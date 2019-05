De fietswissel die Roglic 47 seconden kostte

Primoz Roglic komt gehavend over de streep. Beeld EPA

Eén blik was voldoende voor Vincenzo Nibali om in te schatten hoe de vlag erbij hing voor Primoz Roglic, in de ­finale van de vijftiende etappe: niet al te best. De Sloveen van Jumbo-Visma had op achttien kilometer van het einde van fiets moeten wisselen met zijn ploeggenoot Antwan Tolhoek. En toen moest de afdaling van de Civiglio, de finaleklim, nog beginnen. Weg was Nibali.

De Siciliaan geldt niet alleen als een meesterafdaler, hij reed ook op voor hem vertrouwde wegen. De laatste 70 kilometer van de vijftiende etappe in de Giro d’Italia waren bijna hetzelfde als die in de najaarsklassieker Ronde van Lombardije, die in 2015 en 2107 door Nibali werd gewonnen. Met die wetenschap gaf hij nog maar eens extra gas.

Met het gewenste effect, want op vijf kilometer voor het einde hing Roglic plots over een vangrail. In een poging de achterstand te beperken had hij op de voor hem onwennige fiets te veel risico genomen. Alle onheil kostte hem bij de meet uiteindelijk 40 seconden op Nibali, die hem op een minuut is genaderd in het algemeen klassement. Met een gezicht vol schrammen stapte Roglic na afloop in de zwart-gele teambus.

Daar hoorde hij nog meer slecht nieuws, want in het kielzog van Nibali was ook de Ecuadoriaan Richard Carapaz meegesprongen. Een dag eerder was hij in het roze gekomen, omdat Roglic en Nibali vooral elkaar in de gaten hielden en de klimmer van Movistar ruim baan kreeg. Was het verschil zaterdag nog 7 seconden tussen Carapaz en Roglic in het algemeen klassement, zondag werden dat er in één klap 47.

‘Die 7 seconden stonden mij wel aan’ zei ploegleider Addy Engels met een sip gezicht. ‘Die 47 veel minder. Er staat een superklimmer op één.’ Zo wordt Roglic, die tot zondag soeverein heerste, aan alle kanten bestookt; Carapaz, Nibali en dan is ook Simon Yates, zondag derde, op de weg terug na een wisselvallig begin in Italië.

Addy Engels, ploegleider van Jumbo.

Versnellingsapparaat

‘Grande casino, that’s the Giro’, had Roglic in de eerste week nog vol bravoure geroepen, na een valpartij. Deze zondag rolde het balletje voor hem de verkeerde kant op. Omdat hij net was bevoorraad, dacht ploegleider Addy Engels met een gerust hart de ploegleiderswagen aan de kant te kunnen zetten voor een snelle sanitaire stop. Precies op dat moment begaf het versnellingsapparaat van Roglic het.

Antwan Tolhoek was eerder bij zijn kopman dan de ploegleiderswagen, waarop de reservefiets van Roglic stond.

De twee schelen maar een centimeter, in dat opzicht hoefde die fietswissel geen probleem zijn. Maar met een nieuwe fiets is het als met een huurauto: alles zit op dezelfde plek, en toch voelt het anders. Engels zei na afloop dat hij niet wist wat de fietswissel in het hoofd van de Sloveen had gedaan. Maar het antwoord liet zich gemakkelijk raden.

Met zijn aanval op Roglic had Nibali bijna nog de twee vluchters, Dario Cataldo en Mattia Cattaneo teruggehaald, die vrijwel 200 kilometer op kop hadden gereden. Van de maximaal vijftien minuten die ze hadden opgebouwd was er in de straten van Como nog maar elf seconden overgebleven. Hun onderlinge tweestrijd werd in het voordeel beslecht van Cataldo. Die sprak na afloop, zoals het bijna elke Italiaanse renner betaamt die een rit in de Giro heeft gewonnen, van een droom die werkelijkheid was geworden.

Maandag is een rustdag in de Ronde van Italië. Daarna vervolgt het circus met de koninginnenrit. Die gaat niet over de gevreesde Gavia, geschrapt vanwege lawinegevaar, maar wel over de Mortirolo. De vraag is hoe goed Roglic in de derde beslissende week zal zijn, zonder meesterknecht Laurens de Plus (uitgevallen door ziekte) aan zijn zijde. Maar in vooruitblikken had ploegleider Addy Engels zondag na alle hectiek nog geen zin. ‘Eerst de wonden likken.’ Met een wrang glimlachje: ‘En ze meteen maar verzorgen ook.’