De gifbeker moet leeg in Groningen. Als de resultaten slecht zijn, gebeuren er ook altijd andere dingen

In de week dat doelman Sergio Padt in de cel belandde, voegt het FC Groningen van trainer Danny Buijs een nieuw hoofdstuk toe aan het dramatische seizoen tot dusver. In de eerste ronde van het bekertoernooi verliest de nummer laatst van de eredivisie in eigen huis van de nummer vijf uit de eerste divisie: 0-2.

Het is een pijnlijk beeld na FC Groningen – FC Twente. Terwijl de Twentespelers donderdag uitbundig feestvieren met een bomvol uitvak, lopen de spelers van Groningen met gebogen hoofden voor nagenoeg lege tribunes hun verplichte ereronde.

Met Twente als tegenstander wordt Groningen een levensgrote spiegel voorgehouden. Na een rampzalig verlopen seizoen degradeerde de ambitieuze subtopper uit Enschede. Hoewel nog vroeg in het seizoen, is de vergelijking met Groningen snel gemaakt. Na de euforie van de bekerwinst in 2015 heeft het negatieve sentiment de overhand gekregen bij de Trots van het Noorden. Wacht Groningen hetzelfde lot als Twente?

‘Zeg nooit: het overkomt ons niet of wij kunnen niet degraderen. Dan onderschat je het voetbalmechanisme’, zegt algemeen directeur Hans Nijland in zijn kantoor vlak voor het duel met Twente. ‘Er staat druk op de club, dat valt niet te ontkennen.’

Erbarmelijke seizoensstart

Groningen beleeft tot nu toe een erbarmelijke seizoensstart. Muitende spelers forceerden via de media een vertrek, vijf van de zes competitiewedstrijden gingen verloren, supporters blijven weg en aanvoerder en doelman Sergio Padt bracht de zondagnacht door in de cel. Padt, meermaals opgeroepen voor het Nederlands elftal, was na de verloren thuiswedstrijd tegen AZ iets blijven drinken in het stadion en reisde om 20.56 uur zonder geldig vervoersbewijs met de trein van station Groningen Europark naar zijn woonplaats Kropswolde. Toen de conducteur hem op de bon wilde slingeren, sloegen de stoppen bij de doelman door. Hij begon te schelden en zou de conducteur hebben geslagen.

Op station Kropswolde werd de trein stilgezet en bleven de deuren gesloten tot de politie gearriveerd was. Maandagmiddag kwam de doelman weer op vrije voeten. Tegen hem lopen twee aangiftes voor mishandeling en bedreiging waar het OM zich over gaat buigen. Padt leverde zijn aanvoerdersband in en stond tegen Twente gewoon onder de lat. Aan het begin van de wedstrijd werd hij luidkeels toegezongen door de harde kern. Nijland: ‘Het eerste wat ik dacht was: klootzak, dit kan er ook nog wel bij. Blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg. Als de resultaten slecht zijn, gebeuren er ook altijd andere dingen. Of het uit frustratie en teleurstelling komt, weet ik niet. Waarmee ik de actie van Sergio absoluut niet wil goedpraten.’

Lege plekken

Het probleem zit dieper. Waar Groningen de fans ruim tien jaar geleden op de wachtlijst moest plaatsen voor een seizoenskaart, accentueren de gifgroene stoeltjes in het stadion (capaciteit 22.500) nu de vele lege plekken. De laatste twee seizoenen daalde het gemiddeld aantal toeschouwers van bijna 20 duizend naar 16 duizend.

Op het veld staat een team dat uitblinkt in middelmaat. Voorheen konden supporters zich vergapen aan de dribbels van Arjen Robben, Luis Suárez en Dusan Tadic. Tegenwoordig moeten zij het doen met de kwaliteitsarme spits Jannik Pohl. ‘Ik denk nog steeds dat we voldoende kwaliteit hebben om in de eredivisie te blijven’, zegt een aangeslagen Buijs na afloop.

De oud-speler van Groningen – een bijtertje op het middenveld – werd aan het begin van het seizoen aangesteld om zijn temperament over te brengen op de rest van de groep. Ook tegen Twente komt daar weinig van terecht. Elk greintje vertrouwen is verdwenen. In de tweede helft zakt de ploeg compleet door het ijs en mag het de bezoekers danken dat zij het bij twee doelpunten laten. Buijs: ‘Na rust zijn we heel diep gezonken. Het is de slechtste helft die ik tot nu toe van ons heb gezien. Ik snap dat het publiek met een waardeloos gevoel naar huis gaat.’ Of hij al denkt aan degradatie? ‘Op dit moment eerlijk gezegd nog niet.’

‘In Afghanistan is het crisis’

Algemeen directeur Nijland blijft achter zijn trainer staan. Op de vraag of Buijs de juiste man is, antwoordt hij afgemeten: ‘Natuurlijk, we hebben heel bewust gekozen voor Danny. Het zou een kamikazeactie zijn als we het vertrouwen in hem na zes wedstrijden zouden opzeggen. Daar staat deze club niet om bekend.’

Terwijl woedende supporters na de wedstrijd voor onrust zorgen rondom het stadion, wil Nijland twee uur eerder in zijn kantoor niets weten van een crisis. ‘Ik praat niet over crises. In Afghanistan, daar is het crisis.’