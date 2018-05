De gemoedstoestand van twee favorieten: Dumoulin fietst een rondje, Froome moet zich verdedigen

De twee grootste rivalen in de 101ste Giro d'Italia lopen elkaar woensdagmiddag mis in de koele, met marmeren panelen afgezoomde catacomben van het Waldorf Astoria Hotel in Jeruzalem. Eerst is Tom Dumoulin er, winnaar in 2017. Hij schenkt zichzelf in alle rust een glas Pellegrino in, voordat hij in zijn eentje plaatsneemt achter een meterslange tafel in de goedgevulde perszaal. Anderhalf uur later verschijnt viervoudig winnaar van de Tour de France Chris Froome, vergezeld door zijn teamgenoten van Sky.