelers dat de Amerikaanse basketbalcompetitie momenteel domineert.

Terwijl zijn familie zich bekommerde over de muziekkeuze, vierde de 2,10 meter lange Serviër zijn succes op zijn eigen manier, kalmpjes en uiterlijk onbewogen. Jokic schudde de spelers van Miami de hand, nam zijn dochtertje op zijn arm en stak zo nu en dan een duim op naar het thuispubliek. Waar teamgenoten huilden van geluk, hield Jokic het bijna zakelijk. ‘Het werk zit erop’, klonk zijn eerste reactie. ‘Ik moet nu naar huis.’

Zijn thuis is het Servische Sombor, waar tot diep in de nacht werd meegekeken. Het stadje is de onwaarschijnlijke geboortegrond van de beste speler in de NBA, tweevoudig MVP (Most Valuable Player) en nu dus ook kampioen. Jokic hielp Denver aan zijn eerste titel in het bestaan van de club. De op het oog logge, maar ingenieuze ‘center’ is de eerste speler in de geschiedenis van de NBA die in een enkele serie play-offs de meeste punten (600), rebounds (269) én assists (190) produceerde.

De masterclass van Jokic is het zoveelste bewijs voor een recente ontwikkeling in het Amerikaanse basketbal: niet-Amerikanen maken er de dienst uit. Dat blijkt onder meer uit de verkiezing van de MVP: in de afgelopen vijf seizoenen werd een buitenlander verkozen tot meest waardevolle speler. De Griekse Giannis Antetokounmpo, twee jaar geleden kampioen met Milwaukee Bucks, won in 2019 en 2020, Jokic in 2021 en 2022 en Kameroener Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in het afgelopen, reguliere seizoen.

Vier van de vijf spelers die dit jaar de meeste stemmen kregen, werden buiten de landsgrenzen van de VS geboren. Achter hen timmert een contingent buitenlandse spelers aan de weg. Jamal Murray, bijvoorbeeld, de Canadese rechterhand van Jokic bij Denver Nuggets. De wisselwerking tussen de twee vormde de basis voor het succes van de kampioen.

En de Amerikanen zelf dan? Ze raken achterop. Sterren als LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant, de gezichten van hun generatie, zijn inmiddels dertigers. Achter hen moet een nieuwe lichting, aangevoerd door Jayson Tatum van Boston Celtics, zich nog bewijzen. Jokic, Antetokounmpo en Embiid hebben dat op hun manier al gedaan.

Rik Smits

In een vorig tijdperk was het vrijwel onbestaanbaar geweest dat de beste speler uit de NBA uit een kleine stad in het noorden van Servië zou komen. De eerste buitenlandse spelers druppelden decennia geleden de competitie binnen en groeiden vanaf de jaren negentig in aantal, maar zelden ging het om absolute uitblinkers. Basketballers als de Kroatische, later verongelukte Drazen Petrovic, de Duitser Detlef Schrempf en Eindhovenaar Rik Smits speelden prominente rollen in de NBA, maar pas in 1994 won de Nigeriaanse Hakeem Olajuwon als eerste buitenlander de MVP-trofee.

De Olympische Spelen van Barcelona in 1992 worden gezien als een belangrijke stap richting mondialisering van de NBA. David Stern, de toenmalige baas van de competitie, besloot het zwaarste geschut naar Spanje te sturen, nadat de amateurs van de VS in 1988 waren vernederd door de Sovjet-Unie.

Het Dream Team, aangevoerd door Michael Jordan, veegde in Barcelona de vloer aan met de concurrenten. Voor het eerst waren de grootste sterren uit de NBA in vol ornaat te zien op het wereldtoneel.

Het aantal internationale spelers groeide sindsdien. In 1992 speelden nog maar 23 basketballers met een buitenlands paspoort in de NBA. In het afgelopen seizoen waren het er 120, afkomstig uit veertig verschillende landen. Ongeveer een kwart van de huidige spelers in de Amerikaanse competitie werd buiten de VS geboren.

Topje van de ijsberg

Jokic, Antetokounmpo en Embiid vormen slechts het topje van de ijsberg. Hun dominantie is geen incident. In de Sloveen Luka Doncic van Dallas Mavericks zien kenners een potentiële volgende heerser. Het Franse supertalent Victor Wembanyama maakt pas komend seizoen zijn debuut, maar wordt nu al gezien als een speler die maar eens in een generatie voorbijkomt. De NBA wrijft zich alvast in de handen over zijn komst.

De uitbreiding naar de rest van de wereld is altijd een bewuste strategie geweest van de NBA, die het in eigen land moet afleggen tegen het American football van de NFL. Onder aanvoering van David Stern werden eind jaren tachtig de eerste contacten gelegd in het buitenland, en werden de eerste televisiecontracten getekend. Wedstrijden uit de NBA zijn inmiddels in 214 landen en in zestig verschillende talen te bekijken.

De NBA, met haar hoofdkantoor in New York, opende de afgelopen decennia filialen in onder meer Londen, Mumbai, Mexico City, Beijing en Dakar. Over de hele wereld worden trainingskampen georganiseerd, en elke club beschikt over een uitgebreid, internationaal scoutingsnetwerk. Zo werd ook Jokic ontdekt.

In eerste instantie werd hij onderschat, zoals voorheen vaker met buitenlandse spelers gebeurde. Vooral aan Europese basketballers kleefde lange tijd het stigma dat ze de benodigde hardheid zouden ontberen. Bij de draft van 2014, de selectieprocedure waarbij talenten worden ingelijfd, koos Denver eerst twee andere spelers voordat de club Jokic oppikte. De Serviër was bij toeval ontdekt door een lokale scout die wat zag in de toen nog ongepolijste, zware jongeman uit Sombor.

Nu is Jokic de beste van allemaal, een status die hij met frisse tegenzin lijkt te accepteren. De parade die Denver op donderdag voor de Nuggets heeft gepland, leek hem gestolen te kunnen worden. Het liefst ging hij meteen naar huis. Als het meezit, zei Jokic, kan hij daar op zondag een van zijn geliefde paardenraces meepikken.