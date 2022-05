De Giro van 2022 heeft zicht gegeven op de nieuwe generatie wielrenners uit Nederland

Mathieu van der Poel komt de arena van Verona binnen. Hij werd derde in de tijdrit. Beeld AFP

De opvallende prestaties begonnen in de openingsrit in Hongarije, die Van der Poel won. Hij reed daarna drie dagen in de roze leiderstrui. ‘Rit en roze was vooraf het grootste doel’, zei hij. ‘Mooi dat dat ondanks mijn matige voorbereiding is gelukt.’ Koen Bouwman won zelfs twee etappes en mocht in Verona als eerste Nederlander de blauwe trui aantrekken als eindwinnaar van het bergklassement.

Ook reden Nederlanders opvallend vaak vooraan, vooral in de (zware) heuvel-, berg- en tijdritten. Liefst 33 keer eindigden ze in de top-10 van een etappe. Ze stonden drie weken geleden met het recordaantal van 17 aan de start. Alleen Italië kwam met meer renners: 45. Daar stond wel tegenover dat de Nederlanders in het klassement geen rol van betekenis speelden. Wilco Kelderman eindigde als zeventiende, Thymen Arensman als achttiende, Sam Oomen als twintigste.

Voormalige Girowinnaar Tom Dumoulin (2017), die voortijdig afstapte en Kelderman, die met succes de rol van meesterknecht voor Girowinnaar Jai Hindley vervulde, leerden de afgelopen drie weken dat ze inmiddels behoren tot de categorie van Bauke Mollema en, niet actief deze Giro, Steven Kruijswijk en Robert Gesink.

Van ronderenner tot rittenkapers

Allen maakten ooit deel uit van de opleidingsploeg van Rabobank, werden met succes opgeleid tot ronderenner en reden in de grote ronden mooie klassementen, soms zelfs leidend tot een podiumplek. Totdat ze om fysieke of mentale redenen hun klassementsambities overboord dienden te gooien en als rittenkapers, wegkapitein en meesterknechten hun wielercarrière vervolgden.

De voorbije Giro heeft duidelijk gemaakt wie hun potentiële opvolgers zijn. Vier twintigers voor wie de afgelopen drie weken een ontdekkingsreis langs de eigen mogelijkheden is geweest. Maar de vraag is of die vier – Van der Poel, Bouwman, Arensman en Gijs Leemreize – zich de mentale en fysieke opofferingen kunnen en willen getroosten die nodig zijn om ooit een grote ronde te winnen.

In de laatste Tour brak Van der Poel (27) altijd de vragensteller af als die begon over het rijden van een goed klassement in een grote ronde. De vraag kwam vooral nadat Van der Poel zijn ritzege en de daarbij bemachtigde gele trui had opgedragen aan zijn overleden opa Raymond Poulidor. De Fransman was een ronderenner pur sang, die in de jaren zestig de Vuelta won en drie keer tweede werd in de Tour. Voor een ronderenner heb ik niet de bouw, zei Van der Poel steeds.

Deze Giro presteerde hij niet alleen uitstekend in beide tijdritten. Als hij zin had, kwam hij ook in de bergetappes goed voor de dag en probeerde hij eens mee te doen met een massasprint. De vergelijking met zijn bijna even zware, lange en oude rivaal Wout van Aert is verleidelijk. De Belg won in de afgelopen Tour een bergrit, een tijdrit en een massasprint.

Complete renner worden

Van der Poel greep zijn eerste grote ronde aan om een completere renner te worden en is in zijn opzet geslaagd. ‘Ik was niet aan het spartelen in de laatste week en hoop hier sterker uit te komen richting de Tour’, zei hij na de afsluitende tijdrit. Hij zei eerder daar zijn zinnen op te hebben gezet, maar moest Arensman en de Italiaanse tijdritkampioen Matteo Sobrero voor zich dulden.

Overtuigd van zijn talent heeft Van der Poel vooral plezier. Hij reed zaterdag schaterlachend een deel van de slotklim op één wiel omhoog. Hij is de onbetwiste leider van zijn ploeg Alpecin-Fenix en heeft ogenschijnlijk geen enkele moeite met de druk die daarmee samenhangt.

Kan de andere succesrenner van deze Giro, Koen Bouwman (28), daar een voorbeeld aan nemen? Ook hij ontdekte het nodige over zichzelf. Dankzij koersinzicht, felle sprintjes bergop en hulp van teamgenoten won hij de bergtrui en twee etappes. In tijdritten geeft hij weinig op de specialisten toe. Bouwman heeft daarmee de kwaliteiten van een ronderenner, maar voelt zich zeer senang in de bescheiden rol van knecht voor wie elk succesje een bonus is. Het is de vraag of hij en zijn ploeg Jumbo-Visma het aandurven hem uit die veilige luwte weg te halen en hem tot kopman te bombarderen.

Daar zou zijn zes jaar jongere landgenoot Thymen Arensman dan weer geen moeite mee hebben. De renner van DSM – goede klimmer, uitstekend tijdrijder – verkast naar Ineos en ziet zichzelf desgevraagd als toekomstig winnaar van een grote ronde. Niet meteen, maar wel na enkele jaren het vak van ronderenner afgekeken te hebben van de kopmannen voor wie hij rijdt.

Dat zelfvertrouwen is nog niet af te lezen van het gezicht van zijn leeftijdsgenoot Gijs Leemreize, ploeggenoot van Bouwman. Leemreize oogt vooral stomverbaasd over zijn eigen kunnen, maar is samen met Arensman de revelatie van deze Giro. Ze boekten beiden vijf top-10-klasseringen. De 22-jarige renners presteerden bovendien goed in de zware slotweek van de Giro, een bewijs van hun nog onontgonnen potentieel. De leeftijd van Arensman en Leemreize garandeert dat Nederlandse wielerliefhebbers nog jaren getuige kunnen zijn van hun ontdekkingsreis.