De groeipijn in de Giro die de jongeling Matteo Jorgenson gevormd zal hebben

De Amerikaanse wielrenner met de Italiaanse voor- en de Scandinavische achternaam, Matteo Jorgenson, hield tijdens de Giro een wekelijkse blog bij voor cyclingnews.com. Jorgenson, nog maar 21, is bezig aan zijn tweede profseizoen bij het Spaanse Movistar. Ik heb me geamuseerd met zijn blog. Daags voor de start van zijn eerste grote ronde schrijft hij in aflevering één: ‘I am at the freaky Giro d’Italia!’

Niet dat hij zich door blind enthousiasme laat wegvoeren, hij is in de Giro om rustig een en ander uit te vinden over zichzelf. ‘Op onbekend terrein’ bevindt hij zich. Het valt me op dat veel jonge renners de kunst van het relativeren machtig zijn. Hij prijst de ploegleiding die hem geen druk oplegt hoewel hij al fijne uitslagen heeft voorgelegd. Zijn opdracht: klassementsrenner Marc Soler bijstaan. En als het even kan, Milaan halen.

De dag na de proloog is Matteo al ziek. Geen covid-19, wel de borst en bijholten vol slijm. En met het slechte weer kwam ook de koorts. Aflevering twee van de blog is er een van treurige anekdotes. Geleden had hij als nooit tevoren. Je vraagt je af waarom Movistar zo’n jonge gast niet naar huis stuurt om erger te voorkomen. Matteo houdt de moed erin: weliswaar hoest hij zich de kop van de romp, na de (eerste) rustdag hoopt hij eindelijk zijn kopman te steunen. Ja, hij knapt al iets op!

Matteo Jorgenson tijdens de Giro. Beeld LAPRESSE

Dan valt de kopman weg. Matteo verhaalt in blog nummer drie dat de knechtentrouw – hij wachtte vergeefs op Soler – hem bijna buiten de tijdslimiet had gebracht. De dag was al beroerd begonnen met een teambus en panne. Het had niet veel gescheeld of ze hadden met zijn allen de start gemist. Voor team Movistar zat er niets anders meer op dan voor dagsucces te gaan.

Voor etappes met een lastige finale bedacht Movistar een aparte techniek om tijdens het hectische openingsuur de juiste renners in ‘de vlucht van de dag’ te plaatsen. Ze werden in tweetallen gekoppeld: een grote voorop, een kleine daarachter. ‘Nog niet gescoord met de nieuwe strategie, haha’, meldt Matteo. Wanhoop heeft een hilarische zijde, zo kan de lezer concluderen.

Intussen klaagt hij over intense vermoeidheid. Desalniettemin heeft hij de 18de etappe uitgekozen om mee te gaan in de juiste vlucht. Hopelijk evalueert Matteo een dezer dagen in een vierde blog zijn eerste Giro. Die 18de etappe liep hij binnen op plaats 125, dik 23 minuten na de winnaar.

Vorig jaar zei hij in een interview met Velonews dat hij tot zijn zeventiende een klimmer was. Hij was klein, en spierloos. Toen kwam de groeistuip en rees hij naar 1.90 meter, en er kwam wat spiermassa bij. Wat voor renner hij was, werd dus uitgezocht.

De groeipijn in de Giro zal hem gevormd hebben. Ik blijf Matteo volgen.