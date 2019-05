De Graafschap kan ‘wereldtitel’ ruiken

Henk de Jong knuffelt de grensrechter. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Promotie/degradatie Sparta 1 – 2 De Graafschap

Trainer Henk de Jong (54) lijkt De Graafschap bij zijn vertrek achter te zullen laten in de eredivisie. Een prestatie die in Doetinchem even zwaar weegt als ‘een wereldtitel’, oordeelt De Jong zelf.

Zijn naam wordt door het bomvolle, feestende uitvak als eerste gescandeerd na de 2-1-winst van zaterdagavond bij Sparta in de finale van de play-offs om promotie/degradatie, ook al volgt er dinsdag nog een return in Doetinchem. Fans dringen tot de catacomben van Het Kasteel door om hem te bedanken. De Jong slaat ze op de schouders. ‘Nee, jullie bedankt, mannen! Helemaal hier naartoe gekomen, blijven zingen na de achterstand. Prachtig, hoor!’

Het staat al vast dat De Jong volgend seizoen geen trainer meer is bij De Graafschap, dat vorig jaar promoveerde naar de eredivisie. De tweedagelijkse autorit van 188 kilometer vanuit woonplaats Drachten voelt als een loden last sinds zijn vrouw overspannen is. Hij moet er ‘voor de familie zijn’, vond De Jong, hoezeer hij ook van De Graafschap is gaan ‘houden’ na 2,5 jaar. Kort daarop tekende hij bij eerstedivisionist Cambuur, dat 25 kilometer van Drachten ligt.

De Jong wil het ‘per se goed afmaken’, zegt hij. Niet alleen met handhaving in de eredivisie, ook door op zondagochtend na de winst in Rotterdam-West alweer vroeg in stadion De Vijverberg in Doetinchem te zijn voor een onderhoud met een supportersblad. ‘Dat vind ik belangrijk.’

Henk de Jong en voetbalfans, het is een gouden combinatie. Bij welke club hij ook werkt; altijd hemelt de coach de supporters op, staat hij voor ze klaar, reist in zijn vrije tijd naar fans die verjaren of ernstig ziek zijn. ‘Ik ben gek met mijn club, met mijn fans’ is een zin die de vaste Henk de Jong-volgers kunnen dromen.

Spartaan Fankaty Dabo tikt de bal weg voor De Graafchap-speler Jordy Tutuarima. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bizar

Met effect: bij elke oud-club is hij nog graag gezien. Bij Cambuur nam hij in 2016 afscheid toen die club onderaan stond, maar met open armen wordt hij teruggehaald. Bizar: toen De Graafschap de Friezen tijdens de vorige play-offronde uitschakelde, kon het gebeuren dat twee supportersgroepen dezelfde naam schreeuwden: die van Henk de Jong, de man die over zichzelf vaak zegt dat hij ‘maar een gewone boerenlul’ is.

Die gewone boerenlul is zaterdagavond na het laatste fluitsignaal in Rotterdam snel ter plekke als De Graafschap-fans en -spelers zich in een hoek van het stadion druk maken over Sparta-supporters. ‘Was niet om interessant te doen. Ik dacht: ik haal mijn spelers weg. Maar die zeiden: daar staan onze ouders, broers en kinderen die worden belaagd. Dacht ik: potverdomme, ze hebben gelijk.’

Voor dinsdagavond roept hij op om De Vijverberg te laten kolken. ‘Dat moet ons er doorheen slepen, want de krachten vloeien weg. Het is een lang, zwaar seizoen geweest. Klap op klap gekregen, opkrabbelen, wéér een klap. Als je ziet wat wij allemaal doen, hoe hard wij werken met zijn allen. Als hoofdtrainer ook, het vergt een hoop van je, zo!’

Ook dat behoort tot het standaardrepertoire van De Jong: alsof zijn club het net wat zwaarder heeft gehad dan de andere degradatiekandidaten. Terwijl De Graafschap iets meer te besteden had dan FC Emmen (dat zich rechtstreeks handhaafde) en in de winterstop meer versterkingen haalde dan Excelsior. Het kende veel minder bestuurlijke onrust dan NAC en kan bogen op een veel fanatiekere aanhang dan Excelsior, Emmen en Fortuna Sittard. Al mag dat laatste best op het conto van De Jong worden geschreven. Toen hij tekende in Doetinchem, bivakkeerde de club in de kelder van de eerste divisie en was de sfeer er doods.

Bart Vriends drukt Charlison Benschop van de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uithangbord

Dat zijn naam als eerste klonk vanuit het uitvak, ontging hem, zegt hij zaterdagavond. ‘Ik doe maar gewoon zoals ik ben. Ik sta altijd voor ze klaar. Morgenochtend zit ik er weer. 10.15 uur. Drie kwartier. Geeft niet, hoort zo, een trainer is een uithangbord.’

Dat hijzelf volgend seizoen met Cambuur sowieso in de eerste divisie actief is, deert hem niet, zegt hij. ‘Het is beter zo. Terwijl ik die fans alles gun hè, die scanderen ook m’n naam. Maar als Cambuur was gepromoveerd, was de kans groot op directe degradatie. Pas over twee jaar is er met het nieuwe stadion meer budget. Het is beter om volgend seizoen te promoveren.’

De Jong vertrouwt daarop. Lachend: ‘Ik heb niet zoveel moeite met kampioen worden en promoveren, inclusief mijn periode als amateurtrainer is dat een keer of acht gelukt.’

Dan, alsof hij zich schaamt voor zijn bravoure: ‘Maar… klaar. Dat is misschien eigenwijs gelul, trek je daar maar niks van aan. Eerst De Graafschap, alles op De Graafschap!’

Dat optimisme, dat ‘gek zijn met spelers en fans’ is geen act, zegt De Graafschap-aanvaller Youssef El Jebli, de matchwinnaar van zaterdagavond. ‘Henk heeft een heel goed hart. Iedereen mag zijn kantoor binnenlopen, een bakkie doen, hij helpt veel mensen. Wij dachten in het begin ook: hij is echt vriendelijk naar iedereen. Maar hij is altijd zo gebleven, hij heeft alles en iedereen omhoog getrokken hier.’

De Jong zal blij zijn als het woensdag is en ‘de wereldtitel’ voor De Graafschap een feit is. Hij gaat direct door op vakantie naar Italië waar hij even helemaal niets wil doen. ‘Maar, ha, als er Nederlanders zijn zal ik vast worden aangeschoten. Ach, dat is toch mooi? Betekent dat je de dingen goed doet.’