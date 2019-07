De Giro Rosa: zwaar, bergachtig, en één favoriet: Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten wint de de koninginnenetappe naar de top van de Monte Zoncolan in de Giro voor vrouwen van 2018. Beeld OrangePictures

Is de Giro Rosa te vergelijken met de Giro d’Italia voor mannen?

Ja en nee. Er wordt gekoerst in Italië, de klassementsleider draagt een roze trui, maar er zijn ook grote verschillen. Waar de mannen drie weken fietsen, duurt de Giro Rosa 10 dagen. Omdat de top in het vrouwenwielrennen tamelijk smal is, zouden de verschillen na 21 dagen te groot zijn. Een ander verschil is het prijzengeld. In de Giro Rosa is er dit jaar in totaal ruim 50.000 euro te verdienen, weliswaar 13.000 euro meer dan vorig jaar, maar nog altijd veel minder in vergelijking met de mannen. In 2018 verdiende Chris Froome alleen nog maar met zijn eindzege 265.000 euro. Ook de beleving is heel anders. In Procycling zei Ellen van Dijk onlangs: ‘Er staan drie mensen te kijken, er is totaal geen sfeer. De organisatie deugt meestal niet, het is allemaal een beetje houtje-touwtje.’

Wie zijn de favorieten voor de eindzege?

Eigenlijk is dat er maar eentje: Annemiek van Vleuten. Met twee tijdritten (één individuele en één ploegentijdrit) en een veel klimetappes op het programma, is de Giro Rosa op haar lijf geschreven. Bovendien steekt ze in grote vorm. Vorige week op het NK tijdrijden in Ede verpulverde ze de concurrentie; ze was over een rondje van 31,8 kilometer liefst anderhalve minuut sneller dan nummer twee Ellen van Dijk. De grootste tegenstand zal ze waarschijnlijk van Anna van der Breggen ondervinden, de winnaar 2015 en 2017. De kopvrouw van Boels-Dolmans kende een andere voorbereiding dan anders, omdat ze naar eigen zeggen toe was aan een nieuwe prikkel in haar carrière. Zo reed ze dit voorjaar onder meer Cape Epic, een zware mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika.

Hoe ziet het parcours van de Giro Rosa eruit?

Het gaat op en af, waardoor er weinig saaie sprintetappes zullen zijn. De mooiste rit wordt die van komende dinsdag. Dan ligt de finish bovenop de iconische berg Gavia, waar Johan van der Velde in 1988 nog door de kou bevangen raakte. De Giro Rosa gaat van start in Cassano Spinola, in het noordwesten Italië, met een ploegentijdrit en doorkruist vier regio’s: Piemonte, Lombardije, Veneto en Friuli-Venezia Giulia. Het parcours is 920,4 kilometer lang en eindigt bij het kasteel van Udine. Wie denkt dat de slotrit net zoiets is als de ceremoniële etappe naar Parijs bij de mannen, heeft het mis. Er zal tot het laatst worden gestreden om de eindzege.

Waarom wordt de Giro Rosa tegelijkertijd met de Tour de France gehouden?

De kalender in het vrouwenwielrennen is overvol. Er is geen andere datum te vinden voor een tiendaagse koers als deze. De Giro Rosa is de langste en zwaarste ronde in het vrouwenwielrennen, maar zal door de programmering naast de Tour nauwelijks media-aandacht genereren. Er is geen live-uitzending op tv, de Italiaanse zender Rai zal alleen een samenvatting verzorgen na de Touretappes. Trek en Voxwomen zullen wel online dagelijks een samenvatting van ongeveer een uur uitzenden. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport heeft dagelijks één pagina ingeruimd voor de Giro Rosa, die door één journalist wordt gevuld.

Heeft de Tour de France ook een vrouweneditie?

Ja, die heet La Course, een een- of tweedaagse wedstrijd tijdens de Tour de France. Vorig jaar reden de rensters een loodzware Alpenrit. Het werd een heroïsch duel tussen Van Vleuten en Van der Breggen, waarbij eerstgenoemde met enkele meters verschil won. Dit jaar wordt er, vijf dagen na de Giro Rosa, in Pau een veredeld criterium gereden, op een omloop waarover de mannen een dag later een tijdrit afwerken. ‘Rondjes rijden op het tijdritparcours van de mannen? Ze nemen ons niet serieus’, zei Annemiek van Vleuten daarover. Boels-Dolmans-manager Erwin Janssen stelt: ‘Na een paar mooie edities zijn we weer terug bij af.’