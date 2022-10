De geëngageerde kleermakers Siem en Luuk de Jong hebben oog voor de wereld

De broers Siem en Luuk de Jong, profvoetballers bij de Graafschap en PSV, in het naaiatelier van hun kledinglijn 2050. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Moet ik een sweater aan of een hoodie? Wat vind jij, Siem?’ Terwijl Luuk de Jong speurt naar de juiste outfit voor de foto geeft Siem de Jong een rondleiding door een pand nabij de ringweg van Amsterdam met vele felverlichte ruimtes vol dozen, rekken met kleding en bureaus met naaimachines erop. Zes jaar geleden begonnen de voetballende broers een kledinglijn, daar kwam een flinke werkplaats annex opslagruimte bij zodat hun kleding duurzamer geproduceerd kan worden.

Dat laatste is belangrijk voor ze, en willen ze graag uitdragen. Als ze allebei zijn gaan zitten voor het interview volgt direct een kort overleg.

Siem de Jong (33, ex-Ajax, nu De Graafschap): ‘Moeten we dit nou een fabriek of een atelier noemen?’

Luuk de Jong (32, ex-Barcelona, nu PSV): ‘Bij een fabriek denk je aan grote vervuilende pijpen. Bij een atelier meer aan kunstenaars.’

Siem: ‘Maar we willen dat andere kledingmerken hier ook duurzaam komen produceren. Atelier klinkt als iets exclusiefs.’

Voetballers in de mode is geen noviteit. De Jong en De Jong willen zich met hun nieuwe merk ‘2050’ (spreek uit: twentyfifty) onderscheiden door de duurzame manier waarop het gemaakt wordt en de boodschap die ervan uitgaat.

Siem: ‘In het jaar 2050 moet de aarde klimaatneutraal zijn, zo is het streven van de EU althans. Iedereen weet dat er een enorm gevaar dreigt, dat de aarde te snel opwarmt. Toch zie je niet veel mensen die ernaar handelen wat ik met al die andere crises die er spelen ook wel begrijp.’

Luuk: ‘Het is niet dichtbij genoeg, raakt mensen nog niet direct, althans niet iedereen.’

Siem verdiepte zich in de klimaatproblematiek toen hij langdurig met blessures kampte. ‘Zeker als je kinderen krijgt, denk je: aan het eind van deze eeuw leven zij op een extreem hete, waarschijnlijk onleefbare aarde. Je bent als welvarend mens een van de grootvervuilers. Maar het is lastig om alles om te gooien, je moet bijna uit de maatschappij stappen wil je klimaatneutraal leven.’

Luuk: ‘Dus denk je na over de dingen die je wel kunt doen.’

Siem: ‘Ik probeer zo min mogelijk vlees te eten. Laatst met een weekeinde vrij gingen we naar Zeeland. Vroeger was dat Barcelona. Ik zeg niet dat ik nooit meer vlieg, ik probeer wel te minderen.’

Luuk: ‘Ik ben door Siem hierover gaan nadenken. Zeker nu ik ook vader ben.’

Siem sprak al eens met Frans Timmermans, bij de EU verantwoordelijk voor de Green Deal, en vertelt over de film Don’t look up waarin een meteoriet wordt gebruikt als metafoor voor klimaatverandering. De meteoriet komt steeds naderbij, maar de goegemeente denkt dat het wel goedkomt.

Via een gemeenschappelijke vriend kwamen ze in contact met fusiepartner Naz Kawan, die naar dezelfde middelbare school ging. Zij is oprichter van A Beautiful Mess; een lokale textielfabriek waar het talent van gevluchte kleermakers wordt ingezet om kwalitatief duurzame producten te produceren.

Siem: ‘Naz wilde iets met een merk, wij wilden duurzamer produceren. En het inzetten van mensen met een vluchtelingenachtergrond sprak ons ook aan.’

Luuk: ‘We kunnen nu meer produceren op vraag in plaats van dat je een enorme voorraad uit Portugal laat invliegen waarvan je je moet afvragen of je het allemaal verkoopt.’

Een eerste project was om van kleding uit oude collecties die niet was verkocht een nieuwe collectie te maken, een zogeheten upcycle-lijn.

Siem: ‘De zoektocht naar duurzame materialen is een leuk en interessant proces om te volgen.’

Luuk: ‘Laatst had Naz het over kleding maken met zeewier.’

Siem: ‘Het ontwerpen laten we aan de designers over. We denken we vooral mee over de strategie via Zoom-meetings. Dat is erg inspirerend.’

Siem sprak ook al een paar keer met de Noorse voetballer Morten Thorsby die met zijn organisatie We Play Green probeert andere voetballers zover te krijgen dat ze zich uitspreken over duurzaam leven. Geen gemakkelijke opdracht.

Luuk: ‘Ploeggenoten zijn vaak jong, die hebben al hun aandacht nodig om te presteren.’

Siem: ‘Ze zitten in een hyperfocus. Wedstrijden volgen elkaar zo snel op, zeker bij een topclub, je hebt best veel verplichtingen. Na mijn carrière zou ik dolgraag spelers willen helpen op een goede manier naar buiten te treden over duurzaam leven.’

Luuk: ‘Iedereen kan iets doen. Als ik naar mezelf kijk: ik reed in Spanje in een grote, behoorlijk vervuilende auto. Zoek nu naar een elektrische auto. Maar die luxe heb ik. Voor veel mensen is de aanschaf van een elektrische auto of van vleesvervangers gewoon te duur. Met mijn vorige clubs Sevilla en Barcelona vlogen we naar elke wedstrijd. Daar dacht ik lang niet bij na. Maar je kunt, als de verbinding goed is, net zo goed met de trein gaan.’

