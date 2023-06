De gewilde Ajax-assistent Hedwiges Maduro: een jonge trainer met een oude ziel

Hedwiges Maduro langs de lijn in de play-offwedstrijd van Almere City tegen FC Emmen. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Tijdens een gesprekje met wat media in de zomer van 2005 merkte Hedwiges Maduro op dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ de afwas gewoon laat staan. ‘Die denkt: dat doen mijn ouders wel. Ze zijn wat meer verwend, denken: we krijgen alles toch wel.’ Maduro moest lachen toen hij de verbazing over die uitspraak zag bij de interviewers. Goh ja, dat klonk inderdaad wel erg ouwelijk voor een 20-jarige.

Maduro was toen al basisspeler bij Ajax en international. Hij werd gezien als een enorme belofte, de een vergeleek hem met Franz Beckenbauer, de ander met Socrates, Patrick Vieira of Frank Rijkaard. Zijn naam was ook al zo veelbelovend, schreven voetbalvolgers verlekkerd. Hedwiges betekent strijder, Maduro rijpheid.

Met dezelfde grote passen bestormt Maduro achttien jaar later het trainersvak. Onder meer PSV, Sparta, FC Groningen en Ajax polsten hem vorig jaar al. Afgelopen vrijdag werd officieel bekend dat hij eerste assistent wordt van Maurice Steijn bij Ajax. Saillant: de onderhandelingen met Almere City, waar Maduro nog onder contract stond, duurden langer dan die Ajax met Sparta voerde over Steijn.

Jong Oranje

Wat deed die gewilde assistent dan al allemaal? Maduro was even assistent bij Jong Oranje en promoveerde daarna als hoofdcoach met Jong Almere City en vorige week opnieuw, ditmaal met de hoofdmacht als assistent van de ervaren Alex Pastoor (56). Wat opviel was dat Maduro bijna net zo vaak langs de lijn aanwijzingen stond te geven als Pastoor.

‘Als het over tactiek gaat, sta ik op en als er power en motivatie nodig is, staat Alex op,’ zei hij doodkalm tegen ESPN-presentator en oud-voetbalprof Hans Kraay jr. (63) vlak na de promotiewedstrijd. Kraay merkte op dat Almere wel vier of vijf verschillende tactieken hanteerde. Maduro bijna vaderlijk: ‘Een team moet voor de tegenstander niet te analyseren zijn, vind ik. Zo kunnen we goals maken, zelfs als we minder kwaliteit hebben.’

Maduro’s zaakwaarnemer Rodger Linse, die ook Steijn begeleidt, vermoedde al snel dat Maduro als trainer nog hogere ogen zou kunnen gooien dan als speler. Maduro speelde voor onder meer Ajax, Valencia en Sevilla, maar kwam uiteindelijk tot slechts 18 interlands.

Urby Emanuelson, oud-ploeggenoot en vriend van Maduro, denkt dat hij ‘misschien wat te lief’ was als voetballer. Danny Blind, die hem in de jeugd en in het eerste van Ajax trainde: ‘Hij had het tactisch inzicht en de techniek, maar miste de snelheid en wendbaarheid, ook al werkte hij daar hard aan.’

Trage middenvelders

Opvallend vaak waren briljante coaches als speler trage middenvelders. De top-drie verlaat zich naast Steijn (Ajax) op Peter Bosz (PSV) en Arne Slot (Feyenoord), allen gedurende hun voetbalcarrière niet al te vlugge middenvelders, net als Louis van Gaal. Blind: ‘Ze moeten goed nadenken om zich te handhaven in een linie waar het druk is, waar veel gebeurt, waar de slag vaak gewonnen of verloren wordt.’

Emanuelson: ‘Hedwiges was altijd aanvoerder. Want hij zag het spel, was rustig, kon goed luisteren en wist daarna precies het juiste te zeggen. Ook tegen de trainer.’

Blind: ‘Altijd met respect, altijd beleefd. Een verantwoordelijk type dat attent was op wat er op en buiten het veld gebeurde. Ook als ik hem nu op tv wedstrijden zie analyseren, komt hij beschaafd over, al lijkt dat tegenwoordig geen pre meer voor een coach als je kijkt naar de laatste Europese finales.’

Dat Maduro snel als tv-analyticus aan de slag ging, vindt voormalig FC Groningen-directeur Mark-Jan Fledderus, die Maduro een jaar geleden benaderde, een slimme zet. ‘Zo kom je in beeld bij clubs, zeker zoals hij het doet. Hij doorziet de tactieken van de grote trainers, legt het begrijpelijk uit en komt sympathiek over.’

Voetbalvisie

Fledderus merkte tijdens een sponsortrip met FC Groningen, waar Maduro ook bij was, dat de oud-voetballer precies hetzelfde was als op tv. ‘Sympathiek naar iedereen. Zijn voetbalvisie had-ie al helemaal uitgedacht. Vandaar dat ik hem benaderde. Maar hij besloot Almere City trouw te blijven.’

Ook PSV en Ajax kregen vorig jaar dus nul op het rekest. Emanuelson: ‘Hij heeft geen haast, hij kreeg veel vrijheden en verantwoordelijkheden bij Almere, kon daar verder groeien. Hij wist: die grote clubs komen wel terug.’

Als speler van Valencia leerde de ideale schoonzoon met Antilliaanse roots ook de andere kant van het leven kennen. Hij kwam er sip aan, zijn verkering was net uit na vier jaar. Trainer Ronald Koeman zei tegen hem: je bent bij Valencia, een topclub én single, waar maak je je druk om? ‘Toen snapte ik nog niet wat hij bedoelde, maar al heel snel wel,’ vertelde hij lachend bij ESPN.

Door die wat meer losbandige fase kan hij zich heel goed inleven in alle type spelers, vindt Emanuelson. ‘Hij zit tussen twee generaties, hij is opgegroeid met Instagram, maar snapt ook hoe ervaren trainers denken.’

Clubs hechten steeds meer waarde aan kundige assistent-trainers. Een van de redenen dat Arne Slot bij Feyenoord bleef, is dat zijn assistenten Sipke Hulshoff, die ook bondscoach Koeman assisteert, en Marino Pusic niet stonden te springen om met hem mee te gaan naar het buitenland.

Blind, die zowel hoofdcoach als assistent was: ‘Als hoofdtrainer moet je zoveel managen: je selectie, een enorm team aan specialisten, je voert gesprekken met de directie, media, sponsors, supporters. Zeker een eerste assistent moet veel doen, hij is een luisterend oor voor spelers en de hoofdcoach, doet analyses van de tegenstanders, soms ook complete veldtrainingen.’

Maar Maduro wil meer. Hij wil hoofdtrainer worden, het liefst ooit in Spanje. Emanuelson: ‘En als Hedwiges iets wil, dan lukt hem dat meestal wel.’