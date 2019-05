De foto bij Albert Heijn toont precies waarom Ajax zo geliefd is geworden

Twee dagen voor Zwarte Woensdag was op Twitter een foto te zien van twee lachende mannen, jongens eigenlijk nog, in een supermarkt. Het waren Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Ze deden boodschappen bij Albert Heijn. De Jong hield een mandje vast, De Ligt had gekozen voor een karretje. In het blauwe mandje lag onder meer een bakje met oranje paprika’s en vermoedelijk – het was niet heel goed te zien – bleekselderij, in het blauwe karretje vochtig toiletpapier (Page), een grote fles water en bakpapier voor in de oven.

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt bij Albert Heijn. Beeld Foto via Twitter

De winkelende jongemannen droegen truien met capuchons en De Ligt had een bril op met een zwaar montuur, wat hem goed stond. Hun lach was uitbundig. De Ligt leek zelfs de slappe lach te hebben.

De herkomst van de foto is onduidelijk. Volgens de Engelse krant The Sun (‘Ajax wonderkids Frenkie de Jong and Matthijs de Ligt prepare for Spurs clash with a trip to the supermarket’) stond de foto op het Instagram-account van Annekee Molenaar, de vriendin van De Ligt. Daar is de foto niet meer te zien.

Op haar Instagram staan nog wel foto’s van haar met Mikky Kiemeney, de vriendin van De Jong. Misschien waren ze met z’n vieren bij Albert Heijn en hadden ze een melige bui. Het leverde een foto op die precies toont waarom Ajax dit seizoen zo geliefd is geworden, en niet alleen bij de vaste schare aanhangers: de lol in de Appie, de onbevangenheid, het gebrek aan sterallures en cynisme, de eenvoud.

Naar Ajax – Tottenham Hotspur keken woensdag bij Veronica en Ziggo in totaal 5,4 miljoen mensen, een record voor een Nederlandse club. Dat zegt iets over de populariteit van voetbal en het grote verlangen naar successen. Het zegt ook iets over het Ajax van nu, een ploeg die hoop en optimisme uitstraalt en waarin jong en oud samenkomen, en wit, zwart en getint. Ajax wekt een grote mate van sympathie op. Bijna zou ik hier het woord ‘verbinden’ gebruiken.

De nederlaag in de Johan Cruijff Arena was onvergetelijk en historisch, deels door het scoreverloop en het tijdstip waarop het vonnis door Tottenham Hotspur werd voltrokken. De wreedheid was ongekend. Een versufte vriend zei de volgende dag dat het leek alsof zijn vriendin het volkomen onverwacht had uitgemaakt.

Zelf ontsnapte ik ook niet aan een gevoel van doffe berusting. Het was wel eens erger geweest, met het Nederlands elftal in 1998 (halve finale WK) en 2000 (halve finale EK), om over 1974 (finale WK) maar te zwijgen, maar het zeurende gevoel van verlies, van een onherroepelijk einde, hield lang aan.

Het Algemeen Dagblad wilde hulp bieden en zocht contact met een man die Van Marwijk heette. Bert, dacht ik even, maar het ging om Frans, een sociotherapeut. Hij raadde aan om naar het grotere geheel’ te kijken.

Een voetbalwedstrijd is niet zo belangrijk, zei Van Marwijk, we zijn maar een stipje in het heelal. Relativeren was zijn advies. We moesten dit in de juiste verhouding zien, ‘op andere plekken in de wereld zijn er bomaanslagen’.

Ja ja. Het mooie van nederlagen als deze is nou juist dat je ze, zeker in het begin, niet kunt relativeren. Iedereen weet dat er ergere dingen zijn dan een nederlaag van een voetbalclub, maar dat doet niet ter zake. Je wilt de nederlaag ook niet relativeren. Sport is alleen overweldigend als er een grote waarde aan wordt toegekend.

Het mooie van voetbal is dat je kunt winnen en verliezen, zei Louis van Gaal woensdagavond op Ziggo, na een uitputtende analyse van het echec. Geen speld tussen te krijgen natuurlijk, maar de ene nederlaag is de andere niet. Deze nederlaag was verwoestend en glorieus, deze had alles.