De frustraties blijven tastbaar in Alkmaar: ‘AZ had titel het meest verdiend’

Stengs en Boadu vieren een doelpunt tijdens de wedstrijd tegen FC-Utrecht. Beeld BSR Agency

Hij krijgt een gouden schoen en een bos rode en witte bloemen, omdat AZ-fans hem het voorbije seizoen de beste speler vonden. Maar AZ-spits Myron Boadu had ‘natuurlijk’ liever met een zilveren kampioensschaal in zijn armen de pers te woord gestaan vlak voordat zijn vakantie officieel begint. ‘Ik denk dat we hebben laten zien dat we de beste waren.’ En na enig nadenken: ‘Wij hadden de titel verdiend, dat hebben we ook in de onderlinge wedstrijden met Ajax laten zien.’

De frustratie is nog altijd bijna tastbaar in Wijdewormer, waar AZ traint en een persdag is georganiseerd, hoewel er ook genoeg lachende gezichten zijn te ontwaren. AZ stond op basis van een minder doelsaldo tweede achter Ajax toen de competitie begin maart werd afgebroken. De clubleiding van AZ schaarde zich achter het definitief beëindigen ervan, maar stapte later naar de Uefa om de verdeling van de Europese tickets te betwisten. Ajax kreeg van de KNVB het ticket voor de Champions League-poulefase. AZ, dat beide onderlinge duels won, wacht, hoogstwaarschijnlijk, drie voorronden, al koestert AZ-coach Arne Slot hoop dat alsnog anders wordt besloten.

Zon en regen wisselen elkaar af tijdens de tien minuten durende gesprekken met de op papier duurste AZ-spelers, de 19-jarige Boadu en 21-jarige spelmaker Calvin Stengs. Het past naadloos bij hun uitlatingen. Ze koesteren de vele fraaie zeges, en dan met name die op Ajax, PSV en Feyenoord. Ze werden vaak gelardeerd met even fris als volwassen totaalvoetbal. Ook in het Europa League-toernooi maakte AZ naam. Boadu kijkt al sinds de lockdown wedstrijden terug en geniet dan volop van het spel. ‘Maar je denkt ook: zonde dat het zo is afgelopen.’

Stengs: ‘De frustratie blijft nog wel een tijdje hangen. Het kriebelt als je ziet dat andere competities wel hervat worden. Het was een memorabel seizoen, maar had nog mooier kunnen worden. Dat accepteren is lastig, de teleurstelling overheerst. We hadden het gevoel dat het kon, maar we zullen het nooit weten.’

Beslissingswedstrijd

Dat de AZ-directie naar de Uefa stapte om de uitgangspositie te verbeteren, kan Stengs begrijpen. ‘Ik denk dat iedereen dat zou doen.’ Tegen de hem omringende verslaggevers: ‘Zouden jullie het niet proberen? Er is geen duidelijke regelgeving bij een afgebroken competitie. Een beslissingswedstrijd was beter geweest.’

Hun blik moet vooruit. In Alkmaar is de hoop toegenomen dat de getalenteerde spelersgroep volgend seizoen minder uitgedund zal worden dan eerder gevreesd. Een aantal rijke topclubs gaf al aan zuiniger aan te gaan doen.

‘Het is nu heel rustig rond mij, door de crisis is de kans groter dat ik blijf’, zegt Boadu. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik pas weg wil als ik een prijs heb gewonnen. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat het erin zit met deze groep. We zijn ook buiten het veld goede vrienden daarom presteren we zo goed. Gaan er een paar jongens weg, dan is het momentum weg.’

Stengs: ‘Je hebt ambities, dat weet de club ook. Dat geldt voor veel jongens. Je weet niet hoe de transfermarkt zich ontwikkelt. Er is geen haast, dit is een goede selectie.’

Dat het EK nu medio 2021 zal plaatsvinden, speelt geen rol. Stengs: ‘Daar moet je de keuze niet van laten afhangen. Het moet beter zijn dan AZ, we spelen hier om de prijzen. Met deze selectie doe je dat volgend seizoen ook.’

Boadu is al druk bezig met die voetbaljaargang. Ook zijn mindere wedstrijden kijkt hij terug, speurend naar verbeterpuntjes. ‘Vaak alleen, soms met mijn vader en mijn broer. Mijn zus heeft er ook verstand van dus die betrek ik er ook bij. Zij let op mijn houding na een gemiste kans. Maar ook op positie kiezen. Zegt ze: als je nu bij de eerste paal was, dan had je een goal kunnen maken.’

Ze maakten hun debuut in Oranje, ze willen meer. Boadu: ‘Volgend seizoen komt er druk op. Ik houd ervan. We moeten laten zien dat we echt topspelers zijn. Hopelijk in de Champions League.’