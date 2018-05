De Graafschap terug in Eredivisie ten koste van Almere City

Fabian Serrarens van De Graafschap in duel met Faris Hammouti van Almere City FC. Foto ANP

Waar de zelfbenoemde Superboeren twee jaar geleden degradeerden in de play offs, daar greep het de barrage nu aan voor de zoveelste rentree op het hoogste voetbalpodium.

Er zat een vleugje magie aan het treffen op De Vijverberg. Almere was een ietsje beter, maar het was vooral minder nerveus dan de thuisclub en toonde zich ook gevaarlijker - al waren echte kansen aan beide zijden een zeldzaamheid.

Twaalfde man

Maar de geroemde blauwwit gestreepte twaalfde man greep in de 68ste minuut in door voor het eerst massaal op te staan en in de handen te klappen toen de eigen favorieten eindelijk eens een vrije trap op een gevaarlijke plaats, recht voor het doel op een meter of achttien, kregen. Aanvaller Van Mieghem krulde de bal op de paal, collega Serrarens wurmde de rebound binnen voor de 2-1.

Het bleek later de beslissing van een kwalitatief magere wedstrijd in een fraai decor, want qua shirt, traditie, huisband (Normaal) en stadion - het door hoge bomen omgeven De Vijverberg- is De Graafschap sowieso een enorme aanwinst voor de eredivisie.

Ook het roodgekleurde uitvak roerde zich trouwens doorlopend, zeker nadat Almere in de 36e minuut op voorsprong was gekomen via Hoefdraad. De gelijkmaker kort voor rust van Tissadouli bracht de hoogspanning terug waarna Serrarens dus de beslissing bracht.

Spanning

Het was een nerveus samenzijn aan de Lijsterbeslaan in Doetinchem. Vooral het licht favoriete De Graafschap, als vierde geëindigd in de competitie waar Almere negende werd, kreeg de spanning amper uit de benen.

Eigenlijk voelt de in 1954 opgerichte Gelderse club zich te groot voor de eerste divisie. In 1997 eindigde De Graafschap onder de excentrieke Fritz Korbach als achtste en leek Europees voetbal dichterbij dan degradatie. Maar na de afzink in 2003, met nota bene Peter Bosz aan het roer, werd promotie telkens binnen afzienbare tijd gevolgd door degradatie.

De laatste keer geschiedde dat twee jaar geleden toen de club op de laatste speeldag middels een 1-1 gelijkspel Ajax nog wel van de titel had afgehouden. Destijds ging het mis in de play-offs, zoals het seizoen daarvoor wel goed afliep in de barrage. In de eerste ronde werd toen met het nodige fortuin afgerekend met Almere City.

Wraak

De Flevolanders loerden zodoende op wraak, ook al omdat het in de heenwedstrijd in de laatste minuut een treffer uit een strafschop tegen kreeg. De penalty kwam voort uit een ongelukkige handsbal van aanvoerder Overtoom die daarvoor rood en een schorsing aan de broek kreeg. Protest daartegen werd afgewimpeld.

Almere City wil de groei die het de laatste jaren doormaakt verzilveren met promotie. Onder de naam FC Omniworld, voortgekomen uit roemruchte Amsterdamse clubs als Zwarte Schapen, DWS en FC Amsterdam, werd de club in 2001 opgericht, om in 2005 te debuteren in het betaald voetbal.

Vijf jaar later werden naam en clubkleuren (van paars naar roodzwart) veranderd bij wijze van herstart, maar aan het eind van dat seizoen degradeerde Almere City feitelijk. Het bleef alsnog behouden voor profvoetbal, omdat RBC Roosendaal failliet ging.

Bonte mix

Daarna werd de weg naar boven ingeslagen onder eerst Fred Grim en de laatste anderhalf jaar met oud-spits Jack de Gier als coach. De ploeg is een bonte mix van vooral elders weggeplukte spelers, al werd het grootste talent Sylvester van de Water wel zelf opgeleid aan de Competitieweg.

Die Van de Water scoorde al in Almere en leidde ook de 0-1 in door een venijnig schot af te vuren dat door De Graafschap-doelman Bednarek voor de voeten van Hoefdraad werd gedeponeerd. Dat doelpunt viel al even onverwacht als de 1-1 van Tissoudali, misschien wel de meest door de zenuwen bevangen Superboer, die een voorzet van Serrarens intikte. Toen het eindsignaal naderde volgden de hachelijke momenten voor het doel van Bednarek zich op, maar die hield zijn doel met meer geluk dan wijsheid schoon.

Nadat scheidsrechter Makkelie affloot bestormden De Graafschap-fans het veld. De samenzang van supporters van Almere City en De Graafschap die even later spontaan ontstond was met afstand de fraaiste actie van de dag.