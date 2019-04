De glans is eraf, Mark van Bommel ziet tegenstanders die er niet zijn

De NOS zette woensdagmiddag een ­bericht online over de trainer van PSV en een sportverslaggever uit de eigen gelederen. ‘Van Bommel kissebist met Maalderink ­tijdens persconferentie’, stond erboven.

Het bericht bleek een filmpje te zijn, opgenomen ­tijdens de persconferentie van PSV voor de wedstrijd tegen Willem II. Het duurde ruim vier minuten. Ik durfde er nauwelijks op te klikken. Mark van Bommel en Bert Maalderink die kissebissen, dat kan niet anders dan verschrikkelijke tv opleveren.

Toch maar gekeken. Het was alsof twee mannen met al hun nagels op een schoolbord krasten, minutenlang. Het woord kissebissen bleek goed gekozen. Bakkeleien had ook gekund. Of hassebassen, hakketakken en harrewarren. Al die woorden betekenen hetzelfde: onenigheid hebben over onbeduidende zaken.

Het begon met een vraag van Maalderink. Hij zei dat Ajax rechtstreeks op het kampioenschap lijkt af te gaan. Voel jij dat ook zo, vroeg hij. Van Bommel keek de verslaggever een paar seconden aan, zonder iets te zeggen. Daarna: ‘Jij voelt dat volgens mij zo, Bert.’

En toen moest ik nog vier minuten.

Het ging voornamelijk over de titelrace met Ajax – bepaald géén onbeduidende zaak, maar Van Bommel zei er niets behartenswaardigs over en de vragen van Maalderink troffen geen doel. Zuigend en prikkelend en vol wantrouwen stond hij de journalist te woord. Achter elke vraag zag Van Bommel een vijand en het interview draaide uit op een zinloos woordenspel, gênant en zonde van de tijd.

Bert Maalderink: ‘Waarom ben je zo, eh, aanvallend?’

Mark van Bommel: ‘Ik ben altijd aanvallend.’

Later: ‘Als je goede vragen stelt, krijg je goede antwoorden.’

Door het belerende toontje van Van Bommel zou de indruk kunnen ontstaan dat we hier getuige waren van een Louis van Gaalachtige clash, best grappig op zijn tijd. Dat is maar ten dele het geval. Van Bommel is een cynicus. Hij daagt uit, met een bedoeling. Van Gaal was altijd vooral pissig, en minder berekend.

Na de wedstrijd tegen Willem II ging het donderdagavond weer eens over de aanpassing van het programma in de eredivisie, om Ajax in de Champions League een handje te helpen. De voorlaatste competitieronde, gepland voor komende weekeinde, is verschoven naar 15 mei en daarmee de laatste geworden.

Omdat ook de bekerfinale op het programma staat, is PSV zeventien dagen vrij. Dat is, iedereen zal het erover eens zijn, absurd; net zo absurd als het feit dat de programma’s van de laatste twee speeldagen zijn omgewisseld. De competitie wordt vervalst. De reden is begrijpelijk, maar idioot is het wel.

En iedereen accepteert dat maar gewoon, zei Van Bommel na de overwinning op Willem II. Het is ongelofelijk en volgens hem gebeurt dit in geen enkel ander land. Daar zou hij trouwens best eens gelijk in kunnen hebben. Als een profcompetitie eind april tweeënhalve week wordt stilgelegd, gaat er iets helemaal mis.

Voor een eerstejaarscoach in de eredivisie levert Van Bommel dit seizoen een goede prestatie, met een veel goedkoper elftal dan dat van Ajax. Toch is de waardering voor hem minder geworden. De glans is eraf.

Zijn wantrouwen slokt hem te veel op. Waar Van Bommel in de eerste maanden door vriend en vijand werd geprezen, vanwege zijn mediaoptredens ook, wordt hij nu vanuit de Randstad en in het bijzonder vanuit de regio Amsterdam onder vuur genomen.

De naam ‘Calimero’ valt. Het is deels zijn eigen schuld. Hij maakt zich klein. Hij ziet tegenstanders die er niet zijn. Er is te veel gekissebis, gebakkelei, gehakketak, geharrewar en gehassebas.

Mark van Bommel is onze eigen Cristiano Ronaldo. Het is goed dat hij er is en hij heeft grote kwaliteiten, maar soms erger je je wezenloos aan hem.