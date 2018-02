De gridgirl, of 'pitspoes' verdwijnt uit de Formule 1

Gridgirls

Dat de Formule 1 na die voorzichtige uitspraken toch relatief snel besluit zonder gridgirls de toekomst in te gaan, is mogelijk versneld door de #MeToo-discussie, die momenteel door alle lagen van de samenleving trekt. In Engeland zijn bijvoorbeeld vanaf volgend weekeinde de 'walk-on girls' verboden, die darters voor wedstrijden naar het podium begeleiden.



Het besluit leidde tot ophef. Darters bekritiseerden de zet en ruim 30 duizend fans ondertekenden een petitie voor behoud van de walk-on-girls. In de Formule 1 lopen de meningen over gridgirls net zo uiteen. Dat bleek in 2015 al eens, toen de organisatie van de Grote Prijs van Monaco de gridgirls voor een keer had vervangen door mannen. 'Waar waren de gridgirls?', zei een verbouwereerde Ferrari-coureur Sebastian Vettel na de race. 'Je komt aan en parkeert naast een George of Dave. Ik ben er niet kapot van.'