Terug naar bekende grond

De broers zijn avontuurlijk ingesteld, maar verkozen afgelopen zomer allebei een terugkeer naar bekende grond. Luuk de Jong ging van Sevilla naar PSV, waar hij direct weer aanvoerder werd. Siem de Jong toog van Heerenveen naar De Graafschap, de Doetinchemse club waar hij in de jeugd speelde, waar Luuk debuteerde in het profvoetbal en waar hun ouders nog steeds tegenover wonen. De bijnaam van De Graafschap is ‘de Superboeren’.

Siem: ‘Toen ik er kwam, waren er overal boerenprotesten.’

Luuk glimlachend: ‘Kom jij daartussen als duurzame jongen.’

Siem: ‘Het is niet makkelijk om dingen over klimaatverandering te zeggen, alles wordt snel op een hoop gegooid. Ik snap heus dat je niet blij wordt als jouw broodwinning op het spel staat. Jammer dat het zo enorm polariseert.’

Luuk: ‘In onze vriendengroep of met familieleden zijn er ook soms discussies.’

Siem: ‘Ja, jij met je schoonvader, die is veehandelaar.’

Luuk: ‘Maar daardoor hoor je ook die kant.’

Siem: ‘Bij De Graafschap zijn ze best goed bezig, vind ik. De club probeert echt de omgeving te helpen. En ze hebben Agribiosource (actief in de organische reststoffenmarkt, red.) als sponsor.’

Luuk lachend: ‘Dat doet de club goed, het voetbal kan beter.’

De Graafschap streeft promotie na, maar startte slecht.

Siem: ‘Al die goede dingen die ze doen staan dan ter discussie. Alsof het afleidt van presteren op het veld. Daarom is het belangrijk dat we snel punten pakken.’

Luuk: ‘Siem wordt daar straks algemeen directeur of zo, denk ik.’

Siem: ‘Ik word al betrokken bij veel zaken. Maar ik zou liever een goede functie bij een topclub bekleden. Bij NOCNSF heb je nu de chef d’emission die zich bezighoudt met duurzaamheid. Dat lijkt me mooi, een soort directeur duurzaamheid. Ajax is al veel bezig met duurzaamheid, ik spreek nog mensen daar. Ze hebben al de juiste slogan: for the future. Met Ajax kun je echt impact maken. Ik zou daar in de toekomst misschien wel iets willen doen.’

Luuk keerde na drie jaar in Spanje, bij Sevilla en Barcelona, terug naar PSV nadat hij in de zomer werd opgebeld door de nieuwe coach Ruud van Nistelrooij. ‘Hij vertelde welke weg hij wilde inslaan, met mij erbij als een van de leiders van het team. Ik had nog een jaar contract bij Sevilla. Prachtige tijd gehad, geweldige stad. PSV had de transferperiodes hiervoor ook al aangeklopt. Nu vond ik het een goed moment. Veel spelen en belangrijk zijn, daar heb ik echt weer zin in.’

Siem, hintend op het recente vertrek van PSV-directeur voetbalzaken John de Jong: ‘En je kunt direct technisch directeur worden.’

Luuk lachend: ‘Ha, dat weet nog niemand. Maar serieus: jammer dat John weg is, fantastische gozer, goede gesprekken mee gehad. Ik zie mezelf op dit moment in de toekomst niet zo snel directeur worden. Kost veel tijd. Ik sta liever op het veld. Wellicht spitsentrainer of zo. Maar misschien denk ik er in de toekomst heel anders over. Ik ben ook pas 32, natuurlijk.’

Siem: ‘Oh ik ben als 33-jarige al stokoud? Volgens mij ben jij degene die net geblesseerd is geweest.’

Luuk quasi-onverstoorbaar: ‘Ik zit nu nog in die hyperfocus waar Siem het over had.’

PSV moet Ajax achterna, voorbij zelfs, zo is het streven in Eindhoven.

Luuk: ‘Ajax heeft financieel een voorsprong. Dat we geen Champions League spelen is wel echt balen, die moet je eigenlijk halen om snel dichterbij te komen. Maar ik denk dat het toch een strijd wordt om de titel, we versloegen Ajax om de Johan Cruijff-schaal, ze laten soms punten liggen. Ik wil een prijs, anders had ik deze stap niet gemaakt.’

Van Nistelrooij, waarmee hij nog een keer samenspeelde in het Nederlands elftal, bevalt hem als hoofdcoach. ‘Het gaat nooit over zijn eigen loopbaan, hij stelt het team voorop, wil dat we voor elkaar door het vuur gaan. Hij weet precies hoe hij wil spelen en heeft oog voor iedereen, ook voor de reserves. In de media komt hij goed over. Binnenskamers kan hij wel echt ontploffen. Ik houd daarvan, tenminste, als het oprecht is. Sommige trainers worden boos, omdat ze vinden dat ze boos moet worden. Bij Van Nistelrooij komt het echt van binnenuit. Dat moet soms.’

Hij zag bij terugkeer veel veranderingen bij PSV, maar ook dingen die hetzelfde waren gebleven. ‘Wat je hoort is dat er onder Van Nistelrooij weer meer mensen werken rond het elftal die de clubcultuur een beetje waarborgen. Roger Schmidt (de vorige PSV-trainer, red.) nam veel mensen mee, de spelers dachten ineens: oh alles is Duits, we moeten allemaal Duits praten. Dat was natuurlijk niet zo.’

Siem: ‘Het kan goed zijn om alles een keer overhoop te halen. Om op een heel andere manier naar zaken te kijken. Dat merken we nu ook in de samenwerking met Naz Kawan.’

Luuk: ‘Ja, daar krijg je dus echt energie van.’