De golfsport is dolgelukkig met de comeback van Tiger Woods

Tiger Woods wint zijn 15de majortitel op de baan van Augusta National. Beeld AFP

Alleen Tiger Woods kan dat telkens weer. ‘Hij heeft altijd met die druk gespeeld’, zegt Daan Slooter, directeur van het KLM Open, die er zelf zondag bij was toen Woods zijn 15de majortitel won op de baan van Augusta National. ‘Hij kan er daardoor beter dan iedereen mee omgaan.’ Op de laatste (18de) hole op The Masters had hij een voorsprong van twee slagen, waardoor hij relaxed de bal naar de green kon spelen.

De bogey (een slag boven het gemiddelde) maakte niet meer uit. ‘Het was zijn mooiste bogey ooit’, aldus Slooter.

Dat een man die in 2010 naar een kliniek moest om van zijn seksverslaving af te komen en in 2017 niet eens meer zonder pijn op een stoel kon gaan zitten het meest prestigieuze golftoernooi wint, is een 21ste-eeuws sportsprookje. Maar de Woods van 2019 is niet meer de Woods van 2005. Hij slaat de ballen niet meer verder dan de rest. Misschien is hij zelfs niet meer de allerbeste maar dan wel een van de betere ijzerspelers of putters (afronders). En op het moment dat het erop aankomt is hij mentaal de sterkste. Slooter denkt niet dat Woods het golf weer gaat overheersen zoals in het begin van deze eeuw. ‘Bij de bookmakers zal hij nu wel weer elke keer de favoriet zijn. Maar elke overwinning zal hem moeite kosten.’ De lat voor hem zal hoog worden gelegd. De man die zeventien maanden geleden was afgezakt naar plek 1.199 op de wereldranglijst is nu weer nummer zes. Er zal verwacht worden dat hij weer doorstoot naar nummer één. Zijn overwinning op The Masters was de 81ste op de professionele tour. Alleen de Amerikaan Sam Snead (speler in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw) boekte er meer: 82. Woods moet dat record ten minste kunnen pakken. En dan is er nog het record van 18 majoroverwinningen dat golflegende Jack Nicklaus houdt. Woods heeft er nu 15. Er zijn er dus drie nodig om hem te evenaren en vier om hem te overtreffen. In mei wacht de strijd om de US PGA, in juni die om de US Open en in juli het Britse Open. Theoretisch zou hij dit jaar gelijk kunnen komen met Nicklaus. Met 43 jaar, drie maanden en 15 dagen werd Woods de op één na oudste winnaar van The Masters. De oudste was dezelfde Nicklaus met 46 jaar, twee maanden en 23 dagen toen hij in 1986 won. In 2022 zou Woods ook dat record moeten kunnen pakken. Zondag pakte hij overigens wel al vele andere records. Nog nooit had een speler The Masters gewonnen na een gat van 14 jaar met zijn vorige zege.

Slooter weet niet of hij alle records zal kunnen pakken. Golf is veel competitiever geworden. Op The Masters eindigden afgelopen weekeinde liefst elf spelers met een score van tien of meer onder par (het gemiddelde aantal slagen). Woods heeft vier rugoperaties achter de rug. ‘Alles zit vastgeschroefd. Maar hoe lang houdt dit? Dat weet niemand. Hij zal natuurlijk heel zorgvuldig zijn toernooien kiezen en vooral willen pieken bij de majors.’

Voor de sport golf is zijn comeback natuurlijk fantastisch. Dankzij Woods is golf een van de best betaalde sporten in de wereld geworden. Zelf werd Woods de eerste sportman die de status van miljardair bereikte. Woods is de enige golfer die ook niet-golfers aanspreekt. De kijkcijfers op de televisie exploderen als hij voorin meedoet. De verliezers voelden zich zondag ook winnaars. Zach Johnson, Dustin Johnson tot Rory McIlroy en Rickie Fowler zeiden niet alleen extatisch te zijn dat Woods weer won maar ook extatisch te zijn over de toekomst van het golf. Slooter: ‘Iedereen wil dat hij wint. Ik was op hole 12 toen de Italiaan Francisco Molinari, op dat moment de leider, de bal in het water sloeg. Iedereen stond te juichen, terwijl normaal iedereen dan ‘ach’ hoort te roepen.’ Terwijl golffans meestal even stil zijn als biljartfans (de enige uitzondering is bij de Ryder Cup) werd de baan van Augusta National zondag vergeleken met die van het stadion van de New York Yankees. Continu klonken de aanmoedigingen ‘Tiger, Tiger’.

Of Woods’ overwinning ook leidt tot een nieuwe mondiale golfhype moet worden afgewacht. Slooter wil het wel relativeren. ‘Gaan daardoor ook meer jongeren golfen? Ik heb dat verband nog nooit zo duidelijk gezien. Maar hij is een ster die groter is dan de sport zoals Jack Nicklaus, Roger Federer en Michael Jordan.’