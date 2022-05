De goeden vormden zoals altijd een overweldigende meerderheid, in Rotterdam en Tirana

Trots op Feyenoord, vuurwerk, bier, aanbidding, het intense gevoel van een groot verlies en 72 arrestaties tot slot: een levendige reportage in de Volkskrant rondom de Kuip bevatte woensdagavond de vaste ingrediënten. Het resultaat van de finale in Tirana deed er niet heel veel toe, zogezegd.

Bij een overwinning op AS Roma zouden trots op Feyenoord, vuurwerk, bier, aanbidding, het intense gevoel van een historische zege en 72 arrestaties tot slot de thema’s zijn geweest. Oude bekenden doken op. Daar was de man die weigerde de naam van de club uit ‘nul-twintig’ uit te spreken, daar de man die zei dat Feyenoord zijn religie was.

Supporters scandeerden ‘We love you Feyenoord, we do!’ en stapten in de fontein op het Hofplein, politie te paard kwam in actie. Het kwam bekend voor, totdat verslaggever Wies de Gruijter bij café ’t Kruispunt de kans kreeg om een blik te werpen op tatoeages van Feyenoord-supporters.

Ze schreef: ‘Als de naam de Volkskrant valt, draaien de supporters de ‘Jodenkrant uit Amsterdam’ de rug toe.’ De Jodenkrant uit Amsterdam, nou dat weer.

Zelf bekeek ik de wedstrijd in een vol café in nul-drieëntwintig. Een supporter schold iedere speler van AS Roma die zich aanstelde zachtjes uit voor homo. Het is maar taal, zou je kunnen denken, straattaal, niet zo kinderachtig doen meneertje van de Jodenkrant, maar wat is dat toch altijd met Feyenoord?

Begin deze maand schreef collega en muziekredacteur Merlijn Kerkhof, Feyenoord-supporter in hart en nieren, een stuk waarin hij zijn weerzin uitte tegen het antisemitisme en de homofobie in de Kuip. Hij kreeg veel bijval, op Twitter onder meer, maar het aantal boze ontkenners was groot.

‘Al die linkse klootzakken optyften bij Feyenoord en gauww!!’, schreef ‘Richard W’. Dat was dan nog een van de meest beschaafde (en grappigste) reacties van de critici.

Toevallig was ik vorige maand in Tirana, met vrienden. Tijdens een stadswandeling hielden we in het centrum halt bij een kunstinstallatie van een Japanse architect, Sou Fujimoto. De Cloud Pavilion, heette het. Het was een witte constructie van metalen vierkanten die uitstekend geschikt was om een groepsfoto te maken.

Woensdag zag ik de Cloud Pavilion terug, op een foto op Twitter. Onherkenbare supporters van de ‘Rotterdamse Jongeren Kern’ (RJK) poseerden met spandoeken waarop Adolf Hitler ‘onze vorst’ werd genoemd. De voorman van de Roze Kameraden van Feyenoord moest worden vergast en de burgemeester van Rotterdam werd met de dood bedreigd.

Er was nog meer, maar hier laat ik het bij, zo is het al weerzinwekkend genoeg. De Rotterdamse politie stelt een onderzoek in, de PvdA heeft de zaak aangekaart in de gemeenteraad. Negeren, was het advies van een van mijn reisgenoten toen ik hem de foto uit Tirana liet zien, maar het was verdomme óns kunstwerk, een mooie herinnering was bezoedeld door een stel fucking nazi’s.

Rellen in Rotterdam en Tirana, niemand zal er verbaasd over zijn geweest. Het viel me nog mee. De goeden vormden zoals altijd een overweldigende meerderheid, in beide steden.

Kennissen, fanatieke Feyenoord-supporters, normále mensen, plaatsten op Facebook en Twitter vrolijke foto’s van hun bezoek aan Tirana. Tegenover één lid van de RJK staan duizenden Danny’s en Lucassen, goeie gasten die hun club overal achterna reizen en op geen enkele manier geassocieerd willen worden met het tuig.

Of kijk bijvoorbeeld op de site van Rijnmond naar het interview met Kevin, een goedlachse supporter die zijn wereldreis onderbrak en tot enorme verbazing van zijn vrienden plotseling opdook in Tirana, na een reis van 38 uur. Zijn vriendin bleef achter in Peru.

Omdat ze het had toegestaan, nomineerde hij haar voor de vriendin van het jaar-award. Wegkijken is geen optie, maar zij zijn nog steeds met de meesten, al lijkt het soms anders.