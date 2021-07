De gevreesde vochtige hitte van Tokio getest onder een stel infrarood heaters

Beachvolleybalduo Raïsa Schoon (19) en Katja Stam (22). Ervaring is heel wat waard, maar onbevangenheid is ook een waardevolle eigenschap. Beeld ANP

De Lindo Beach, met zijn Aziatisch heet gestookte zaal, werd gesloten voor vreemd publiek. De hoofdingang van de Sportcampus op het Zuiderpark mocht niet gebruikt worden. Het was via de achterdeur naar binnen. En bij aanvang van het olympische uitzwaaimoment van de nationale beachvolleybalploeg, twee mannen en vier vrouwen sterk, ontbrak Sanne Keizer op het appèl.

Het bord ‘besmettingsgevaar’ hing in Den Haag nog net niet op de deur. Keizers echtgenoot, coach Michiel van de Kuip, was ‘in close contact’ geweest met een Belgische speler. ‘Pas deze woensdagochtend ontdekt. Dus even op afstand blijven nu. En testen’, zegt Madelein Meppelink, de koppelgenoot van Keizer. Donderdag zal ze er weer bij zijn, is de veronderstelling. Zaterdag wacht de 777 van KLM.

De laat vertrekkende sportploegen uit Nederland ondervinden momenteel de stress van de explosief oplaaiende covidbesmettingen. Het nationaal olympisch comité, NOCNSF, is nog weer een of twee strepen strenger geworden in het bewaken van de gezondheid van zijn olympiërs.

Meppelink: ‘Tot nu toe was het regiem om zes, drie en twee dagen voor vertrek naar Tokio een PCR-test te laten afnemen. Een dag meer dan Japan eist. Maar er is er nu nog één extra bijgekomen. Daags voor onze reis moeten we nog een keer naar de teststraat. Het schema is nu 6, 3, 2 en 1.’

De beachvolleyballers doen er laconiek over. Alle beperkingen, die rond de Olympische Spelen van Tokio zijn gaan gelden, worden met een glimlach geïncasseerd. Het is niet anders. Iedereen heeft ermee te maken.

Wennen aan publiek

Als het over de lege tribunes gaat, uitvloeisel van het toegangsverbod door de Japanse overheid, worden de schouders opgehaald. Katja Stam, een olympische debutant, zegt dat ze na een seizoen zonder publieke belangstelling juist moest wennen aan applaudisserende en soms zelfs schreeuwende mensen bij het continentale kwalificatietoernooi in Scheveningen, waar haar team, met Raïsa Schoon, als triomfator uit tevoorschijn kwam.

Wennen aan een lege tribune is maar een klein ding. Alexander Brouwer, met Robert Meeuwsen vijf jaar geleden de bronzen ploeg van Rio 2016, zegt dat hij bij een volgelopen Japanse tribune in 2019, het testevenement, best veel last had van één vrouw. ‘Die vrouw zat zo te gillen, dat ik dacht: ik hoop dat die er volgend jaar niet bij is. Nou, het is zeker dat die er inderdaad niet bij is.’

Zijn maat Meeuwsen: ‘Na een gewonnen punt zullen we naar de camera schreeuwen. Daar zit ons miljoenenpubliek.’

Het grote ‘ding’ van beachvolleybal in Tokio, in het Shiokazu Park, is de vochtige hitte, die de kerntemperatuur van het lichaam naar de 40 graden kan stuwen. Om in het momenteel koele Nederland aan die warmte te wennen werd ervoor gekozen de infrarood verwarming van de oude trainingshal, Lindo Beach, stevig te laten stralen. Voor de vochtigheid werden speciale blowers aangezet, met een heater erbij, waardoor vochtige warme lucht de hal binnenstroomde.

Pan kokend water

‘Het was 27 graden en 70 procent luchtvochtigheid’, zegt coach Victor Anfiloff. Meeuwsen, 2.07 lang, zegt er geen moeite mee te hebben. Hij en maat Alexander trainden ook in de warmtekamer van het watersportverbond en in de krachtruimte met een pan kokende water.

Meppelink vertelt haar gehoor dat het zweet ging stromen in de Lindo-training van zestig minuten, maar dat het goed was vol te houden. ‘Met de fysieke conditie zit het goed’, aldus de 31-jarige routinier die op de Spelen van 2012 (met Sophie van Gestel) en 2016 (met Marleen van Iersel) al actief was.

Ervaring lijkt heel wat waard in olympische krachtmetingen, maar onbevangenheid is ook een waardevolle eigenschap. Meppelink prees woensdag de juist ontbolsterde kwaliteit van het jeugdige duo Raïsa Schoon/Katja Stam, 19 en 22 jaar oud. ‘Ze hebben het merendeel van de mondiale topvijf dit jaar verslagen. Echt, het hele veld vindt Raïsa en Katja heel irritant.’

Verwachtingen worden in de dagen voor de Spelen vaak flink opgepompt. Van Keizer/Meppelink verwacht bondscoach Richard de Kogel een medaille. ‘Als ze de overtuiging krijgen dat zij van de top van de wereld kunnen winnen.’ De doelstelling voor de twee youngsters Schoon en Stam is een plaats in de top-acht. Bij de Spelen doen 24 teams mee.

‘Alles kan’, luidt de overtuiging van bondscoach Anfiloff over zijn koppel Brouwer/Meeuwsen. Hij wijst op de mentale instelling die het ervaren duo aan de dag moet leggen. Ze zouden in de vechtmodus moeten treden, waarmee ze eerder het viersterren-toernooi uit de World Tour in Ostrava naar de hand zetten. Als 22ste geplaatst finishten de beachvolleyballers in Tsjechië als eerste.

Voor Tokio staan de wereldkampioenen van 2013 zesde in de olympische ranking. Het worden de tweede Spelen in hun elfjarige samenwerking. Of er een derde olympisch evenement (Parijs 2024) mogelijk is, wilde Brouwer woensdag niet uitspreken. Eerst maar eens Tokio en de vochtige hitte overwinnen.